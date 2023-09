We hadden onze twijfels bij de vriendschapsdates in ‘First Dates’, maar het programma blijft even entertainend én ontroerend als weleer

‘Als ik een vrouw mooi vind, dan is dat er meestal één met pornoblond haar, opgespoten borsten en opgespoten lippen’: even dacht ik dat ik bij het achteloos zappen op zaterdagavond pardoes bij ‘Tempation Island’, ‘Love Island’, ‘Too Hot to Handle’ of ‘Too Hot to Love or Seduce Island Extreme Celebs Edition’ was beland, maar ik keek wel degelijk naar de vierde jaargang van ‘First Dates’, waarin kandidaat Jordy met enige aarzeling zijn ideale eega beschreef. In tegenstelling tot wat de passage van Jordy doet vermoeden schippert het datingprogramma op VRT 1 ook dit seizoen weer nauwgezet tussen het oppervlak en de diepte, daarbij de strubbelingen van een veelzijdige verzameling Vlamingen een platform gevend. En die Vlamingen gaan vanaf nu eveneens op zoek naar vriendschap in een Mechelse bistro.

Net als Jordy’s uitspraak leek ook de move van de makers me riskant, die introductie van de vriendschapsdate. Hoe televisiewaardig is het om twee doordeweekse mensen vrij van enige romantische spanning te zien keuvelen boven een dampend bord linguine met kip? Hoe gewillig is iemand om voor heel Vlaanderen toe te geven dat diens eenzaamheid zo diep snijdt dat een televisionele zoektocht naar een vriend zich opdringt? En bovenal: hoe zielsplijtend is het wel niet als je op het einde van zo’n vriendschapsdate te horen krijgt dat je zelfs niet goed genoeg bent voor de friendzone?

De twijfels bleken, althans bij de eerste vriendschapsdate uit ‘First Dates’, ongegrond. Weduwe Linda werd daarbij gekoppeld aan de West-Vlaamse Lucy, wier echtgenoot eveneens zonder voorafgaande waarschuwing plots het loodje had gelegd. Linda was niet op zoek naar een man, want had al zo’n exemplaar in huis: hondje Speedy Gonzalez, die getuige de draagzak waarin hij gezapig rustte zijn innerlijke Radja Nainggolan echter nog moest ontdekken. Tafelpartner Lucy zocht dan weer iemand om de excentrieke hobby ‘lachen en plezier maken’ mee te beoefenen, en liefst in die mate dat haar ondergoed er nat van werd. Ze was tevens de eerste op mannen vallende kandidaat in de geschiedenis van het programma die niet verdronk in de ogen van barman Bram, en hem prompt toebeet dat ze hem beter zouden vervangen door een ouder exemplaar. Pech voor Lucy: het enige rijper heerschap onder het ‘First Dates’-zaalpersoneel, maître Patrick, is in het vierde seizoen ten prooi gevallen aan het verplichte pensioenbeleid van de VRT.

De vriendschapsdate van Lucy en Linda stak in geen geval schril af tegenover de romantisch dinerende koppeltjes in de zaal en hoefde op het vlak van entertainment niet onder te doen. Logisch eigenlijk, want ‘First Dates’ is zowat het enige datingprogramma dat niet op drama teert. De programmamakers weten in tegenstelling tot die van ‘Blind getrouwd’ dat een doorleefd mensenleven al genoeg tragedie bevat zonder nog verder in de huid van hun demonen te porren. Lucy en Linda vonden in hun verbonden leed om hun te vroeg gestorven partners een solide basis voor kameraadschap, maar tegelijk werd de tristesse op geen enkel moment te rijkelijk over de linguine gegoten.

Linda, Speedy Gonzalez en Lucy. Beeld VRT 1

Want net wanneer een traan dreigt op te wellen, switcht de montage wel naar een kandidaat als Jordy, het type man dat men in de volksmond ‘een figuur’ noemt. De West-Vlaamse plastische chirurgieliefhebber had ‘een parasol mee, wi’, maar bedoelde daarmee een paraplu. Nog eigen vocabulaire van Jordy: elk hondje noemde hij een ‘Bobby’, iets wat Speedy Gonzalez meteen mocht ondervinden. Bevond Speedy zich een onbewaakt moment uit het gezichtsveld van baasje Linda, zag Jordy zijn kans schoon om die Bobby kortstondig te ontvoeren ten believe van de aan hem gekoppelde Emma - helaas niet pornoblond. Noch Emma, noch baasje Linda en noch Speedy leken bepaald opgezet met dat charmeoffensief, maar gelukkig viel Jordy’s getatoeëerde borstkas bij Emma meer in de smaak. Emma, die pas een maagverkleining had ondergaan en voordien door een totaal gebrek aan zelfvertrouwen een kluizenaarsbestaan had geleid, kon Jordy ook wel bekoren: ‘Ze is niet pornoblond, maar ze is wel heel tof’, klonk het vastberaden. Helaas, zo bleek achteraf, was de romance bij berichten gebleven. Toch niet blond genoeg.

Net genoeg tragedie, net genoeg vertier, net genoeg linguine: met de eerste bladerenval om de hoek is ‘First Dates’ de perfecte feel good-tv die de kandidaten altijd in hun waarde laat. Nee, het is geen ‘Alleen Elvis blijft bestaan’, maar wel heel tof. Voor mij reden genoeg om ‘First Dates’ wél opnieuw mee uit te vragen.