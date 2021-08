We hopen vurig dat Iluna op volledig vrijwillige basis aan ‘Onverwacht’ heeft meegewerkt

Ergens tijdens ‘Onverwacht’ waande ik me plots weer leerplichtig. Onprettig was anders, maar ik betwijfel of die mentale afronding naar beneden wel zo bedoeld was. Het overkwam me toen Iluna Timmerman, eerste van haar generatie in de roemruchte clan Planckaert, een les biologie bijwoonde.

De koffer die daar ter voorlichting opengeklapt werd, kwam me bekend voor uit de eigen apenjaren. De inhoud was ook dezelfde: een waaier aan anticonceptiva. De routineuze kapotjesparade die volgde, leek me nog altijd met geen geweld in verband te brengen met enige opwinding - laat staan plezier - wat te mijnent de vraag opriep of ons schoolcurriculum onderhand niet aan opwaardering toe is op vlak van seksuele voorlichting. Als ik de desbetreffende tijdingen mag geloven, is jong zijn er in tussentijd namelijk niet makkelijker op geworden: ik kan me voorstellen dat de geslachtsrijpe jeugd van tegenwoordig, bij wie internettoegang al even een basisbeginsel is, ondertussen al met ander vragen zit dan welk hulpstuk nu best om de tampeloeres te frunniken eens de tijd daar is.

Ik vrees ook dat ‘Onverwacht’ net daarom te mak is om ook maar iemand van die beoogde leeftijd van dienst te zijn, al was de onderliggende bedoeling dan nobel. ‘Onverwacht’ draaide rond tienerseks, en nam daarvoor het wedervaren van Iluna als uitgangspunt. Je moet ergens beginnen, neem ik aan. Iluna beschouwde zich op vlak van seks een buitenbeentje. ‘Ik heb nog nooit gekust, moet ik mij daarvoor schamen?’, vroeg ze zich geheel retorisch af in eigen tienerkamer. Moeder Stephanie, in haar tijd dan weer Vlaanderens meest vooraanstaande tienermoeder, deed ondertussen hulpvaardig kond van haar eigen seksuele ontdekkingstocht. Van kindsbeen af deel uitmaken van de Planckaerts, leerde je zo, heeft blijkbaar als gunstig neveneffect dat je jezelf niet ogenblikkelijk voor de kop wilt knallen als je moeder in jouw bijzijn herinneringen ophaalt aan de eerste penetratie met je vader. Vanuit agogisch oogpunt is dat ongetwijfeld mooi meegenomen, maar ik denk niet dat ik Iluna’s positie ook oprecht benijdenswaardig vond. Verder hoopte ik vooral vurig dat haar ruime aandeel in ‘Onverwacht’ volledig op vrijwillige basis tot stand was gekomen. Als je niet oplet, schrik je nergens meer van.

‘Wat als ik een oproep zou doen op sociale media, misschien zijn daar wel jongeren die open met mij willen praten over seks?’’, opperde Iluna daarna, mogelijk op aangeven van een onzichtbare derde. Zulks is een prima manier om pedoseksuelen tegen het lijf te lopen, maar hier diende zich zowaar meteen een schare mondige tieners aan. Het was niet de enige keer dat je een doortastende redactionele hand vermoedde in dit programma, want ook die fragmenten waarin je spontaniteit hoorde te herkennen, leken dikwijls nog onderhevig aan regieaanwijzingen. Dat deed dan denken aan ‘Chateau Planckaert’, en niet alleen omdat je ook hier gevoelig meer Planckaerts in beeld kreeg dan strikt nodig gezien de materie. Anderzijds kan ik ook niet al te driftig aan het klagen slaan als zo’n televisiegeslacht dan eens hun specifieke superkracht inzet voor het algemeen belang. De Verhulsten zie je het niet doen.