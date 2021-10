Wie gaat ‘De slimste mens’ winnen? Dit zijn de grootste favorieten en underdogs

Vanavond start de zoektocht naar De slimste mens. Voor wie die queeste na achttien seizoenen liever aan zich voorbij laat gaan hebben we goed nieuws. Wij weten nu al wie het (zeker niet) wordt.

Een grondige en volstrekt onwetenschappelijke analyse van alle 637 afleveringen van Vlaanderens populairste quiz leert ons wie de favorieten zijn en vooral wie nu al alle hoop mag laten varen om op 23 december op het hoogste schavotje te staan. Sporters bijvoorbeeld kunnen we al bij voorbaat van het favorietenlijstje schrappen. Spijtig voor Alexander Hendrickx, topschutter bij de Red Lions, en Jean-Marc Mwema, sterspeler bij de Antwerp Giants. Wie om den brode met sport bezig is maakt geen kans in de studio van Van Looy.

Heel veel topsporters waren er de voorbije seizoenen sowieso niet in De slimste mens te zien. Een programma waarbij het op voorhand onmogelijk in te schatten valt hoelang je erin mee zal draaien, valt nu eenmaal moeilijk te combineren met een strak trainingsschema. Ook een grondige voorbereiding blijkt moeilijk in zo’n schema te passen. Ann Wauters, Jelle Van Damme en Thomas Buffel hielden het slechts één aflevering vol. Dirk Van Tichelt schreef dan wel geschiedenis in het programma De Container Cup, zijn twee passages in De slimste mens waren veel minder gedenkwaardig.

Quizmaster op stap met juryleden: (v.l.n.r.) Marc-Marie Huijbregts, Jennifer Heylen, Erik Van Looy, Serine Ayari, Jeroom, Bockie De Repper en Ella Leyers. Beeld SBS

Alleen bij Club Brugge zit er blijkbaar nog wat rek op de trainingsintensiteit. Jelle Vossen, toen nog speler van Brugge, hield het vier afleveringen vol. Net als Hans Vanaken, die vorig jaar met die score zelfs werd opgevist voor de finaleweken. In de categorie ‘uitzonderingen op de regel’ kunnen we moeilijk om Tomas Van Den Spiegel heen, en dat niet alleen omdat hij 2,14 meter meet. In 2012 kroonde die zich in de nadagen van zijn basketcarrière als eerste en voorlopig enige sporter tot Slimste Mens. De conclusie blijft evenwel dezelfde: topsport en quizzen op topniveau gaan niet samen.

De grens over

Ook de naam van topsporter op rust Eddy Planckaert mogen we schrappen. Al was het maar omdat hij tegenwoordig meer tijd op het dak van zijn Frans chateau dan in België spendeert. Wat ons naadloos bij de volgende categorie van mogelijke verliezers brengt: de buitenlanders. De redactie van De slimste mens gaat graag de grens over op zoek naar geschikt quiztalent. Dat mag dan al af en toe memorabele televisiemomenten opleveren (denk aan de passages van André Hazes of Marc-Marie Huijbregts), wie op zoek is naar een topfavoriet zoekt die best dichter bij huis. Matthijs Van Nieuwkerk, Frank Lammers of Hugo Borst zijn bij onze noorderburen dan wel grote namen, meer dan een figurantenrol was er in De slimste mens voor hen niet weggelegd. Slecht nieuws dus voor Merol, Klaasje Meijer en Arjen Lubach.

Al is het met die laatste toch oppassen. Lubach won in 2012 de Nederlandse versie van De slimste mens, hij weet dus perfect hoe hij het spel moet spelen. En een verrassing is altijd mogelijk. Zo schopte Prem Radhakishun het een aantal jaar geleden met negen deelnames toch tot in de finaleweken, ondanks zijn Nederlandse tongval.

Maffiosi Barbara Sarafian en Jonas Geirnaert met godfather Erik Van Looy in de trailer van het nieuwe seizoen Beeld SBS

Zelfs met een Belgisch paspoort kan je in De slimste mens onder de categorie ‘buitenlander’ vallen. Comédienne en Instagram-fenomeen Wiam bijvoorbeeld bivakkeert al een aantal jaar in Rotterdam, wat haar meteen opzadelt met een forse achterstand op het vlak van Vlaamse weetjes. Topmodel Cesar Casier, die jarenlang in New York woonde, heeft hetzelfde probleem. Om diezelfde reden blijkt ook de taalgrens een onoverkomelijke hindernis. Vraag dat Jean-Marc Javaux of Alex Vizorek maar. En dus zien we dit jaar ook in cabaretier Dena Vahdani, vooral een grote naam in het zuiden van ons land, geen potentiële winnares.

Imagocampagne

Nog een categorie die traditioneel slecht scoort zijn de politici. Bart Tommelein, Philippe Muyters of Bart Somers moesten allemaal na één aflevering naar huis. Alexander De Croo (2) en Kristof Calvo (3) zongen het iets langer uit. En er is natuurlijk ook ene Bart De Wever, die op zijn tien deelnames een hele politieke carrière wist te bouwen. Hoewel ook Egbert Lachaert en Joachim Coens dit jaar zo’n imagocampagne kunnen gebruiken, wordt het moeilijk om in de voetsporen van De Wever te treden.

Comedians, journalisten en mensen die ‘iets in de media doen’ scoren meestal goed in De slimste mens. Dat zijn dan ook zowat de enige beroepscategorieën die het lezen van kranten, tijdschriften en Dag Allemaal als werkuren kunnen factureren. Wat meteen maakt dat iedereen die het daar te druk voor heeft met een achterstand aan de start komt. Een streep door de rekening van kandidaten als Heidi De Pauw, Marcelo Ballardin of Sandra Bekkari. En of die vierde coronagolf er nu komt of niet, de kans is sowieso groot dat we Geert Meyfroidt en Steven Van Gucht de komende weken vaker in nieuwsstudio’s zullen zien dan in de studio van De slimste mens.

Ook acteurs en actrices vallen af wegens in het verleden nooit of amper potten gebroken. Alleen Stany Crets wist zich, toen de dieren nog spraken, tot Slimste Mens te kronen. Ella Leyers was vorig jaar een fenomeen maar die parkeren we gemakshalve in de categorie deelnemers die ‘iets in de media doen’.

Niels Destadsbader dan. Die mag als grootverdiener bij de VRT contractueel niet al te lang bij de concurrentie te zien zijn. En Jan Verheyen - met zijn 58 jaar de op twee na oudste deelnemer - heeft statistisch gezien minstens tien jaar te veel op de teller. Wie wordt het dan wel? Wij voorspellen een volledig vrouwelijke finale waarin Ketnet-wrapster en StuBru-stem Gloria Monserez, zelfverklaard sexperte Flo Windey en De zevende dag-presentatrice Lisbeth Imbo het tegen elkaar op zullen nemen. Wie het uiteindelijk haalt zal Imbo zelf een paar uur voor de finale op antenne gaat op Twitter verklappen.

