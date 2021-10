Wie tegen een stootje kan, wacht met ‘Scenes from a Marriage’ één van de mooiste miniseries van het jaar

‘Wat is het geheim van jullie huwelijk?’, vraagt een onderzoekster bij het begin van ‘Scenes from a Marriage’ aan Jonathan en Mira, die meewerken aan haar studie over langdurige relaties. Terwijl hij aan een betoog begint over hoe het kapitalisme de verwachtingen rond liefde onrealistisch hoog maakt om meer zelfhulpboeken of therapeutische sessies te kunnen verkopen, dwalen haar ogen af naar de berichtjes die op haar gsm binnen komen, en besef je dat er geen geheim is omdat het huwelijk op springen staat.

‘Scenes from a Marriage’ (te zien op Streamz) is een remake van de Zweedse miniserie - ook uitgebracht als bioscoopfilm - van Ingmar Bergman uit 1973, een reeks die in het thuisland zo druk bekeken werd dat ze eigenhandig voor een stijging in de echtscheidingscijfers zou hebben gezorgd. Je kunt je natuurlijk afvragen of een nieuwe versie van een origineel dat beschouwd wordt als een meesterwerk echt nodig is, en of streamingdiensten - waar alles wat voor pakweg 1990 is gemaakt tot de prehistorie lijkt te behoren - niet beter vaker zouden fungeren als doorgeefluik van oud materiaal voor een jong publiek. Tegelijk is deze update sterk genoeg om die bezwaren grotendeels van tafel te vegen.

Het belangrijkste verschil - behalve de plaats en het tijdstip waar alles zich afspeelt - is dat in het origineel het mannelijke hoofdpersonage vreemdging, terwijl deze keer Mira (Jessica Chastain) de stop uit haar huwelijk wil trekken. Op een avond komt ze thuis na een zakenreis en vertelt ze Jonathan (Oscar Isaac) dat ze sinds een paar maanden een relatie heeft met een jongere collega en wil scheiden. In wat volgt, keren we op gezette tijdstippen terug naar het koppel en zien we hoe hun scheiding verloopt en hoe ze allebei de draad van hun leven weer proberen op te pikken. Het is een proces met meer vallen dan opstaan, een gevecht tegen elkaar en met zichzelf, in wat Mira uiteindelijk omschrijft als ‘een trauma dat nooit eindigt’.

‘Scenes from a Marriage’ bestaat voor zowat negentig procent uit Mira en Jonathan die met elkaar zitten te praten, in hun woonkamer, hun slaapkamer of op de gang, en heeft dus wat weg van verfilmd toneel. Die indruk wordt nog versterkt doordat vier afleveringen beginnen met een blik achter de schermen waarbij je de acteurs volgt tot op de set en de hele reeks eindigt met Chastain en Isaac die na het gedane werk samen richting hun kleedkamer wandelen - gelukkig voor de man van Chastain die zich sinds het rodelopermoment op het festival van Venetië al genoeg zorgen zal maken, gaan ze in verschillende kamers binnen. Maar ‘Scenes from a Marriage’ is veel dynamischer en levendiger dan je op papier zou vrezen, omdat de thematiek zo intens is en de hoofdrolspelers erg geloofwaardig zijn: zeker Chastain - eigenlijk tweede keus nadat Michelle Williams moest afhaken - levert een geweldige prestatie af als de vaak twijfelende en soms manipulatieve Mira, een personage dat erg onsympathiek zou kunnen zijn maar dankzij Chastain altijd kwetsbaar en menselijk blijft.

Dat ‘Scenes from a Marriage’ zo knap is, valt ook op het conto te schrijven van de man die deze remake schreef en regisseerde, de Israëlische tv-maker Hagai Levi. Hij bedacht in 2014 de tv-serie ‘The Affair’, over een getrouwde man en vrouw die een relatie beginnen, en heeft dus wel wat inzicht in de verwoestende kracht van ontrouw. Maar eigenlijk leunt ‘Scenes from a Marriage’ nog dichter aan bij de twee reeksen die hij daarvoor maakte: het Israëlische ‘Be Tipul’ en de Amerikaanse remake ‘In Treatment’, die ook weinig meer waren dan twee mensen die met elkaar zaten te praten. Toen ging het om een psycholoog die zijn patiënten analyseerde, in ‘Scenes of a Marriage’ zijn Jonathan en Mira elkaars therapeut, twee gewone mensen die hun verdriet, spijt en trauma’s op tafel gooien en de scherven van hun leven en hun liefde proberen op te rapen. Net zoals bij ‘In Treatment’ lijken de gesprekken soms banaal en nietszeggend, maar elke dialoog, elk verhaal over het verleden is een puzzelstukje waarmee je hun gedrag beter begrijpt.

In tegenstelling tot veel Hollywoodproducten reikt ‘Scenes from a Marriage’ geen gemakkelijke oplossing aan. Op het einde bevinden Jonathan en Mira zich in een soort vagevuur van de liefde, in het besef dat ze niet met elkaar maar ook niet zonder elkaar kunnen leven, en nooit nog echt gelukkig zullen zijn. Wie een aangename, vrolijk makende kijkervaring zoekt, blijft dus beter weg van deze clusterbom van rauwe, heftige emoties, maar voor wie tegen een stootje kan, wacht één van de mooiste miniseries van het jaar.