Welcome to the Depp side: TikTok kiest kant van Johnny Depp in rechtszaak tegen Amber Heard

Vandaag zijn we halverwege de rechtszaak tussen voormalig power couple Johnny Depp (58) en Amber Heard (36), alsook aan het einde van de argumenten ter zijner zijde. Op de beslissing van de jury is het nog een paar weken wachten, maar voor het internet is de zaak al af. TikTok-gebruikers betuigen massaal hun steun voor Depp.

Johnny Depp heeftzijn ex-vrouw Amber Heard voor de rechter gesleept naar aanleiding van een column die zij publiceerde in krant The Washington Post over haar ervaring met huiselijk geweld. Daarin werd zeer licht gesluierd naar hem verwezen. Zeer licht. Bijna doorzichtig. Enfin, iedereen wist dat het over hem ging.

Geruchten van agressie tussen het paar doen namelijk al jaren de ronde. In 2020 verloor Depp een zaak over eerroof tegen het Britse tabloid The Sun omdat zij hem een vrouwenmepper noemden in hun blad. Pal op de cover stond het: ‘Hij is een vrouwenmepper’. Toen verloor hij, maar ditmaal ligt de publieke opinie heel anders.

#JohnnyDeppIsInnocent

Mochten juridische beslissingen gemaakt worden op de videoapp TikTok, dan zou de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur al helemaal zeker zijn van de winst. Video’s met de hashtag #JohnnyDeppIsInnocent werden in totaal al meer dan 1,5 miljard keer bekeken. Steunbetuiging aan de beklaagde is daarentegen een pak minder, met slechts 618.400 kijkers die naar de hashtag #AmberHeardIsInnocent trokken.

In de filmpjes wordt er gelachen, gehaat en vooral veel gespeculeerd. Bent u helemaal mee? Een greep uit de meest bekeken TikToks over de rechtszaak dringt zich op:

Lees ook: Wie mishandelde wie? En hoe verloor hij zijn vingertopje? De zaak-Depp in 6 vragen uitgelegd

Lees ook Delphine Lecompte kiest voor Depp: ‘Amber is de boeman. Amber is de dader. Amber is de manipulator en de sociopaat.’

De rechtszaak wordt begin volgende week hervat. Vanaf dan zal Amber Heard zich verdedigen want tot nu toe kwamen enkel getuigen in het voordeel van Depp aan bod. Of de mening van TikTokkers daarna zal wijzigen valt nog af te wachten, maar het doel van Johnny Depp om publiekelijk zijn naam te zuiveren lijkt alvast te zijn bereikt.