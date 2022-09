Wie in ‘Taxi Joris’ stapt, komt er weer uit als een ander en zelfs beter mens

‘Door het centrum van Antwerpen rijden is voor mij altijd een beetje stressy’, bekende Joris Hessels toen een van zijn gasten in ‘Taxi Joris’ instapte. Erg herkenbaar, maar zo zenuwachtig de man soms is als chauffeur, zo rustig en innemend is hij als interviewer, wat voor het tweede seizoen op rij een parel van een programma oplevert.

De dame die Hessels in de verkeersjungle aan de Schelde ophaalde, heette Deema en moest naar haar laatste les Nederlands worden gebracht. Deema werkte als dokter in Palestina toen ze na vijftig dagen lang te zijn gebombardeerd besloot te vluchten richting Europa en de draad van haar leven hier op te pikken. Dat bleek moeilijker dan gedacht, want ook al was ze bijzonder gemotiveerd - op twaalf maanden tijd is haar Nederlands er met reuzensprongen op vooruit gegaan - en had ze een diploma in de geneeskunde op zak, ze botste toch vaak op een muur van achterdocht. ‘Het gevoel dat je niet geloofd wordt, dat je echt een dokter bent’, noemde ze het zwaarste om te dragen en toen Joris polste naar haar grootste twijfel, antwoordde ze zachtjes: ‘Hoeveel jaar van mijn leven ik kwijt raak.’ Na haar les bracht haar privéchauffeur haar terug naar huis, kwam ‘Here comes the sun’ in de versie van Nina Simone op de radio en leek er beterschap te komen, maar tegen het einde van de aflevering kreeg Joris telefoon van Deema: ze was niet geslaagd in haar examen en zou nog wat meer donkere dagen door moeten spartelen en tijd kwijt raken.

Deema zorgde al voor enkele kneepjes in de ziel, maar haar lot was toch niet zo hartverscheurend als dat van Anuthida, die in Mechelen mocht instappen. Anuthida is een kennis van Ingrid, de ‘moeder der moeders’ die in de eerste aflevering van dit seizoen opdook en die zich ontfermt over kinderen die weggehaald zijn uit een ongezonde gezinssituatie. Anuthida is de biologische mama van drie van die kinderen, en in samenspraak met Ingrid had zij besloten om bij gynaecoloog een spiraaltje te laten steken, want ‘een vierde moet misschien ook bij iemand anders gaan wonen’. Het idee dat de taxi deze jonge vrouw naar de gynaecoloog moest brengen en na de ingreep ook weer zou ophalen leek vooraf bijna ondraaglijk pijnlijk, maar in de handen van Hessels werd de ongemakkelijke situatie snel ontmijnd. Zonder te oordelen en altijd begripvol liet hij haar vertellen over hoe ze op haar tiende vanuit Thailand naar hier was gekomen, hoe ze op haar zestiende weggelopen was van thuis, in de ban van ‘een jongen die ik te veel geloofde’, hoe ze zwanger werd en geen abortus durfde te plegen uit angst voor slecht karma en daarna steeds dieper wegzonk. Anuthida klonk beheerst, al kon een goede luisteraar het ook verslagen noemen, want op de vraag van Hessels of ze zich soms schaamde, zei ze simpelweg: ‘Altijd’. Een toekomst zag Anuthida niet meteen, of toch geen die verder gaat dan vandaag en morgen.

‘Taxi Joris’ blijft een unieke plek op de televisie, een programma waarin ook de meest schrijnende verhalen kunnen passeren zonder dat het ooit in de buurt van voyeurisme komt. Uiteindelijk heb je ook het gevoel dat wie in Hessels’ taxi stapt er weer uitkomt als een ander en zelfs beter mens, iemand die dankzij de gesprekken met de chauffeur meer inzicht heeft gekregen in zichzelf en daardoor meer begrip en mededogen. Voor iedereen die naar de reeks kijkt, geldt hopelijk hetzelfde.