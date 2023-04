Wie is de mol? Onze voorspelling: ‘Blijkt zo goed in treuzelen dat ze zich mag opmaken voor headhunting door de NMBS’

Een enigmatische Harry, veertien kilo patatten, sluikstorten vanaf een rijdend treinstel, en een drilmeester die een keertje te veel naar ‘Full Metal Jacket’ gekeken had. Maar wat was er nog het herinneren waard aan de tweede aflevering van ‘De mol’? En hoe verdacht liep elke deelnemer er nu ook weer bij?

Comfort

Niet helemaal betrouwbaar te noemen tijdens de opdracht op de trein, een proef die dan ook bij voorbaat al gedoemd was om te mislukken, maar liep daarna elke verdenking weer van zich af tijdens de fysieke proef. Oogde daarbij zelfs mét een rugzak van acht kilo nog op haar gemak, en slaagde in tandem met Thomas als enige voor alle opdrachten van de instructeur. In ‘De mol’ moet men altijd met twee woorden spreken, maar: verdacht is anders. Bij nader inzien zijn dat drie woorden, maar kom.

Conny

Blijft zich maar verdacht maken. Eerst door zich te outen als wiskundelerares, en in deze aflevering nog eens door schier achteloos een rekenmachine prijs te geven die ze in haar bagage meedraagt. Wie doet dat nog tegenwoordig, tenzij om te hinten dat je vooral erg ‘berekend’ te werk gaat? Leer òns ‘De mol’ kennen. Erg belabberd in buikspieroefeningen, zo bleek ook nog, maar wist desondanks de eindmeet te halen tijdens de loopproef. Klonk al bij al oprecht toen ze zei al blij te zullen zijn, mocht ze naar de derde aflevering kunnen. Dat kon ze.

De Mol aflevering 2 Beeld Play4/SBS

Lancelot

Gooide met de lamp vanaf de rijdende trein, het duurste voorwerp, en miste daarbij even erg als de rest. Maar: Lancelot wist kort daarvoor wel als enige de vaas aan te duiden als correct object. In de auto naar de filmpjesvertoning jutte hij eens te meer Ruben op, die de opdracht had zoveel mogelijk tijd te verspillen als chauffeur: mocht Lancelot de mol zijn, dan was dat alleszins niet in zijn voordeel, want té laat aankomen zou betekenen dat geen enkel filmpje getoond zou worden. Het lijkt er dus sterk op dat Ruben opjagen gewoon een leuke hobby is voor Lancelot. Wel opvallend: zelfs nadat duidelijk werd dat geschilde aardappelen wegschieten per kanon geld kostte, stelde hij nog altijd voor om die toch te verkiezen boven de ongeschilde exemplaren. Zou een prima bankier zijn met zulk risicogedrag.

Leïla

Bleek als chauffeur nog net iets beter in treuzelen dan Ruben, en mag zich dus dra opmaken voor headhunting door de NMBS. Alhoewel, ze bleef tijdens het tijd verspillen wel keurig binnen de tijd, hoe tegenstrijdig dat ook moge klinken. Pleit in haar nadeel: op de trein koos ze voor het verkeerde voorwerp, en ze kwam als enige niet over de meet bij de loopproef met de rugzakken.

Lieselot

Kende als enige het correcte uur van overlijden van Elisabeth II. Òòk verdacht, maar omdat dit niet Cluedo is, en de dood van Elisabeth II vooralsnog beschouwd wordt als een natuurlijk overlijden, gaat ze in die zaak alvast vrijuit. Gooide de vaas vanaf de trein, en deed dat even beroerd als haar collega’s. Viel op toen ze uitgekozen werd als aardappelschiller, een taakje waarbij ze opmerkelijk behendig bleek in het doeltreffend werpen van knolgewassen vanop grote afstand - of toch wanneer het hààr uitkwam.

De Mol aflevering 2 Beeld Play4/SBS

Ruben

Fervent bermkakker, of deed toch alsof, maar werkte zich vooral naar de voorgrond tijdens de eerste opdracht met de treinrit, waarin hij deel uitmaakte van de constructieploeg. Daarbij stelde hij voor onverklaarbare redenen voor om halfweg de bouw van de vangnetten te stoppen en alvast te beginnen aan een ander bouwsel - beter tien vogels in de lucht dan één in de hand - en nam daarna ook nog ongevraagd de rol van bouwinspecteur op zich door elk vangnet eigenhandig te onderwerpen aan een controle. Alsof er subsidies mee gemoeid waren. Het resultaat laat zich raden: de boel stuikte in elkaar.

Thomas

Liep net als Ruben hoofdzakelijk in de kijker tijdens het bouwen van de vangnetten, want weigerde daarbij halsstarrig de hulp in te roepen van de mysterieuze Harry. Nochtans ging het gerucht dat die handig was. Daartegenover staat wel dat hij met Comfort de enige was die alle opdrachten van de drilmeester tot een goed einde bracht. Wie weet, misschien is Thomas gewoon het type dat uit principe ook weigert de weg te vragen als hij verkeerd gereden is.

Toos

Koos zonder een seconde te twijfelen voor de geschilde aardappelen bij het patattenkanon, wat uiteindelijk een flinke hap nam uit de groepswinst. Beweert schrijnwerker te zijn, maar had toch moeite om al het gereedschap bij naam te noemen bij het timmeren van de vangnetten. Zou dat een tip kunnen zijn? Welke timmerman kennen we nog die kort voor Pasen verraden is door een mol in zijn reisgezelschap? Hoe heet die ook weer? Nee echt, iemand? We zouden het duizend keer zeggen.