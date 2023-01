‘Wednesday’ krijgt in 2023 een nieuw seizoen op Netflix, net als twee dozijn andere series

Zapman brengt je de laatste film- en tv-nieuwtjes uit het medialandschap.

Ondanks alle onzekerheid rond een tweede seizoen van de hitserie ‘Wednesday’ op Netflix, maakte de streamingdienst gisterenavond bekend dat het vervolg wel degelijk op hun platform zal te zien zijn. Dat lag lang niet voor de hand, aangezien de productie van de reeks in handen is van MGM Studio’s, dat binnenkort met Amazon fuseert. Er werd daarom verwacht dat ‘Wednesday’ voor het tweede seizoen zou verhuizen naar Prime Video, maar niets blijkt minder waar. Netflix kondigde het goede nieuws officieel aan met een eerste trailer, al laat die nog geen nieuwe beelden te zien - de opnames moeten immers nog starten -, maar wel een korte compilatie van het eerste seizoen en filmpjes van fans in Wednesday-outfits.

In een andere video die Netflix gisterenavond op ons los liet, bevestigde het ook de komst van nieuwe seizoenen voor tal van andere series. In 2023 mag je rekenen op nieuwe afleveringen van *haalt diep adem* ‘You’, ‘Stranger Things’, ‘Squid Game’, ‘Lupin’, ‘The Crown’, ‘Vikings: Valhalla’, ‘Outer Banks’, ‘Shadow and Bone’, ‘Heartstopper’, ‘The Witcher’, ‘Hellbound’, ‘Big Mouth’, ‘Emily in Paris’, ‘Firefly Lane’, ‘Queer Eye’, ‘Virgin River’, ‘The Sandman’, ‘Sweet Tooth’, ‘The Circle’, ‘Sex Education’ en ‘Never Have I Ever’.

Nieuw jaar, nieuw avondblok op Studio Brussel: muziektrends in ‘Radar’ en nostalgie in ‘De jaren nul’

6 januari 2023

Ook Studio Brussel zet het jaar goed in, want vanaf maandag 9 januari vernieuwt de radiozender zijn avondblok. Van maandag tot donderdag om 18 uur stipt neemt Sam De Bruyn StuBru-luisteraars mee naar ‘De jaren nul’ voor een uurtje (al dan niet foute) 2000s hits, en daarna is het tussen 19 uur en 21 uur de beurt aan Michèle Cuvelier om over muziektrends en niet te missen concerten te keuvelen in ‘Radar’.

Verder op het lijstje: Thomas Michiels presenteert ‘De zwaarste show’ elke maandag tussen 21 uur en 23 uur, Flo Windey start het weekend met ‘Hallo, met Flo?’ elke vrijdag tussen 18 uur en 21 uur en ‘alternatieve intelligentie’ in ‘Radio Atlantis’ om 23 uur elke zondag.

Barbados eist mogelijk schadeclaim van familie van Benedict Cumberbatch voor slavernijverleden

2 januari 2023

Beeld Getty Images for Disney

Barbados zou binnenkort een schadeclaim eisen van de familie van ‘Doctor Strange’-acteur Benedict Cumberbatch, zo bleek nadat ‘The Daily Telegraph’ expliciet vroeg naar de familie aan David Comissiong, plaatsvervangend voorzitter van de nationale commissie voor herstelbetalingen van Barbados. Commisiong benadrukte daarbij wel dat levende familieleden uiteraard geen schuld hebben aan de daden van hun voorouders.

Cumberbatch sprak eerder al over het slavernijverleden van zijn familie dat begon toen Joshua Cumberbatch, Benedicts zevende voorvader, een plantage kocht in 1728, die voor meer dan 100 jaar de thuis was voor 250 slaven. Daarbij zou de familie, net zoals andere slavenhouders in het Britse Rijk, geld hebben ontvangen van de Britse regering. Zijn moeder zou om die reden zelfs gevraagd hebben dat hij een andere artiestennaam zou kiezen, uit angst voor de repercusies van de familiegeschiedenis. Zelf toonde Cumberbatch al berouw voor de historie in verschillende interviews, en vertelde hij ook dat het een grote reden was dat hij de rol van plantage-eigenaar William Ford vertolkte in ‘12 Years a Slave’.

De Cumberbatch-familie is natuurlijk niet de enige die voorkomt in het slavernijverleden van Barbados, een actiegroep in Barbados roept zelfs op dat Richard Drax, politicus voor de Engelse Conservatie partij, zijn suikerplantage op het eiland, die werd uitgebouwd op de rug van slaven, teruggeeft.

Een dubbele portie Verhulst: Viktor presenteert nieuw showbizz-programma op Play4 voor vader Gerts ‘Tafel van Vier’

30 december 2022

Beeld Koen Bauters

Krabt u zich soms aan het hoofd terwijl u denkt: hmm, de familie Verhulst, die verdienen toch eens wat meer tijd op televisie. Wel, dan is er goed nieuws, want binnenkort presenteert Viktor Verhulst (28) ‘Play Café’, het nieuwe dagelijkse showbizzmagazine op Play4. ‘De Tafel van Vier’, de talkshow van vaderlief Gert Verhulst (54), zou daardoor met een half uur worden verlaat. Dat is dus een dubbele portie Verhulst, en dan hebben we het nog niet eens over ‘De Verhulstjes’.

Co-presentator van dienst zou ex-Miss België Celine Van Ouytsel (26) worden en de ploeg achter het programma is het productiehuis Dedsit, eigendom van Studio 100. Wanneer het showbizzmagazine te zien zal zijn is helaas nog niet bekend.

