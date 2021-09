Weer boven het miljoen: Wim Lybaert blijft de kijkcijferkoning

Geen wijzigingen aan de top, met ‘De Columbus’ en ‘Thuis’ dicht in elkaars buurt, ‘Onder Vuur’ moet in vergelijking met de eerste aflevering (917.868) een beetje inleveren.

De tijdrit waar Wout Van Aert en Remco Evenepoel zilver en brons haalden, was de enige wedstrijd uit de eerste WK-week die een plekje in de top 25 kon bemachtigen en zorgde er ook voor - of kwam dat door de veelbesproken passage van Patrick Lefevere? - dat de aflevering van ‘Vive le Vélo’ die avond erg druk bekeken werd (481.649): een dag later konden Karl Vannieuwkerke en co. slechts 286.656 koersliefhebbers lokken.

Dat de muziek van De Mens centraal stond in ‘The Best of’, had dan weer als gevolg dat heel wat kijkers op een weliswaar erg mooie manier ‘neen’ zeiden tegen het muziekprogramma op VTM: voor het eerst zakte de show weg onder de 300.000 (245.484). ‘De Rechtbank’, dat deze keer misschien toch aan het seizoen te veel bezig is, was op donderdagavond met 295.231 kijkers hetzelfde lot beschoren.

Ook buiten de top 25: de finale van ‘Regi Academy’ (130.000) en de passage van Luk Alloo in de Overpoort in ‘Alloo Live’ (133.000).

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 17 september tot en met donderdag 23 september. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 DE COLUMBUS EEN 1.099.708

2 THUIS EEN 1.075.526

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 928.206

4 IEDEREEN BEROEMD EEN 886.774

5 ONDER VUUR EEN 846.828

6 SPORTWEEKEND EEN 784.879

7 IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? EEN 705.189

8 DURF TE VRAGEN EEN 678.399

9 WIELRENNEN. WK H. EEN 652.393

10 SPOED 24/7 EEN 640.748

11 VOOR ALTIJD KAMPIOEN! EEN 637.640

12 BELGIUM’S GOT TALENT VTM 611.873

13 BLOKKEN EEN 607.381

14 K2 ZOEKT K3 VTM 562.272

15 LET’S TALK ABOUT SEX EEN 560.019

16 HET NIEUWS (19U) VTM 558.510

17 FAMILIE VTM 543.135

18 LOSLOPEND WILD EEN 534.210

19 DE VERHULSTJES IN SAINT-TROPEZ PLAY4 487.366

20 VIVE LE VELO EEN 481.649

21 HELDEN VAN HIER VTM 469.780

22 HET JOURNAAL (13U) EEN 448.908

23 MIDSOMER MURDERS EEN 445.853

24 PANO EEN 444.177

25 FC DE KAMPIOENEN EEN 438.146