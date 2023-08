We werden tijdens ‘Gran Turismo’ niet achterovergedrukt in ons stoeltje, maar af en toe voelden we de adrenaline wel gutsen

Van Neill Blomkamp, met Archie Madekwe, Orlando Bloom, David Harbour en Djimon Hounsou

Vvvvrooooaaaaw!

ACTIE Gran Turismo! De term voert ons in een fonkelende bolide terug naar onze vlegeljaren, toen wij de stripverhalen van ‘Michel Vaillant’ verslonden. In die strips dook met de regelmaat van een startklok het begrip ‘Gran Turismo’ op: in ‘De strijd van de samoerai’ schuift bijvoorbeeld op pagina 2 een aerodynamische Vaillante Marathon Coupé Grand Tourisme in beeld.

Dankzij de racefilm ‘Gran Turismo’ weten we evenwel dat G.T. niet alleen slaat op een type auto, maar ook op een racegame. (We horen de gamefanaten onder u schamper lachen: ‘Die wist niet dat ‘Gran Turismo’ een videospel is? Onder welke steen leeft die gast?’)

Onze excuses dat het hier nu even ruikt naar productplacement, maar het waargebeurde ‘Gran Turismo’ draait in wezen rond een ongelooflijke marketingstunt van Nissan: in 2008 krijgen de tien beste ‘Gran Turismo’-spelers – tien gamers die normaal gezien niet van hun PlayStations zijn weg te slaan – de kans om een opleiding te volgen tot professioneel autocoureur. Eén van hen is Jann Mardenborough (Archie Madekwe), een gamer uit Cardiff die op de harde manier leert dat er een klein verschil bestaat tussen een race en een racesimulator: in een race kun je namelijk sterven.

’t Is knap hoe Jann al snokkend aan de versnellingspook bewijst dat hij het waard is om tussen de échte coureurs te zoeven, maar eerlijk gezegd vinden wij de verhaallijnen van ‘Rush’ (over de rivaliteit tussen James Hunt en Niki Lauda) en ‘Le Mans 66’ (over de tweestrijd tussen Ford en Ferrari) nog nét iets mythischer. Zoals zoveel racefilmers vóór hem zag ook regisseur Neill Blomkamp (‘Elysium’) zich geconfronteerd met een netelig probleem: hoe maak je van een autorace een visueel boeiend spektakel? Blomkamp haalt alles uit de kast om de snelheidssensatie van een échte race te benaderen: snelle cuts, luide muziek, nu en dan een close-up van een voet die ‘Fast & Furious’-gewijs op het gaspedaal drukt, en héél veel beeldkaders waarin hij zijn camera als een sperwer over het circuit laat scheren. We kunnen niet zeggen dat we werden achterovergedrukt in ons stoeltje, maar af en toe voelden we de adrenaline wel gutsen: in de spectaculairste scène komen we te weten waarom één van de gevaarlijkste stroken op de Nürburgring bekendstaat als de Flugplatz oftewel het vliegveld (noot: die scène bewijst eigenlijk dat autoraces pas écht memorabel zijn wanneer iemand crasht).

Blomkamp laat ook open doelkansen liggen: graag hadden we bijvoorbeeld een scène gezien waarin de gamers voor de allereerste keer in een racewagen plaatsnemen en écht de druk van de G-krachten ervaren. Tot slot: dat de dialogen meestentijds zijn afgestemd op toeschouwers die geen snars kennen van de racewereld, leidt soms tot onbedoeld lachwekkende situaties. ‘Oké,’ zegt teambaas Danny Moore (Orlando Bloom) vlak voor de start van de 24 uur van Le Mans tegen zijn piloten. ‘Jullie doen dus mee aan de 24 uur van Le Mans. Dat betekent dat jullie 24 uren gaan racen.’ Duh! Toch bedankt voor de info, Danny.

Vanaf 9 augustus in de bioscoop.