De eerste gasten in het tweede seizoen van ‘Viva la feta’ zijn bekend

28 december 2022

Beeld Humo

We wisten al dat een tweede seizoen van ‘Viva la feta’ eraan zat te komen - niet verrassend, het programma was dan ook genomineerd voor onze eigen Ha! van Humo, de meest prestigieuze prijs van het land - maar nu loste Play4 ook de eerste namen. Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis mogen alvast nonkel Wim Willaert en en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden opwachten in hun Griekse villa om ze beter te leren kennen.

De opnames gingen in september van start, en het tweede seizoen mogen we volgend jaar op Play4 verwachten. Wie de andere gasten zijn, komen we pas later te weten. Om u alvast een idee te geven: vorig seizoen trokken onder andere Serine Ayari, Bart De Wever, Bockie De Repper en Marlène de Wouters hun beste teenslippers aan.

Lees hier onze recensie van het eerste seizoen: Vakkundig torpedeerden Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis alle ernst in ‘Viva la Feta’ ★★★★☆ op Play4

‘That ‘90s show’ lost eerste trailer met (bijna) alle sterren uit de originele serie

23 december 2022

'That '90s show' Beeld Netflix

‘All the dumbasses were gone!’ Maar kijk, er is weer een nieuwe lading gearriveerd in de kelder van Red en Kitty. ‘That ‘90s show’ de langverwachte sequel van ‘That ‘70s show’ lost de trailer!

Leia (Callie Haverda), de dochter van Eric en Donna, trekt in bij haar grootouders en beleeft twintig jaar na haar ouders haar jeugd in Point Place. Ondertussen passeren ook alle sterren uit het eerste seizoen: Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Mila Kunis (Jackie), Ashton Kutcher (Michael), Wilmer Valderrama (Fez) en zelfs Tommy Chong (Leo). Iedereen buiten Danny Masterson (Hyde) natuurlijk. Die is te druk bezig met alle aanklachten van grensoverschrijdend gedrag en het leven in een sekte.

‘That ‘90s show’ verschijnt op 19 januari op Netflix.

20 december 2022

‘Oppenheimer’: langverwachte nieuwe film van Christopher Nolan lost eerste trailer

Beeld rv

Eindelijk is hij er: de eerste officiële trailer van de langverwachte nieuwste worp van Christopher Nolan. In ‘Oppenheimer’ speelt Cillian Murphy (oftewel Thomas Shelby uit ‘Peaky Blinders’) de rol van J. Robert Oppenheimer, de zogenaamde vader van de kernbom.

Murphy en Nolan go way back, want hij had eerder ook al rollen in ‘Dunkirk’, ‘Inception’ en de ‘The Dark Knight’-films. In ‘Oppenheimer’ spelen verder nog heel wat grote namen mee: met Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Benny Safdie, Jack Quaid, Dylan Arnold, Gustaf Skarsgård, Casey Affleck, Florence Pugh en Rami Malik is er sprake van een absolute topcast.

‘Oppenheimer’ volgt de gelijknamige Amerikaanse natuurkundige tijdens het Manhattan Project, het onderzoeksproject waaruit uiteindelijk de kernbom zou ontstaan. De trailer toont alvast hoe de wetenschapper worstelt met die grote verantwoordelijkheid, en beseft dat hij een nooit eerder gezien gevaar loslaat op de wereld.

De film kreeg inmiddels ook een releasedatum: woensdag 19 juli 2023, krak dezelfde dag als die andere langverwachte prent, ‘Barbie’ van Greta Gerwig.

Beeld Netflix

Netflix dropt kerstcadeau: Frank Lammers doet TikTok-dansje om de cast van ‘Ferry: de serie’ aan te kondigen

19 december 2022

Niemand minder dan Frank Lammers heeft de complete cast van ‘Ferry: de serie’ bekendgemaakt, met een heus TikTok-dansje bij de kerstboom. Naast Frank (Ferry) keren vertrouwde gezichten als Elise Schaap (Danielle), Monic Hendrickx (Claudia), Raymond Thiry (John), Tim Haars (Remco), Huub Smit (Dennis), Kevin Janssens (Jurgen) en Yannick van de Velde (Lars) terug voor de serie, die na de succesvolle ‘Ferry’-film verder laat zien hoe Ferry Bouman zijn drugsimperium heeft opgebouwd. Koen De Graeve is een nieuw gezicht in de Brabantse onderwereld: hij kruipt in de huid van Marco Grootaers.

🫢 Ferry en Daan hard aan het werk op de set van Ferry de serie pic.twitter.com/HVz8pwhjcL — Netflix NL (@NetflixNL) 14 september 2022

‘Ferry: de serie’ is, net als ‘Undercover’ en ‘Ferry: de film’, een samenwerking tussen VRT, De Mensen en Netflix. Het eerste seizoen focust op Ferry die als beginnend xtc-producent probeert voet aan de grond te krijgen in de Brabantse onderwereld. Samen met John, zwager Lars, Remco en Dennis gaat hij de strijd aan met de onwrikbare drugsbaron Arie Tack en een beruchte motorclub om zijn plaats aan de top te veroveren. Maar pas wanneer zijn geliefde Danielle de donkere kant van Ferry en zijn business leert kennen, wordt duidelijk welke prijs hij moet betalen om de allergrootste te worden…

Het is nog niet bekend wanneer de serie precies op Netflix komt, maar de release wordt wel in 2023 verwacht.

‘Close’ van Lukas Dhont genomineerd voor Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film

Beeld Kris Dewitte

De alom bejubelde film ‘Close’ van Lukas Dhont is genomineerd voor een Golden Globe in de categorie beste niet-Engelstalige film, waarin de Gentse regisseur het opneemt tegen ‘All quiet on the Western front’, ‘Argentina, 1985’, ‘Decision to leave’ en ‘RRR’.

‘Close’ ging dit voorjaar in wereldpremière op het Festival van Cannes, waar de film een staande ovatie van twaalf minuten kreeg én werd bekroond met de Grand Prix. Sindsdien won de film nog een hele stapel prijzen op verschillende filmfestivals.

