Welke variant we ook over ons heen krijgen, één ding is zeker: een quiz met bekende Vlamingen scoort altijd

Tijdens de Warmste Week mochten er in ‘Switch’ mensen als Philippe Geubels, Fien Germijns en Rik Verheye bij Adriaan Van den Hoof plaatsnemen en het programma haalde elke dag ongeveer een miljoen kijkers. Die andere quiz deed nog beter en haalde met de finale waarin Geert Meyfroidt de Nederlanders naar huis stuurde ruim 1,2 miljoen kijkers, meteen ook het beste cijfer sinds de start enkele weken geleden (1.011.603).

Tegelijk trok ‘De Slimste Mens ter Wereld’ de lijn van het afgelopen seizoen door en bleef het programma ook in de finaleweek een heel eind verwijderd van de scores van een jaar geleden: nu schommelden de laatste afleveringen allemaal rond de 800.000, terwijl Erik Van Looy en co. in de laatste week van de editie 2020 elke dag boven de 1,1 miljoen gingen, met een uitschieter in de finale van zelfs 1.620.690.

Nog drie programma’s waren deze week aan de laatste aflevering toe, en namen afscheid met vergelijkbare cijfers: ‘Hoe zal ik het zeggen’ (VTM) op maandagavond en ‘Eenmaal, andermaal’ (VTM) en ‘Draagmoeders’ (Eén) op woensdagavond.

Nieuw maar net buiten de top 25: ‘First Dates Teens’ op Eén, dat maandagavond 391.355 kijkers haalde.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 17 tot en met donderdag 23 december. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.298.875

2 DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 1.205.000

3 THUIS EEN 1.110.825

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.054.000

5 REIZEN WAES NEDERLAND EEN 1.047.203

6 UNDERCOVER EEN 1.017.796

7 SWITCH EEN 1.011.000

8 HET HUIS EEN 962.774

9 IEDEREEN BEROEMD EEN 879.822

10 BLOKKEN EEN 824.057

11 WIELERJAAR 2021 EEN 734.926

12 HET NIEUWS (19U) VTM 731.360

13 DANCING WITH THE STARS PLAY4 689.117

14 HET JOURNAAL (13U) EEN 635.299

15 FAMILIE VTM 626.718

16 1 JAAR GRATIS EEN 612.000

17 JAMES, DE MUSICAL PLAY4 566.000

18 DAGELIJKSE KOST EEN 541.588

19 EENMAAL, ANDERMAAL VTM 489.000

20 CODE VAN COPPENS VTM 486.367

21 HOE ZAL IK HET ZEGGEN? VTM 483.444

22 DRAAGMOEDERS EEN 469.000

23 WAT EEN JAAR VTM 462.230

24 LISA VTM 454.005

25 VELDRIJDEN RUCPHEN H. EEN 453.149