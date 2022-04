Wie gaat met Fabrizio mee naar huis? De vijf overgebleven vrouwen van ‘De bachelor’ gewikt en gewogen

Negen vrouwen werden al naar huis gestuurd, eentje stapte zelf op en dus zijn er nog vijf potentiële levenspartners voor de Griekse pianospeler, lifecoach, tattoo-artist, entrepreneur en allround inspirator Fabrizio Tzinaridis over. Wie maakt het meeste kans?

Vanessa

Winstkans: 15%

Vanessa Beeld SBS

De piemel. Dat is volgens de 33-jarige make-upartieste Vanessa het allermooiste lichaamsdeel van de man. ‘Daar schaam ik me niet voor. This is what you get, and this is who I am.’ Maar Vanessa is veel meer dan dat: in ‘De bachelor’ bewees ze zich als sfeermaker én als vertrouwenspersoon, een moederfiguur bijna, van de groep. Veel intieme momenten heeft Vanessa nog niet gedeeld met Fabrizio, maar toen ze bij de bachelor achter op de quad zat, pakte ze hem zo stevig beet dat hij er zichtbaar ongemakkelijk van werd. Sommige kijkers verwonderen zich erover dat Vanessa nog altijd in het programma zit, maar wij zien het plaatje wel kloppen: Vanessa met naast haar een grote lul.

Esmée

Winstkans: 10%

Esmée Beeld SBS

Zo uitgesproken als Vanessa is, zo onhoorbaar is Esmée (24). Op haar date ging ze klimmen met Fabrizio, of beter gezegd: zij klauterde snel naar boven, terwijl de bachelor een jeugdtrauma herbeleefde. Het bracht de twee ongetwijfeld dichter bij elkaar, maar wij zien de communicatiespecialiste toch vooral eindigen als de beheerder van de fantastisch inspirerende Instagram-account van de zelfverklaarde levenscoach.

Sanne

Winstkans: 25%

Sanne op Fabrizio Beeld VIER

Supergrappig, hoe Fabrizio telkens een Nederlands accent laat horen tijdens zijn dates met de Nederlandse kandidates. Maar goed, de kans is behoorlijk groot dat Fabrizio uiteindelijk met een Nederlandse vrouw naar huis gaat, want er zitten nog twee goede kanshebbers in de race. Daaronder: de ‘echte Amsterdamse chick’ Sanne. De 34-jarige onlinemarketeer oogt behoorlijk nuchter in het programma, maar snapt perfect hoe het spel werkt, wanneer Fabrizio een compliment nodig heeft en wanneer je andere kandidaten zwartmaakt.

Madieke

Winstkans: 35%

Madieke. Beeld SBS

Wij zetten ons geld op de andere Nederlandse kandidate: de 28-jarige Madieke. Ze leek afgeschreven toen ze tijdens het ‘auto-ongeluk’ met Fabrizio koelbloediger dan de bachelor bleek, wat hij haar niet in dank leek af te nemen. Maar goed, toen moest die stomende badscène nog komen. Tijdens de laatste roosceremonie klonk ze woest romantisch: ‘Ik denk wel dat er een bepaalde basis voor ons is die verder kan groeien.’ Vrij vertaald: die zoen smaakte naar meer.

Margaux

Winstkans: 15%

Margaux Beeld SBS

Margaux (22) pakte haar date met Fabrizio voortvarend aan: een massagetafel in de Griekse bosjes, waar zij en de bachelor elkaar om de beurt masseerden, waarna er ook nog wat gezoend werd. Met zo’n vliegende start kon het natuurlijk alleen maar minder worden en dat werd het ook: Margaux zag haar volgende date ‘gestolen’ worden en de interesse van Fabrizio steeds meer verslappen. Zal zich dan ook tevreden moeten stellen met een magere derde plaats in de finale.

‘De bachelor’, om 20.40 uur op Play4