Onze Man noemde ‘Close’ nét geen meesterwerk (★★★★☆). De film vertelt het verhaal van Leo en Remi, 13 jaar oud en vrienden sinds altijd. Ze spelen, slapen en dromen samen. Het is een onschuldige, tedere en vanzelfsprekende vriendschap. Maar als ze naar de middelbare school gaan, verandert dat: ze krijgen vragen of ze een koppel zijn. Leo heeft het daar moeilijk mee en keert zich beetje bij beetje af van Remi. Er ontstaan spanningen tussen de twee, tot er iets onomkeerbaars gebeurt.

Gilles De Coster en co. trekken naar de States voor het nieuwe seizoen van ‘De mol’

5 december 2022

Beeld SBS

Vanuit het niets maakte presentator Gilles De Coster vanmiddag de bestemming bekend van het nieuwe ‘De mol’-seizoen. Deze keer geen lange, mysterieuze video vol verborgen hints en boodschappen die je enkel kan ontcijferen met een combinatie van de Rosetta-steen, de originele vertaling van het Oude Testament en de bonnetjes van Sihame El Kaouakibi, maar een vrij straightforward filmpje met de bestemming prominent in beeld: de Amerikaanse staat Arizona.

Door de coronacrisis waren de bestemmingen de afgelopen jaren noodgedwongen minder exotisch dan vroeger: vorig jaar speelde ‘De mol’ zich af op de Canarische Eilanden, het jaar daarvoor was het Duitsland. Dit jaar steekt het programma voor de eerste keer de grote plas over richting de Verenigde Staten. Waarom de mol precies die éne staat heeft uitgekozen, zal nog moeten blijken. Arizona is een stoffige woestijnstaat, die vooral bekendstaat om haar cowboys en de magnifieke Grand Canyon.

De nieuwe afleveringen worden in het voorjaar verwacht, maar de exacte startdatum van het elfde seizoen is nog niet bekend.

De 'Kastaars!'. Beeld DPG Media, VRT, SBS

Vlaamse Televisie Sterren voorgoed begraven, nieuwe mediaprijzen heten ‘Kastaars!’

Vergeet de Vlaamse Televisiesterren. Tv-makers die elkaar en zichzelf in de bloemetjes willen zetten, doen dat voortaan met Kastaars. De nieuwe prijzen worden voor het eerst uitgereikt op 28 januari tijdens een groots opgezette show gepresenteerd door Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst.

Dat er een opvolger zou komen voor de ter ziele gegane Vlaamse Televisiesterren was al langer bekend. Nu heeft het kind een naam en is er meer duidelijkheid over het hele opzet. De Kastaars huldigen volgens het persbericht alles wat je volgens Vlaanderen het afgelopen jaar gezien of gehoord moet hebben in onze media. Zowel televisieprogramma’s en -gezichten, radiopresentatoren en -formats als onlineproducties maken kans op een Kastaar.

In zeven categorieën zal het publiek beslissen wie op 28 januari het podium op mag. In drie andere categorieën is het een negenkoppige jury, voorgezeten door levende legende Luc Appermont, die het voor het zeggen heeft. Wat de precieze categorieën zijn en hoe je kunt stemmen wordt op 9 januari bekendgemaakt. Vanaf dan kan er ook gestemd worden.

De televisieshow zal te zien zijn op Eén, VTM, Play4, VRT MAX, VTM GO, GoPlay en HLN. De radioshow zal live te beluisteren zijn op Qmusic, Joe, Radio2, MNM en Nostalgie én zal die dag te volgen zijn via livestream op alle digitale kanalen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van VRT, DPG Media, SBS en Streamz - de mediabedrijven die het gala organiseren - om van de Kastaars een traditie te maken. Nu al liggen de data voor 2024 (27 januari) en 2025 (25 januari) vast.

Bekijk: ‘That 90's show’ krijgt eerste beelden en releasedatum

30 november 2022

That 90's show Beeld Netflix

In het straatbeeld bij de kids, in het hart en de portemonnee van Frank Verstraeten, en nu ook op Netflix: de jaren 90 zijn helemaal terug. De streamingdienst heeft de eerste teaser van ‘That 90's Show’ gedeeld, de spin-off van - u raadt het nooit - de populaire sitcom ‘That 70's Show’. Twee decennia na de kelderavonturen van Fez (Wilmer Valderrama), Michael (Ashton Kutcher), Jackie (Mila Kunis), Steve (Danny Masterson) en Eric (Topher Grace) en Donna (Laura Prepon) gaat de 15-jarige dochter van dat laatste koppel, Leila (Callie Hope Haverda), in de zomervakantie op bezoek bij haar grootouders Red en Kitty Forman. Ze geraakt er bevriend met haar buren, en de dolle vriendenbende is weer klaar voor situatiehumor van de flauwere, doch vermakelijke soort.

De hoofdpersonages worden vertolkt door een volledig nieuwe cast, maar Kurtwood Smith en Debra Jo Rupp maken als vanouds wel opnieuw hun opwachting als Red en Kitty Forman - al ziet de 79-jarige Smith er intussen uit alsof hij best toch niet té veel keukendansjes zodoende niet plots door een hartaanval neer te zijgen. Ook oudgedienden Laura Prepon, Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher en Wilder Valderrama spelen een gastrol, maar zijn nog niet te zien in de teaser. Enkel Danny Masterson, die Steve vertolkte, is afwezig. De Scientology-aanhanger staat momenteel terecht op verdenking van onder andere seksueel misbruik en stalking van verschillende vrouwen.

‘That 90's show’ verschijnt 19 januari 2023 op Netflix.

