Wesley Sonck en Pedro Elias bingen 12 uur lang TV-programma’s en nieuwe Mega Mindy bekend

Het najaar van Play

Hun najaarsprogrammatie origineler presenteren dan de VRT, dat was het doel. Toegegeven, heel moeilijk was het niet, en bij Play hadden ze er duidelijk zin in: ze trokken de container van Wesley Sonck en Pedro Elias nog eens open - die hadden blijkbaar genoeg rantsoen om tot nu te overleven, aan Pedro te zien misschien zelfs iets te veel - en schotelden hen alle nieuwe reeksen in één keer voor. Het olijke duo dat menig Vlaamse huiskamer veroverde met de ‘Container Cup’ mocht/moest twaalf uur lang alle najaarsprogramma’s van Play4, Play5, Play6, Play7 en GoPlay in première bekijken.

Samen bingen ze gevestigde waarden als ‘De Verhulstjes in Saint-Tropez’ en ‘Temptation Island’, de comeback van ‘Scheire en de schepping’, en nieuwkomers: ‘Grond’, ‘Klopjacht’ en ‘viervoeters’. Allemaal voorzien van professionele commentaar uiteraard.

Lotte Stevens wordt Mega Mindy

Free Souffriau is niet meer. Vorige maand gaf de actrice aan dat ze de fakkel van ‘Mega Mindy' zou doorgeven. Deels omdat ze alles uit het personage had gehaald, deels omdat zo’n roze latexpakje niets verbergt en als 41-jarige heb je nu eenmaal niet meer het lichaam van een twintiger - vertel ons wat, Free.

Lotte Stevens als Mega Mindy. Beeld Isabeau Bosscher

Wie haar zou opvolgen was tot nog toe onbekend, maar gisteren liet Studio 100 weten dat Lotte Stevens (27) de rol zal vertolken in de komende theatertour. In de laatste jaren viel ze al eerder in voor Souffriau, maar steeds in het grootste geheim. Stevens is bekend van de Ketnet-serie ‘Hoodie’, waarin ze de rol van Flo speelt. De motivatie zit alvast goed: ‘Mega Mindy is voor zoveel kinderen een superheldin. Het wordt ongetwijfeld in alle opzichten een groot avontuur.’

Voor Mega Toby is nog geen vervanger gevonden. Studio 100 gaat binnenkort via audities op zoek naar een evenbeeld van Louis Talpe. Mocht de nieuwe acteur zich schuilhouden tussen de Humo-lezers, inschrijven kan u hier.