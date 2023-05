Wie is ‘De Mol’? Alle argumenten voor Comfort, Lancelot en Toos na de laatste aflevering op een rij

Grijpgrage desperado’s, gemaskerde pistolero’s, apart innuendo (‘Is dat een sprinkhaan in je hoed of ben je gewoon de mol?’), en een spelletje Cluedo dat stilaan aan de ontknoping toe is. Alleen de eindronde van ‘De mol’ rest ons nu nog. Maar welke van de drie overblijvende finalisten maakte vorige week de slechtste beurt? Wat onthielden we van aflevering zeven, de laatste reguliere voor de finale? En wie verdient het om als uw hoofdverdachte aan de eindspurt te beginnen?

Comfort

Mocht plaatsnemen in de hangmat tijdens de foto-opdracht met Toos, maar uitgerekend toen was het bevestigingsklemmetje plots zoek. Bewust verdonkeremaand om tijd te verspillen? We zullen het vanavond weten. Samen met Toos was Comfort de enige deelneemster die geld wist binnen te brengen, terwijl elders de rampzalige postkoets ronddokkerde met Lancelot en Ruben, maar toch ging er ook geld verlòren - ook door Comfort, die plots niet meer leek te weten hoeveel seconden een aftelklok van tien seconden bevat. Tijdens de opdracht in de saloon etaleerde ze een benijdenswaardige pokerface, maar toen ze tegenover Ruben kwam te staan in het revolverduel, slaagde ze er niet eens in om de trekker over te halen. Had ze Ruben een blauwe boon kunnen toestoppen, het had nochtans 3.000 euro opgeleverd. Had, gekunnen, zou, mocht, wat, als: ziedaar het vocabularium van ‘De mol’. Afgaande op de vorige aflevering, en rekening houdend met wie als beste zijn cool wist te bewaren, zou het niet eens zo gek zijn om te stellen dat de mol ook létterlijk in een hangmat lag.

Lancelot

Ook Lancelot werd op staande voet doorzeefd door Ruben, de man die sneller schoot dan zijn schaduw, en ook daarbij ging 3.000 euro in rook op. Nu ja: 2.000, want Lancelot was er zelf ook 1.000 waard, omdat hij zó opzichtig loog in de saloon dat hij wel door de mand moest vallen. En zeggen dat Ruben en Lancelot even tevoren nog onafscheidelijk waren als de Kwak en Boemel van de far west, en berijders van een hopeloos geplunderde postkoets. De post die zélf eens bestolen wordt: het is daar in Amerika toch echt wel anders dan bij ons. Ja, Sundance Lance léék wel erg zijn best te doen om de struikrovers op afstand te blaffen met zijn megafoon, maar als je ook maar één enkele postzak weet op te pikken onderweg, is je foutenmarge natuurlijk erg klein. Afgaande op de vorige aflevering, en rekening houdend met waar het creatiefste geld weggegooid werd, zou het niet eens zo gek zijn om te stellen dat de mol misschien wel op de postkoets zat.

Toos

Onze laatste terugblik, en dus ook onze laatste kans om zinnen te schrijven waarvan je nooit zou denken dat je ze nodig had. Zoals: ‘Toos slaagde er gelukkig in om binnen de tijd de dociele kip op zijn hoofd van het gepaste hoedje te voorzien’. Zoals we hierboven al zeiden: Comfort draaide het aftelmoment bij diezelfde proef de soep in - in tegenstelling tot de kip, wat anders ook wel had gesmaakt - maar anderzijds liet Toos haar ook begaan. Ja, er zijn veel schrijnwerkers die het met minder vingers moeten stellen dan de gemiddelde mens, maar toch: tot tien tellen, het zou niet zò’n klus mogen zijn. Moest als enige deelnemer geen duel op leven en dood afwerken om het einde van de opdracht te halen in de saloon, en wat meer is: als het van Toos had afgehangen, was de finale van vanavond zelfs gespeeld met vier deelnemers in plaats van met het traditionele trio. Afgaande op de vorige aflevering, en rekening houdend met het feit dat de mol idealiter telkens het einde van elke opdracht haalt, zou het niet eens zo gek zijn om te stellen dat de mol misschien wel een kip op de kop had.