‘Ik verloor de pedalen. Het was vreselijk’: Will Smith blikt bij Trevor Noah terug op beruchte Oscar-slap (video)

29 november 2022

Will Smith is stilaan klaar om zijn plek in de schijnwerpers opnieuw op te eisen. In de afgelopen maanden deelde de acteur al enkele online statements. Gisteravond maakte de Oscarwinnaar dan weer zijn opwachting in ‘The Daily Show With Trevor Noah’. Daar blikte hij ook even terug op het ondertussen wereldberoemde Oscar-incident met Chris Rock.

‘Dat was een vreselijke avond’, geeft Smith eerlijk toe. Voor wie vergeten is waarover dit alweer gaat: in maart sloeg Smith presentator Chris Rock op het podium van de Oscars in het gezicht. Aanleiding voor het incident was een opmerking van Rock over Jada Pinkett Smith, Will Smiths echtgenote.

‘Het is allemaal redelijk ingewikkeld, maar waar het op neerkomt, is dat ik even de pedalen verloor. Al keurt dat mijn gedrag uiteraard niet goed’, aldus Smith in The Daily Show. ‘Het was een mix van verschillende zaken. Ik was die kleine jongen die moest toekijken hoe zijn vader zijn moeder sloeg, weet je wel? Al die zaken kwamen op dat moment plots weer naar boven. Maar dat is niet wie ik wil zijn.’

Will Smith had het in het televisieprogramma ook over wat er zich na het incident nog allemaal afgespeeld heeft. ‘Mijn neefje is negen jaar oud. Hij is echt zo’n lief kind’, aldus de Amerikaanse acteur. ‘We kwamen thuis. Hij was speciaal wakker gebleven om zijn oom Will te zien. Op een bepaald moment zitten we in de keuken en zit hij op mijn schoot. Hij heeft mijn Oscar in zijn handen wanneer hij plots vraagt: ‘Waarom heb je die man geslagen, oom Will?’’ Een moment dat bijzonder hard aankwam.

De acteur had het verder ook nog over ‘Emancipation’, een historische film over slavernij waarin hij de hoofdrol vertolkt. ‘Amerikaanse slavernij is één van de meest brutale aspecten uit de geschiedenis van de mensheid’, aldus de Oscarwinnaar. ‘Het is moeilijk om dit niveau van wreedheid te begrijpen. Mijn dochter vroeg mij: ‘Papa, ga je echt weer een film over slavernij doen?’ Waarop ik zei: ‘Liefje, ik beloof het jou. Dit is geen film over slavernij. Dit is een film over vrijheid’.’

‘Emancipation’ verschijnt op 9 december op Apple TV+. Daarnaast zal de film vanaf vrijdag ook in een beperkt aantal Amerikaanse bioscopen te zien zijn.

Streamz brengt crypto-documentaire van dezelfde makers als controversiële VRT-docu ‘FIRE’

22 november 2022

‘Met ‘Is crypto het nieuwe goud?’ brengt Streamz een documentaire over de mysterieuze wereld rond de digitale munt’, kopt de streamingsdienst. Interessant, zou je op het eerste zicht denken, maar dan blijkt dat de docu gemaakt wordt door productiehuis ‘Het konijn’, dat we allemaal nog wel kennen van het leerrijke ‘FIRE’ op VRT MAX. U weet wel, die serie die de openbare omroep het schaamrood op de wangen bezorgde omdat er vrolijk piramidespellen in werden gepromoot door dubieuze figuren.

Beeld Streamz

De reeks werd na veelvuldige kritiek over fraude, onder meer in Humo, offline gehaald door de VRT, maar toen raakte bekend dat het productiehuis ook aan een Crypto-serie werkte. Er werd luidop afgevraagd of die ook voor de VRT bedoeld was, maar een openbare omroep stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Streamz ziet er geen graten in en deelt binnenkort de verhalen van crypto miljonair Bruno Ver, crypto aanhanger David Devriesere, Griet Baelus die slachtoffer werd van crypto-oplichting, Niko De Jonghe die CEO is van ‘Blockchain Valley Virtual’, Didi & Romaine Taihuttu van The Bitcoin Family, ​ en educatief crypto influencer Quinten Francois.

Naar eigen zeggen ‘werpt de vierdelige documentaire een kritische blik op de unieke en bijzondere digitale munt en NFT’s.’ Want dat was vorige keer zo’n groot succes.

De vierdelige docureeks ‘Is crypto het nieuwe goud?’ is vanaf 18 december te zien op Streamz

19 november 2022

‘Matthijs van Nieuwkerk had extreme woede-uitbarstingen, ‘alsof de duivel in hem kroop”

Evi Hanssen en Matthijs Van Nieuwkerk - De Wereld draait door Beeld RV

Het Nederlandse dagblad de Volkskrant heeft vandaag een grote reconstructie gepubliceerd van hoe er jarenlang een angstcultuur heerste achter de schermen bij het populaire tv-programma ‘De wereld draait door’. Het artikel ‘In de succesvolle tv-machine van DWDD werd menig redacteur vermalen’, waarvoor 70 oud-medewerkers werden gesproken, beschrijft uitgebreid hoe de woede-aanvallen en het extreem grillige gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk er voor zorgden dat medewerkers van het programma ziek werden en soms jaren na hun vertrek nog met klachten kampten. “Tientallen medewerkers kregen als gevolg hiervan burn-outs en ernstige psychische klachten zoals angst- en paniek­aanvallen.”

Redacteurs waren zo bang voor de ontvlambare presentator, dat ze hun fouten het liefst op iemand anders afschoven, alles om hun eigen hachje te redden. Na een incident met een foute geluidsband eist de presentator dat een geluidsman op zijn knieeën gaat voor hem. “Het is meneer Van Nieuwkerk voor jou’, horen aanwezigen hem schreeuwen. ‘Jij!’, schreeuwt de presentator volgens meerdere getuigen. ‘Jij had hier op je knieën moeten zitten, en moeten zeggen: sorry.” Het was op dit soort momenten, vertelt een andere redacteur, “alsof de duivel in hem kroop.”

