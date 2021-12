Wie na Veljkovic’ biecht in ‘Pano’ nog onbevangen naar het Belgische voetbal kan kijken, verdient een medaille voor moed en volharding

Dejan Veljkovic is een bedrieger. Een charmante bedrieger, maar een bedrieger. Toch is het moeilijk om géén geloof te hechten aan zijn biecht in ‘Pano’. Daarvoor zijn de details te precies en de verhalen te herkenbaar.

Met Georges Leekens ben je nooit klaar. Toch niet voor de volle 100 procent. Ook al zit z’n trainerscarrière er inmiddels op, altijd dreig je nog tegen een kwinkslag of een oude truc van de foor aan te lopen. Veljkovic diepte er nog eentje op voor ‘Pano’. In 2010 gaf Leekens zijn woord aan Roger Lambrecht, jarenlang de met autobanden rijker dan rijk geworden eigenaar van Sporting Lokeren. Lambrecht had hem hiervoor bedankt met 200.000 euro - handje contantje, dat spreekt. Want, zo dacht hij: een woord is een woord. Maar nog voor de haan drie keer had gekraaid, zette Leekens zijn handtekening bij de voetbalbond en werd hij de nieuwe coach van de Rode Duivels. Lambrecht wilde zijn voorschot terug, Leekens dacht er nog niet aan. Maar omdat hij de kwaadste niet is - en zeker niet de domste - bedacht de bondscoach iets om het goed te maken: hij zou een speler van Lokeren bij de Rode Duivels oproepen, zo zijn marktwaarde opdrijven en Lambrecht de kans geven hem voor méér geld te verkopen dan hij eigenlijk waard is. Die speler werd Derrick Tshimanga: hij mocht vier minuten invallen in een oefeninterland. ‘Hard je best doen wordt beloond’, maakte de arme jongen zichzelf blijkens de kranten van toen - ik heb het snel even opgezocht - wijs. Een beetje zielig, met wat we nu weten. Maar net zo goed vond hij het helemaal niet erg. Ook al is hij nadien nooit meer opgeroepen, hij zou wel levenslang het predikaat ‘ex-Rode Duivel’ dragen. Daar word je als bescheiden voetballer niet slechter van. Enkele maanden later kocht Racing Genk hem al.

Als dit verhaal klopt - dat niemand nadien nog een Rode Duivel in Tshimanga heeft gezien, wijst alvast in die richting - dan heeft Leekens België met brio op Zuid-Amerikaans en Afrikaans niveau getild. Daar zitten bondscoaches, bondslui en spelersmakelaars wel vaker met elkaar in de slag en is het pimpen van cv’s een beproefde praktijk. Het helpt zo’n derderangsspeler makkelijker zijn weg te vinden naar de Europese voetbaldroom, en dus ook de Belgische velden. Daar klopt dan altijd wel een clubleider of scout zich op de borst - en wie weet ook de borstzak - omdat zijn Braziliaanse ontdekking op een blauwe maandag nog met Ronaldinho, Messi of Neymar op het trainingsveld stond.

Rode draad in Veljkovic’ biecht was de inhaligheid van trainers en bestuurslui, met Peter Maes (broodzakken vol biljetten) en Herman Van Holsbeeck (kostuums en rosé Rolexen) als trieste exponenten. Maar ook het gemak waarmee clubs én voetbalbond mee illegale financiële constructies opzetten. Bij de bond gebeurde dat met het contract van keeperstrainer Erwin Lemmens, iets wat al enkele jaren bekend is. In Genk met het contract van Peter Maes, waarbij de financieel directeur van de club - het motto ‘goede afspraken maken goede vrienden’ indachtig wellicht - het witte en het zwarte deel van de deal mooi overzichtelijk op papier zette. Een papier dat Veljkovic in een moment van Genkse onachtzaamheid in zijn map schoof, en dat nu bij het parket ligt. Het is uitkijken naar hoe de toenmalige voorzitter en CEO van de club - een notaris en een ex-politicus, wier handtekeningen onder het contract met Maes staan - zich hieruit zullen redden.

Wie na Veljkovic’ biecht nog onbevangen naar de Belgische pintjesliga kan kijken, verdient een medaille voor moed en volharding. Helemaal droevig werd het toen de makelaar op het verwilderde perceel stond, waar hij met zijn vrouw aan hun droomvilla had gebouwd, tot hij achter de tralies vloog en alles verbeurd werd verklaard. ‘Mijn fout is dat ik heb meegedaan in het systeem,’ bekende hij schuld, waarna hij zich verontschuldigde tegenover zijn vrouw, scheidsrechter Bart Vertenten - die hij, opvallend, helemaal uit de wind zette - en de supporters. Mooi, maar toen ik hem daar op die werf zag staan, voor die protserige ruwbouw, kon ik maar één ding denken: zoveel geld en zoveel slechte smaak, opsluiten!