‘Wednesday’ is verslagen: dit zijn nu de best bekeken series en films op Netflix in België

Nog steeds - of beter: opnieuw - soeverein aan de leiding: Harry en Meghan.

De reeks over het wel en wee van de ex-prins en zijn vrouw was in het begin van de week de koppositie kwijtgeraakt aan de echte koningin van Netflix: Wednesday Addams. Maar dankzij de nieuwe afleveringen die donderdag verschenen - en waarin net zoals in het eerste deel nauwelijks iets nieuws werd verteld -, kan ‘Harry & Adam’ de week toch opnieuw bovenaan afsluiten. ‘Wednesday' volgt op twee, het vierde seizoen van ‘Too hot to handle' vervolledigt de top drie. Slechts twee nieuwkomers deze week: ‘Sonic Prime’, een animatieserie gebaseerd op de gelijknamige videogame, en het tweede seizoen van de docusoap ‘Last Chance U: Basketball’.

Bij de films eindigt niet, zoals verwacht, Guillermo del Toro’s ‘Pinokkio’ bovenaan, maar een outsider uit Spanje: ‘Los renglones torcidos de dios’, over een rechercheur die zich in een psychiatrische instelling laat opsluiten om de dood op een patiënt te onderzoeken. De thriller kwam begin deze week uit en verdreef al snel ‘Pinokkio’, dat ondertussen ook kerstfilm ‘I believe in Santa’ moet laten voorgaan, van de top. De opmerkelijkste nieuwkomer is een film uit 2001: ‘The Pledge’, waarin Jack Nicholson een politieagent speelt die de moeder van een vermoord kind belooft dat hij alles zal doen om de dader te vinden.

De best bekeken series van vrijdag 16 december

1 ‘Harry & Meghan’ (lees hier onze ★½☆☆☆-recensie)

2 ‘Wednesday’ (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

3 ‘Too hot to handle’ - seizoen 4

4 ‘Firefly Lane’ - seizoen 2

5 ‘1899’ (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

6 ‘Sonic Prime’

7 ‘The Crown’ - seizoen 5 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

8 ‘Manifest’ - seizoen 4

9 ‘Elite’ - seizoen 6

10 ‘Last Chance U: Basketball’ - seizoen 2

De best bekeken films van vrijdag 16 december

1 ‘Los renglones torcidos de dios’

2 ‘I believe in Santa’

3 ‘Pinokkio’ (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

4 ‘The Pledge’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

5 ‘Troll’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 ‘Ava’ (lees hier onze ★☆☆☆☆-recensie)

7 ‘Lady Chatterley’s Lover’

8 ‘The Swimmers’

9 ‘Bigfoot Family’

10 ‘The Big 4’