Steun van de eindredacteur, Dieuwke Wynia, kreeg de redactie nauwelijks. Wynia verdedigde de harde cultuur op de werkvloer en vooral de presentator. Onder meer ‘Zomergasten’-presentator Janine Abbring vertrok bij het programma vanwege de uitvallen van Wynia. Zelf, vertelt WYnia aan de Volkskrant, had ze ook last van de grillen van de presentator. ‘Ik heb ook weleens verdrietig, huilend voor hem gezeten. Hij reageerde daar ongevoelig op en liep weg.’

De omroepbazen van BNNVARA grepen nooit in, bang om hun meest succesvolle tv-programma te schaden. Het programma stopte uiteindelijk in het voorjaar van 2020, maar niet vanwege de verziekte werksfeer.

In een reactie zegt Matthijs Van Nieuwkerk onder meer: “Het raakt me te lezen dat redacteuren van DWDD zich angstig hebben gevoeld. We zijn niet op de wereld om elkaar bang of ongelukkig te maken. Ik ook niet. DWDD was god­betert zo’n beetje opgericht als een medicijn tegen angst en lelijkheid.” En: “Zeker, ik was fanatiek, ­eigenwijs en streng. En ik kon af en toe lelijk uit mijn slof schieten. Waardeloos. Maar ik ben nu gemakshalve ­teruggevouwen tot een Eeuwige Driftbui. En dat was ik dacht ik niet.”

Ook Jacques Vermeire en kroost krijgen eigen realityreeks op VTM

De Vermeires Beeld VTM

Na de Pfaffs, Planckaerts en Verhulstjes, zou je denken dat we wel weten hoe het er aan toegaat in de bekende families van Vlaanderen. Nee hoor, dachten ze bij VTM en dus gingen ze op zoek naar nóg maar een familie het filmen ‘waard’. Volgens geruchten waren de Van Ranstjes en Jambonnekes niet geïnteresseerd en dankom je al snel, volgens VTM zelf althans, uit bij Jacques, Julie en Maxime Vermeire.

Een cameraploeg volgt ‘De Vermeires’, met ook Julies vriend Laurins en labradoedel Sunny, al enkele maanden en de eerste aflevering verschijnt in het voorjaar van 2023 op de beeldbuis. ‘Het zal leuk zijn om ook een keer een dagelijkse kant van onszelf te tonen, wat ons bezighoudt naast wat mensen al van ons kennen van op tv’, zegt Julie.

Wij kijken vooral uit naar ‘Battle of the families’, waarin de tv-families op Hunger Games-achtige wijze uitmaken wie zijn programma mag behouden. Al ons geld op een heroïsche comeback van Jean-Marie.

2 november 2022

Herkansing! ‘Schokkendste horrorfilm ooit’ nog één extra keer te zien in België

Beeld Bloody Disgusting

Een vertoning van ‘Terrifier 2' verloopt nooit zonder slag of stoot. In de Verenigde Staten meldden toeschouwers op sociale media dat verschillende scènes zo schokkend en gewelddadig zijn dat mensen in de bioscoop ‘braken’ en ‘flauwvallen’. ‘Deze film bevat scènes met grafisch geweld en brute weergaven van horror. Kijkers die zwak van hart zijn, vatbaar zijn voor duizeligheid of een gevoelige maag hebben, wordt aangeraden om uiterst voorzichtig te zijn. Er zijn al talloze gevallen geweest van flauwvallen en braken in de bioscoop. Voor degenen die ervoor kiezen om te kijken, u bent gewaarschuwd,' tweette Steve Barton, één van de producenten van de film, alvast.

Het vervolg op ‘Terrifier’ uit 2016 gaat opnieuw over een sadistische moordenaar die bekend staat als ‘Art the Clown’. Zijn daden zijn blijkbaar gruwelijker dan zijn hoedje doet verwachten.

Eerst werd aangekondigd dat de film niet in België te zien zou zijn, maar op het Razor Reel Flanders Film Fest in Brugge konden Belgische horrorfans vorige week dan toch samen gillen. Velen moesten de voorstelling helaas missen, maar gelukkig voor hen kondigt het filmfestival een herkansing aan. Op zaterdag 5 november komt de moordlustige clown Art nog één keer langs. Koop uw tickets hier!

Wij waren alvast bij de eerste vertoning, dus genieten zaterdag liever van ‘Mamma Mia! Here We Go Again’. Maar als u denkt dat u de beelden van bloed, organen en clowns aankan, controleer dan toch eerst even of u uw maaginhoud kan binnenhouden bij de trailer.

LEES OOK Hoeveel Belgen moeten kotsen bij de ‘schokkendste film ooit’ ‘Terrifier 2’? Humo ging kijken op het Razor Reel filmfestival

De eerste insecten krioelen al over een angstig gelaat: ‘Fear Factor’ vanaf 15 november terug op televisie

Beeld Play4

Jarenlang was er op televisie niets dan ruis, of zo voelde het toch. Want als er niemand een prik van een schorpioenen moet overleven of een beker ezelsperma moet leegslurpen, is het de moeite niet waard om te kijken. Maar treur niet langer, want over twee weken keert het legendarische ‘Fear Factor’ terug naar uw scherm.

Alex Agnew brengt het eerder afgevoerde programma op geheel eigen, waanzinnige wijze tot bij de kijkers. 16 onbekende duo’s kijken hun grootste angsten recht in de ogen in een poging om de stevige geldprijs van 30.000 euro in de wacht te slepen.

