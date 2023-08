‘We zien u’ met Lotte Vanwezemael is een hoognodige minireeks die tegengif kan bieden in een toxische maatschappij

Goed nieuws in tijden van de met bladgoud gekleurde snor van Siegfried Bracke, rijkelijk betaalde politici die roepen dat alle moedertjes beter zouden buffelen in loondienst dan voor onze toekomst te zorgen en ‘Arcadia’: er gebeurt nog wel degelijk iets zinvols met uw belastinggeld. ‘We zien u’, een nieuwe minireeks op VRT Max gepresenteerd door Lotte Vanwezemael, is niet alleen razend relevant, maar in tegenstelling tot alle voorgaande voorbeelden ook hoognodig.

Die nood wordt in ‘We zien u’ meteen in uw hersenpan gebrand: in de intro komt aan sneltempo voorbij hoeveel Belgen zich al eens onveilig voelden tijdens het uitgaan (schrikbarend veel), hoeveel jaren cel met uitstel twee mannen kregen toen ze een voor het oog van hun smartphonecamera een vrouw verkrachtten in de Overpoort (ophefmakend weinig) en hoeveel mensen wekelijks te maken krijgen met seksuele afpersing (onsmakelijk veel). ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurt vaker dan we denken’, vervolgt Wim De Vilder in een nieuwsfragment. Echt shockerend is dat nieuws niet voor elke vrouw die al eens een voet op straat zette: de vorte blikken, de vuilbekkerij, de hand op de kont wanneer je je door een mensenmassa beweegt, het is voor vrouwen niet minder dan dagelijkse kost.

Het gaat ook vaak verder dan een hand of een blik, maar als ‘We zien u’ in drie korte afleveringen iets zonneklaar maakt, dat elke nanometer over iemands persoonlijke grens genoeg is om diep in iemands hart te snijden. Er is de getuigenis van Nona, die ondanks een onoplosbare knoop in de maag niet helemaal durfde geloven dat het ongewenst betasten van haar borst in een toilet het waard was om van wakker te liggen - een gevolg van online roeptoeters die luidkeels verkondigen dat een tetteke rus op tijd en stond er toch gewoon bijhoort. Er is Yasmin, die zodanig ineenkromp toen iemand opdringerig om naaktfoto’s bleef vragen dat ze haar naakte spiegelbeeld niet meer kon aanzien, bang dat de man in kwestie plots achter haar zou staan. En er is Sara, die verstrikt zat in relatie van misbruik met iemand van haar sportclub, maar uit schaamte en angst om niet geloofd te worden lang talmde om de stilte te doorbreken. Ook daar draagt u met uw onbedachtzame commentaartjes aan bij, heren op Facebook.

In tegenstelling tot de gemiddelde woordenbrij in een online commentaarsectie blinkt ‘We zien u’ wel uit in bedachtzaamheid. De online reeks is slim opgebouwd, wisselt reportages voldoende af met getuigenissen en straatinterviews en tackelt het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag langs verschillende kanten. In de tweede aflevering wordt de, nog alomtegenwoordige, mythe van de verkrachter die uit de bosjes springt vakkundig onderuitgehaald door uitgebreid in te zoomen op de vaakst voorkomende vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag: door een bekende.

Het allicht meest waardevolle, of toch zeker meest opvallende fragment uit ‘We zien u’ zit eveneens in die tweede aflevering. Presentatrice Lotte Vanwezemael, die de minireeks aan elkaar lijmt met een naturel en oprechte empathie die misschien enkel overtroffen wordt door Gloria Monserez, spreekt er met een anonieme dader van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de familiale context. De weinig subtiel vervormde stem van de man werkt zoals altijd bij dat soort interviews een beetje op de lachspieren, maar de woorden die erbij horen zijn, nu ja, minder het grinniken waard. We zien een berouwvolle man, geen monster, die in staat is tot inzicht in zijn afschuwelijke daden. Een man wiens zelfwaarde na dat inzicht kelderde, maar die er dankzij therapie waarbij hij in gesprek ging met andere, niet-gerelateerde slachtoffers, weer bovenop kwam. ‘Daders, neem je verantwoordelijkheid’, luidt zijn uiterst belangrijke boodschap, ‘voor anderen, maar ook voor jezelf.’

De getuigenis van de zedendelinquent legt tegelijk het enige manco van ‘We zien u’ bloot, want graag hadden we de focus iets meer op de daders gezien. Vanwezemael en co. reiken tips aan hoe u zichzelf en anderen kunt beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar geven zo een beetje de indruk dat de verantwoordelijkheid vooral bij de slachtoffers ligt. Ook de terugkerende leuze dat ‘iedereen slachtoffer, en dus ook pleger kan zijn’ is verwrongen. Kijk alle statistieken er maar op na: in werkelijkheid zijn daders vooral mannen. Mannen die beter zelf hun eigen gedrag eens onder de loep zouden nemen, in plaats van hun dochters, vriendinnen of zussen aan te manen tot voorzichtigheid in het tonen van huid en hedonisme. ‘We zien u, slachtoffers’: zeker. Maar vooral: ‘We zien u, ongemanierde motherfuckers.’

‘We zien u’ is enkel te bekijken op VRT Max