Wie naar ‘Munich: The Edge of War’ op Netflix gaat kijken, brengt het beste een flinke zak zout mee

Oxford, 1932: de roaring twenties zijn al even voorbij, maar bij de studenten knettert de knaldrang nog steeds door het lijf. Koppeltjes dansen vurig de charleston, champagnekurken vliegen kilometers hoog de lucht in, en in het schijnsel van feestelijk fonkelende lampionnen brengen de in het gras liggende vrienden Hugh Legat (George MacKay) en Paul von Hartman (Jannis Niewöhner) een heildronk uit op de ongetwijfeld bruisende toekomst: ‘Op onze gekke generatie!’ Hoe jong, naïef en goedgelovig zijn Paul en Hugh nog in de openingsscènes van het Netflixdrama ‘Munich: The Edge of War’!

We snijden naar 1938: Hitler staat op het punt om het Duitse leger te mobiliseren, in London schaft de bevolking zich gasmaskers aan met het enthousiasme waarmee wij in ‘t Kruidvat onze mondkapjes gaan halen, en de skyline wordt gedomineerd door zeppelins - zilvergrijze boodschappers van doem. Paul is na zijn studententijd in Oxford teruggekeerd naar zijn vaderland Duitsland en komt nu in Berlijn aan de bak als diplomaat, terwijl Hugh het heeft geschopt tot privé-secretaris van de Britse premier Chamberlain (Jeremy Irons). Die laatste loopt er in 1938 in zijn ambtswoning even goedgemutst bij als Boris Johnson tijdens een lockdownfeestje: er rotsvast van overtuigd dat hij de wereld behoedt voor een nieuwe wereldoorlog, maakt Chamberlain zich klaar om tijdens een topontmoeting in München een vredesakkoord met de Führer te gaan ondertekenen. Wanneer Paul, die inmiddels deel uitmaakt van het geheime verzet tegen Hitler, in het bezit komt van een document waarin zwart op wit staat dat Adolf totaal geen interesse heeft in vrede en zinnens is om heel Europa te veroveren, ziet hij het als zijn plicht om zijn Engelse studiegenoot op de hoogte te brengen, zodat die op zijn beurt Chamberlain aan het verstand kan brengen dat Hitler helemáál geen vredesduif is.

Kortom: het op een boek van Robert Harris gebaseerde ‘Munich: The Edge of War’ vertrekt van het idee dat de allerlaatste hoop om de oorlog af te wenden berust bij twee jonkies die ooit in het gras onder de lampionnen samen champagne zopen. Hier past een disclaimer: volgens meneer Vervoort, onze leraar geschiedenis van ‘t zesde middelbaar, neemt de film hier niet alleen een loopje met de feiten, maar worden die feiten onder het lopen ook nog eens omgebogen, verwrongen, verdraaid, verhakkeld, verknold en als paté op de boterham van de scenaristen gelegd.

Zo leren we Neville Chamberlain, die door de geschiedkundigen algemeen wordt beschouwd als een naïeve dwaas die tot op ‘t laatste moment bleef geloven dat er met Hitler best te praten viel, hier in een sterk staaltje van revisionistische geschiedschrijving kennen als een visionaire politicus die héél goed wist wat hij deed toen hij in München dat vredesakkoord tekende. In een scène die de historici onder u ongetwijfeld de gordijnen zal injagen, mag Chamberlain het allemaal eens netjes uitleggen: ‘Als Hitler dit akkoord breekt, zal de hele wereld hem doorzien! Het zal de Geallieerden verenigen!’ Waarna de premier, in een monoloog die getuigt van een indrukwekkend voorspellend vermogen, zelfs aankondigt dat de Verenigde Staten zich vroeg of laat in de oorlog zullen storten: ‘En als ik in de geschiedenisboeken voor gek zal staan, dan is dat een kleine opoffering!’ De man voegt er nog nét niet triomfantelijk aan toe dat Hitler in 1945 het onderspit zal delven: ‘Hitler zal op 30 april in zijn bunker zelfmoord plegen, in 1978 wint Argentinië het WK voetbal en in 2022 is de nieuwe ‘Spider-Man’-film een kijkcijferhit!’

Munich - The Edge of War. (L to R) Jeremy Irons as Neville Chamberlain, George MacKay as Hugh Legat, in Munich - The Edge of War. Cr. Courtesy of Netflix © 2021 Beeld Courtesy of Netflix

In geschiedkundig opzicht dient u de gebeurtenissen in ‘Munich: The Edge of War’ met andere woorden met een flinke zak zout te nemen, maar daarnaast - en dit is het goede nieuws - verschijnt er niettemin een behoorlijk entertainende race-tegen-de-klok-thriller waarin de hoofdpersonages meermaals als gekken door de stad rennen ten einde allerlei cruciale documenten op tijd op de juiste bestemming te krijgen. En Irons, al goed op dreef als de papa van Adam Driver in ‘House of Gucci’, schittert - ondanks de historische onjuistheden - als Neville Chamberlain: wij voelden de hele tijd de aandrang om een teiltje aan Irons’ voeten te zetten ten einde de klasse te kunnen opvangen die van zijn vertolking druipt. We hebben zelfs één keer luidkeels geschaterd, namelijk wanneer Paul het bevel krijgt om een persrésumé aan de Führer himself te gaan overhandigen (‘Zie dat je niet naar sigarettenrook ruikt, of hij gooit je eruit’). Blijkbaar is het voor de filmindustrie nog steeds verdammt moeilijk om goeie lookalikes te vinden, want vanaf heden mag ook acteur Ulrich Matthes tussen de Adolfjes uit ‘Indiana Jones and the Last Crusade’ en ‘Inglourious Basterds’ plaatsnemen op de lijst van Totaal Niet Op De Echte Hitler Lijkende Filmhitlers. Glückwunsch!