Oh, kijk eens daar, het eerste beeld van krioelende insecten op een schreeuwend gelaat is reeds een feit.

‘Fear Factor’

Vanaf 15 november om 21.00 op Play4 en GoPlay.

31 oktober 2022

‘Zondag met Lubach’ komt naar België, maar dan met Jan-Jaap van der Wal

Beeld Play4

Het gapende gat na ‘De Ideale wereld’ blijkt té groot: amper enkele maanden na zijn afscheid als host van het Canvas-programma komt Jan-Jaap van der Wal met een eigen actualiteitsshow op Play4.

Al is ‘eigen’ in dit geval een rekbaar begrip. ‘Jan Jaap op Zondag’, dat - verrassing! - op zondagavond zal worden uitgezonden, wordt aangekondigd als ‘een satirische latenightshow die terugblikt op de week, gebaseerd op de Amerikaanse latenightshows’. Doet een belletje rinkelen? Ja, maar klinkt dat geklingel dan als de intro van ‘Zondag met Lubach’, of toch als die van ‘De ideale wereld’? De nieuwe avondshow van Jan-Jaap zal namelijk opgeleukt worden met muziek van Flip Kowlier en band, waar in ‘DIW’ onder Ella Leyers geen plaats meer voor is. Daarnaast kan Jan-Jaap ook rekenen op enkele ‘sidekicks’: Pedro Elias, comedian Dena Vahdani en de nog onbekende actrice Eva Kamanda.

Was Van der Wal na vier jaar bij ‘De ideale wereld’ naar eigen zeggen ‘uitgeleerd’, is het nu dus nog maar de vraag wat hij in dit opvallend bekend in de oren klinkend programmaconcept wél kan bijleren. In 2011 presenteerde Jan-Jaap overigens al eens een Nederlandse versie van ‘The Daily Show’ op Comedy Central, dat de proefperiode niet overleefde. Zijn de Lage Landen meer dan tien jaar later wel klaar voor een doorslagje van ‘Last Week Tonight’? Vanaf 8 januari 2023 zullen we het weten.

Laatste levensjaren van Marieke ‘Wielemie’ Vervoort worden verfilmd

25 oktober 2022

Er is een documentaire in de maak over de laatste drie levensjaren van de buitengewone paralympisch atlete Marieke Vervoort, beter bekend als ‘Wielemie’. Vanaf 1 februari zal ‘Marieke, addicted to life’ in de bioscoop te zien zijn. De film is een Amerikaans-Belgische documentaire film van Pola Rapaport.

In 2016 werd Vervoort wereldwijd bekend na haar zilveren en bronzen overwinning op de Paralympics in Rio. De topaetlete speelde rolstoelbasketbal, nam deel aan para-triatlons en behaalde ook uitzonderlijke overwinningen. Maar in 2008 stortte ze in, na haar (gefaalde) deelname aan de Hawaii Iron Man. Vervoort leed toen zoveel pijn dat ze overwoog om zelfmoord te plegen. Uiteindelijk besloot ze met een euthanasie-aanvraag zelf de controle in handen te nemen over haar ziekte. Bevrijd door de wettelijke toestemming om te sterven, bloeide de atlete in het laatste hoofdstuk van haar leven helemaal open, en werd ze zelfs wereldkampioen.

Beeld Disney+

Disney introduceert eerste plussize hoofdpersonage

25 oktober 2022

Disney heeft voor het eerst een plussize hoofdpersonage gecreëerd: Bianca, een meisje dat ballet danst en de confrontatie aangaat met wat ze in de spiegel ziet.

Bianca is het hoofdpersonage van de kortfilm ‘Reflect’, over een jonge ballerina die in de knoop ligt met haar zelfbeeld. In de trailer zie je Bianca dansen voor de spiegel, tot het spiegelbeeld plots breekt. De scherven zijn een metafoor voor het ‘gebroken’ zelfbeeld van de jonge ballerina.

‘Reflect’ maakt deel uit van Disney’s Short Circuit, een serie van experimentele films die draaien rond lichaamsbeeld, identiteit en het erkennen van je eigenwaarde. De eerste beelden konden alvast op veel enthousiasme rekenen op sociale media.

‘Reflect’ is nu te zien op Disney+.

Niels Destadsbader gaat samen met deze 7 BV’s naakt voor nieuw Eén-programma

Goed nieuws voor Ella Leyers: als ze door haar drukke ‘DIW’-agenda te weinig tijd vindt om met Rik Verheye af te spreken, kan ze zijn pielemuis toch nog op tv bewonderen. Verheye is een van de zes BV’s die samen met Niels Destadsbader en Dieter Coppens volledig uit de kleren zullen gaan voor het nieuwe Eén-programma ‘Kom op tegen kanker, alles in de strijd’. Verschijnen tevens in adamskostuum op uw beeldbuis: imitator Guga Baul, zanger Bart Peeters, acteur Warre Borgmans, journalist Joris Brys en voormalig ‘So You Think You Can Dance’-winaar Malik Mohammed.

De driedelige reeks, die vanaf donderdag 21 oktober start, volgt Destadsbader en co. tijdens hun opleiding tot volleerde stripper. Bizar en goedkoop concept, zegt u? Naakt zou de openbare omroep niet halen moest er geen nobel doel achter schuilen: de mannen trekken hun adamskostuum aan om taboes rond kanker bij mannen, zoals prostaat- en teelbalkanker, te doorbreken. Initiatiefnemers Destadsbader en Coppens werden van dichtbij geconfronteerd met de vreselijke ziekte: hun vaders vochten allebei tegen prostaatkanker. Die papa’s komen tevens aan het woord in het programma, net als andere patiënten en dokters.

