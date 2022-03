Weinig overtuigend en zelden spannend, maar wel op één in uw Netflix top 10

Voor het eerst kon een boek van de Amerikaanse thrillerauteur Karin Slaughter het tot een tv-serie schoppen, en we voorspellen nu al dat dat niet voor het laatst zal zijn.

‘Pieces of her’, de minireeks naar Slaughters misdaadroman uit 2018, heerst namelijk al sinds de release vorige week over de top 10 en heeft zelfs de Vikingen uit ‘Vikings: Valhalla’ naar het achterplan verdreven. De serie staat ook in een groot deel van de wereld, en zeker in de Engelstalige landen, op één.

Ook nieuw en populair: ‘The Weekend Away’, een thriller waarin twee vriendinnen samen op vakantie vertrekken en een van hen plotseling verdwijnt. ‘The Weekend Away’ is ook in heel veel landen momenteel de populairste film, behalve dan in Zuid-Amerika: daar staat de Russische rampenfilm ‘Chernobyl: Abyss’ bovenaan, over de gelijknamige kernreactor, wat toch doet vrezen dat ze ginder iets weten wat we hier nog niet weten.

Nog twee nieuwe titels: de Spaanse dramaserie ‘Mentiras’, waarin een docente een succesvolle chirurg beschuldigt van verkrachting, en de waargebeurde Deense oorlogsfilm ‘Skyggen i mit øje’, over hoe de geallieerden tijdens WO2 per vergissing een schooltje in Kopenhagen hebben gebombardeerd. Na anderhalve maand verdwenen uit de lijst: de Koreaanse horrorreeks ‘All of us are dead’.

De Netflix-top 10 van vrijdag 11 maart

1 ‘Pieces of her’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 ‘Vikings: Valhalla’ (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

3 ‘Inventing Anna’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

4 ‘The Weekend Away’

5 ‘Worst Roommate Ever’

6 ‘Mentiras’

7 ‘One of us is lying’

8 ‘Skyggen i mit øje’

9 ‘Snowpiercer' - seizoen 3

10 ‘Love is blind’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)