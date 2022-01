Welke Netflix-serie wordt in 2022 de nieuwe ‘Squid Game’?

Meer dan 115 miljard ­dollar: dat is het bedrag dat – aldus de Britse zakenkrant The Financial Times – de grote Amerikaanse streamingdiensten in 2022 zullen uitgeven aan nieuwe series en films. De grootste spenders zijn Netflix en Disney+, die voor respectievelijk 17 en 23 miljard dollar ‘content’ zullen brengen.

OLIVIER BRAET (senior researcher imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel) «Bij streamingdiensten draait alles om het werven van nieuwe abonnees, en daarvoor moeten de diensten enorm veel geld uitgeven. Om oude populaire titels aan te kopen – zoals Amazon dat 8 miljard heeft neergeteld voor MGM, de studio van James Bond – maar vooral om nieuwe series te maken. Ze hebben elk jaar minstens één hype nodig, een reeks waarvoor mensen een abonnement nemen. Ook omdat ze hebben gemerkt dat zelfs de populairste series na twee seizoenen nauwelijks nog nieuwe klanten aantrekken: je bestelt beter een pak nieuwe titels in de hoop dat één daarvan aanslaat dan een derde seizoen van een reeks met veel kijkers.»

HUMO Netflix zou in 2022 wel voor het eerst break-even draaien; al de rest maakt verlies.

BRAET «Ja, maar tegelijk zit Netflix in de slechtste ­papieren. Disney, Amazon of Apple hebben zoveel andere ­inkomsten dat ze het verlies bij hun streamingdiensten makkelijk bijpassen, bij Netflix komen alle inkomsten van de abonnees. Netflix is nu al de duurste, maar de kans is groot dat een abonnement nog meer gaat kosten. Of dat er een goedkopere formule komt waarbij je ook reclame te zien krijgt.»

HUMO Dat een Koreaanse reeks als ‘Squid Game’ zo’n hit zou worden, had niemand voorzien. Enig idee waar de volgende ‘Squid Game’ vandaan komt?

BRAET «Wie dat kan voorspellen, heeft goud in ­handen (lacht). Maar de kans is wel groot dat de nieuwe hype net als ‘Squid Game’ een lokaal geproduceerde reeks zal zijn. Netflix zet steeds meer in op series die in Europa of Azië worden gemaakt, en ook ­Disney+, dat tot nu toe rekende op ‘Star Wars’ en Marvel, trekt nu die kaart. Een reeks draaien is in Korea, India of België nu eenmaal een stuk goedkoper dan in de VS. Wat de volgende hype wordt, is moeilijk te zeggen maar dat we veel meer series à la ‘Squid Game’ of ‘La casa de papel’ zullen krijgen, is zeker.»