Om van de finale stripact op 26 oktober in het Kursaal van Oostende (tickets voor die show zijn nog te koop, maar *checkt agenda* helaas moeten wij dan naar een lezing over de verloedering van onze cultuur en zeden van Mia Doornaert) geen al te beschamende vertoning te maken, zal choreograaf Roy Julen de BV’s begeleiden. Julen, die naast met Destadsbader al met andere wereldsterren als Diana Ross en Stromae samenwerkte, wil de mannen ‘in drie maanden tijd klaarstomen tot verleidelijke dansers in een stijlvolle, maar gewaagde stripact’. Met andere woorden: als Ella Leyers écht de fluit van Rik Verheye wil zien, zal ze toch wat tijd moeten vrijmaken in haar persoonlijke agenda.

Lees ook: Niels en Dieter uit de kleren: ‘De striptease is bij de ene een kleiner onderdeel dan bij de andere’

Goed nieuws voor de fans: ‘Dertigers’ keert nog één keer terug

11 oktober 2022

Eén verrast de fans van ‘Dertigers’ met een wel heel vroeg kerstcadeautje, want de zender kondigde zojuist aan dat de serie dit najaar nog één keer terugkomt. Begin dit jaar liep ‘Dertigers’ na drie seizoenen ten einde, maar fans krijgen eind december tussen de kroketten en ovenhapjes nog een eenmalige kerstspecial voorgeschoteld. Maar voor wie écht niet zo lang kan wachten, gaf Eén al enkele vrolijke kerstbeelden vrij.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Eén (@eenbe) op 11 Oct 2022 om 3:58 PDT

Niet voor watjes: ‘The Midnight Club’ verbreekt record voor meeste jump scares in één episode

10 oktober 2022

Aaaaah! De jump scare is het vervelendste onderdeel uit het volledige horrorgenre. Eén of ander verdomd lelijk personage springt met een knal het beeld in en de bioscoopzaal maakt een hopje. Wie nog nooit een horrorfilm zag: je kan het vergelijken met het moment in ‘The Masked Singer' dat Andy Peelman zijn masker afzette.

Mike Flanagan, regisseur van de nieuwe Netflix-serie ‘The Midnight Club’, heeft naar eigen zeggen absoluut niets met jump scares, maar was het zó beu dat iedereen hem ernaar bleef vragen, dat hij maar meteen besloot het wereldrecord te vestigen. Dankzij maar liefst 21 verschietmomenten in één aflevering zijn hij en de serie vanaf nu terug te vinden in het Guinness Book of World Records.

Voor de durvers onder ons, in deze video kan het schrikken beginnen.

The One with the Fake Rumour: ‘Friends’ blijft in België gewoon op Netflix staan

7 oktober 2022

Beeld SBS BELGIUM

Je belachelijk maken na een glaasje te veel, een ongelukkige uitspraak doen op het werk, iedereen roddelt over je … Geen zorgen, partijtop van N-VA, net als heel Vlaanderen kunnen ook jullie je pijnlijke week nog steeds verdringen met het beste feel good-medicijn ter wereld: ‘Friends’. De populaire sitcom is in ons land namelijk nog steeds integraal op Netflix te zien, in tegenstelling tot berichten die stelden dat de reeks op 1 oktober van het streamingplatform zou verdwijnen.

Enkele weken geleden verscheen op Netflix tijdelijk de melding dat zowel ‘Friends’ als ‘The big bang theory’ vanaf die datum niet meer te bekijken zouden zijn, tot grote spijt van vele fans. Maar die boodschap bleek dus fout, bevestigde ook Netflix aan De Standaard. Dat ‘Friends’ nog wel op Netflix België te zien is, is te danken aan het feit dat concurrent HBO Max in ons land nog niet gelanceerd is. Warner Bros., het productiebedrijf achter ‘Friends’ en ‘The big bang theory’, is verbonden aan HBO Max en biedt de reeksen dus ook daar aan. Gezien de populariteit van de sitcoms besloot Warner die van Netflix te halen telkens wanneer HBO Max als aparte streamingdienst in een land werd gelanceerd, om de exclusiviteit te behouden. Maar in België, waar in Vlaanderen enkel Streamz een beperkt aanbod HBO-reeksen heeft, is er nog geen reden tot concurrentie. Could we BE more relieved?

Lees ook: Van A tot Z: Humo’s grote Friends-alfabet

Adil en Bilall onthullen nieuw Hollywoodproject: ‘Het is echt een gróte film’

4 oktober 2022

Hun nieuwste film ‘Rebel’ loopt nog niet in ons land in de zalen en Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn al bezig aan hun volgende kaskraker. Daarvoor trekken ze opnieuw naar Hollywood, lieten de regisseurs weten bij Arjen Lubach. In ‘De Avondshow’ hadden ze het voor het eerst over hun nieuw project, waarvan er nog veel geheim moet blijven.

‘We mogen niet zeggen wat de titel is, want het heeft nog geen groen licht gekregen, maar we zijn bezig met een grote Hollywoodfilm’, aldus de makers van onder andere ‘Ms. Marvel’ en ‘Patser’. ‘Normaal beginnen we te draaien febrauri.’ Ook als Lubach doorvraagt, lossen de regisseurs niets. ‘Als het doorgaat, wordt het echt een grote film, met véél actie.’

