We hebben veel gelachen tijdens ‘The Witcher: Blood Origin’, om alle verkeerde redenen

‘The Witcher’ moet voor Netflix worden wat Marvel voor Disney+ of ‘Game of Thrones' voor HBO is: een hit waarvan elke prequel, sequel en origin story gegarandeerd ook door miljoenen trouwe fans bekeken en bejubeld wordt. Maar op basis van de eerste spin-off ‘Blood Origin’ valt ten zeerste te betwijfelen of de streamingdienst zal slagen in haar opzet.

‘The Witcher’ is al twee seizoenen lang een van de best bekeken titels van Netflix en met ‘Blood Origin’, een prequel die zich zo’n 1200 jaar vóór de originele reeks afspeelt, zet het bedrijf nu z’n eerste stap richting een ‘Witcher Cinematic Universe’. Alleen: ‘Blood Origin’ is slechts heel indirect gebaseerd op de boeken of kortverhalen van bedenker Andrzej Sapkowski. Showrunners Lauren Schmidt Hissrich en Declan de Barra denken de wereld van ‘The Witcher’ beter te kennen dan de mens die heksers eigenhandig heeft uitgevonden en schieten, niet verwonderlijk, schromelijk te kort. Ze schrappen alles wat u en ik het léúkst vinden aan ‘The Witcher’: de grimmige wereld, de Slavische folklore, de angstaanjagende monsters, de heksers, Henry Cavill. Wat overblijft is een serie met een schrijnend gebrek aan verbeelding of originaliteit die evengoed een spin-off van ‘The Wheel of Time’ – ook zo’n doorsnee fantasyreeks - had kunnen zijn.

Het plot van ‘Blood Origin’? ‘Zeven vervreemde krijgers vechten tegen een onhoudbaar rijk, scheppen de allereerste versie van een hekser en laten mensen en monsters binnen via de Conjunctie der Sferen.’ Vooraleer u mij beticht van luiheid, omdat voorgaande zin zonder bewerking van een Wikipedia-pagina lijkt geplukt: dit is een letterlijke quote, geleverd door een mysterieuze verteller aan het begin van ‘Blood Origin’. Omdat de makers duidelijk geen vertrouwen hebben in uw intellectueel vermogen, zal de betreffende verteller gedurende de volledige serie om de tien minuten de gebeurtenissen eens voor u samenvatten. De personages helpen eveneens een handje, door in elke scène zo efficiënt mogelijk hun beweegredenen te verwoorden. Je zou deze prequel toegankelijker dan het origineel kunnen noemen. Ik, met mijn hart twee maten te klein, opteer voor ‘dom’.

‘Blood Origin’ was gepland op zes afleveringen, het zijn er slechts vier geworden. De reeks ratelt daardoor zijn plot af als een kind dat een nieuwjaarsbrief moet voorlezen: gehaast en ongeïnteresseerd. De dialogen hangen aaneen van clichés en platitudes, de personages zijn weinig meer dan kartonnen borden, de special effects zien er goedkoop en amateuristisch uit. ‘Blood Origin’ is bovendien – de gruwel! – een halve musical, want te pas en te onpas begint onze heldin een middeleeuwse popballade te zingen, waarna haar metgezellen geëmotioneerd toekijken. Zelfs Michelle Yeoh, die met ‘Everything Everywhere All at Once’ haar talent dit jaar nog ten volle tentoonstelde, kan deze bagger niet redden: daarvoor is haar rol in dit verhaal te klein.

Het is een moeilijk genre, fantasy, want er bestaat geen middenweg. Of het werkt, en dan zit u verwonderd te kijken naar epische taferelen met ridders, magiërs en monsters. Of het weet níét te betoveren, en dan kunt u de neppe elfenoren onmogelijk niet zien. Ik heb veel gelachen tijdens ‘Blood Origin’, om alle verkeerde redenen. Bij momenten leek deze prequel zelfs onbedoeld op een parodie. Deze spin-off bewijst alleszins niet dat ‘The Witcher’ zonder Henry Cavill kan. Dat is een probleem voor Netflix, want Cavill stopt na het komende derde seizoen – Liam Hemsworth zal hem vervangen. Ik houd mijn twee maten te kleine hart vast.