Het lijken dus niet meteen rustige maanden te worden voor Adil en Bilall, die nu van hot naar her reizen om ‘Rebel’ voor te stellen. ‘Onze meest persoonlijke film’, klinkt het, en wel omwille van het herkenbare verhaal. ‘Rebel’ gaat over een man die zich tijdens de burgeroorlog in Syrië wil aansluiten bij de rebellen, maar verzeild geraakt bij ISIS en is gebaseerd op wat er kennissen en vrienden van Bilall Fallah is overkomen. Hij komt uit Vilvoorde en kent mensen die naar Syrië zijn getrokken: ‘Plots zag ik jongens met wie ik ben opgegroeid opduiken in jihadistische IS-filmpjes’

Lees ook Adil en Bilall zijn op hun allerbest wanneer ze hun filmische bravoure laten samenvloeien met hun maatschappelijke bekommernissen zoals in ‘Rebel’ ★★★★✩

Hugh Jackman kruipt terug in de harige huid van Wolverine in nieuwe ‘Deadpool’-film

28 september 2022

Beeld Humo

Het is hoogdag voor fans van de MCU (voor de boomers onder ons: de Marvel Cinematic Universe): er is éindelijk meer nieuws over ‘Deadpool 3’ én en geliefd personage keert terug. De tweede ‘Deadpool’-film kwam al in 2018 uit, het vervolg komt er op 6 september 2024. Acteur Ryan Reynolds, die Deadpool vertolkt, maakte dat nieuws zelf bekend in een filmpje op sociale media.

In het filmpje zien we tevens hoe Hugh Jackman door het beeld loopt, waarop Reynolds vraagt of hij nog een keertje Wolverine wil spelen. ‘Yeah, sure, Ryan,’ antwoordt Jackman. Verrassend nieuws, want de acteur nam in 2017 schijnbaar afscheid van zijn personage in de film ‘Logan’.

Begin vorig jaar bevestigde Kevin Feige, de president van Marvel Studios, dat ‘Deadpool 3’ deel uit zou maken van de Marvel Cinematic Universe, nadat Disney de studio 20th Century Fox had opgekocht. Met Wolverine krijgt de MCU er dus nog een X-Men bij. Eerder zagen we een variant van Professor X in ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Bekijk het volledige filmpje hier:

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 27 september 2022

K3 en Metejoor doen het met elkaar, net als Joris Hessels en Marie Vinck (of toch in ‘Liefde voor muziek’ en ‘Alleen Elvis blijft bestaan’)

27 september 2022

Over enkele weken is het weer zover: dan schiet het nieuwe seizoen van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’- het twaalfde al! - uit de startblokken op Canvas en VRT MAX. Opnieuw vertelt een waaier van boeiende gasten aan de hand van negen beeldfragmenten over wat hen raakt en inspireert. Mogen vanaf zaterdag 15 oktober achtereenvolgens even baden in het warme, sympathieke aura van gastheer Thomas Vanderveken: strafpleiter Nina Van Eeckhaut, lingerieontwerpster Murielle Scherre, juriste en pedagoge Ingrid De Jonghe, acteur en tv-maker Joris Hessels, nieuwscorrespondente Lia van Bekhoven, danser en scenarist Ish Ait Hamou, CEO van Port of Antwerp-Bruges Jacques Vandermeiren, actrice Marie Vinck, cultuurhistoricus David Van Reybrouck en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui.

Voor wie het allemaal ietsje minder diepgaand mag zijn, is er gelukkig ook nog een nieuw seizoen van ‘Liefde voor muziek’, waarin niemand minder dan Daan, K3, Metejoor, Portland, Jaap Reesema, Günther Neefs en Stef Bos elkaars nummers op liederlijke wijze gaan verkrachten.

Seks, dreunende house en Matteo Simoni met een zwabberende roze dildo: kijk hier naar de eerste, spectaculaire trailer van de film ‘Zillion’

Doorgaans is de herfst een periode van rustige wandelingen, warme chocomelk en de trage dans van vallende bladeren. Niet dit jaar. Op 26 oktober komt ‘Zillion’ in de zalen, de film over de opkomst en ondergang van discotheekuitbater Frank Verstraeten. De eerste trailer van die film is gedropt en het is een feest voor ogen en oren. Seks, kolkende menigte, drugs en Matteo Simoni als de Vlaamse pornokoning Dennis Black Magic. Veel plezier.

De vijf strafste video’s van deepfaker en ‘America’s Got Talent’-ster Chris Umé

16 september 2022

Chris Umé heeft ‘America’s Got Talent’ dan wel niet gewonnen, hij en zijn deepfakes werden mooi vierde. De Vlaming bracht, samen met zijn bedrijf Metaphysic, Elvis Presley weer even tot leven in de finale. Maar Elvis is lang niet de enige bekende kop die een virtuele make-over kreeg. Bekijk hier de video en nog vier andere straffe deepfakes van Umé en co:

Simon, Sofia en Heidi treden op met Elvis

De kronieken van Tom Cruise

‘Rap God’ Queen Elizabeth II

FIFA, maar dan realistisch

Jon Snow biedt zijn excuses aan voor het achtste seizoen van ‘Game of Thrones’

Ook op Humo Is dat nu de echte Poetin of niet? Zo herken je misleidende deepfakevideo’s Deepfakes komen binnen ieders handbereik (en lijken steeds echter)

Delphine Lecompte heeft eindelijk haar eerste dickpic gekregen: ‘Helaas een zieltogend exemplaar’

13 september 2022

Sommige mannen - we kijken niet speciaal naar u, Win Butler - zetten hun hele carrière op het spel om toch maar een foto van hun klein butlertje naar onbekende dames te kunnen sturen, terwijl er - spits de oren, Marc Overmars! - blijkbaar ook gewoon vrouwen zijn die er expliciet om vragen. Vorige week deed niemand minder dan Delphine Lecompte in ‘De allerslimste mens ter wereld’ een warme oproep om een dickpic te mogen ontvangen.

En jawel, gisterenavond kon de dichteres dan het heuglijke nieuws meedelen dat ze eindelijk haar eerste exemplaar had gekregen. Het publiek barstte in applaus uit, al reageerde Delphine iets minder enthousiast: ‘Het was helaas een zieltogende, geriatrische, maar ja, je moet blij zijn met wat je krijgt.’

Laat het Jeroen Rietbergen vooral niet horen, Delphine.