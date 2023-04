Wie uit ‘De mol’ is het meest verdacht? ‘Het enige wat Ruben presteerde, was het werelduurrecord donuts schransen verbreken’

Link uit hun ogen blikkende taxichauffeurs, een tekort aan bekwame leerkrachten voor de klas, en openbaar vervoer dat je volledig op eigen risico neemt: het leven zoals het ook in Arizona blijkbaar is. Maar wat was er nog het herinneren waard in aflevering zes? Wie gedroeg zich verdacht? Wie niet?

Comfort

Er liep genoeg spaak op de plaatsen waar Comfort zat, maar in de klopjacht op de mol wordt ze keer op keer uit de wind gezet door haar medekandidaten, die zich op één of andere manier nog verdachter weten te gedragen dan zij. Als researcher in de bibliotheek? Liep allesbehalve gesmeerd, maar: Thomas deed er elke keer nog een schepje bovenop. Als hulplijn voor de busreizigers? Komt ze aanzetten met een moersleutel in plaats van een kniptang. Maar ook hier: niemand die ook maar in de richting van Comfort kijkt als Ruben ondertussen het werelduurrecord donuts schransen op punt stelt, en vervolgens ten prooi valt aan een plotse vlaag van kleurenblindheid. Nu, van Ruben weten we nog niet of hij onschuldig is, maar van Thomas wel. Wat maakt dat van Commy?

Lancelot

Ja, er viel heus wat op te merken aan de manier waarop Lancelot dacht kennis over te kunnen brengen aan een klas Amerikaanse studenten - coming soon to a freinetschool near you - maar er zijn ook verzachtende omstandigheden. Dat hij geen enkel benul had van wàt hij zou onderwijzen bijvoorbeeld, en het jammere feit dat Lancelot tijdens zijn les ook nog aldoor één oog op de deur van het lokaal moest houden - in de Verenigde Staten is een vroegtijdige afbreking van een lesuur namelijk altijd maar één gewapende malcontent weg. Opvallend: tijdens het kaarten met de handpop van de mol kreeg Lancelot plots last van een wegglijdende bril, of zo leek zijn lichaamstaal toch aan te geven. Door angstzweet? Of een slinks signaal? Identificeerde op de bus jammerlijk de verkeerde Guy Mortier-imitator met bril en snor uit het rijtje verdachten, wat de boel danig in de war stuurde. Slechts twee dingen zijn zeker: er is maar één echte Guy Mortier, en als we in onze handen klappen, gaat u over naar de volgende alinea. Klap klap!

Ruben

Er zijn vast al slechter beurten gemaakt dan die van Ruben in aflevering zes, maar toch: niet in déze jaargang. Alles wat Ruben aanraakte, veranderde in lood: als kleine zelfstandige gespecialiseerd in sanitair kun je daar wat mee, maar als patissier die toevallig tot de oren in een beslissende fase van ‘De mol’ zit, komt zoiets nogal twijfelachtig over. Ja, als Magritte-schilderij kon Ruben nog overtuigen. Maar om dan Herman De Croo een elastiekje in het oog te schieten? Toegegeven, we hebben er allemaal van gedroomd de laatste tijd, maar hier kwam het behoorlijk slecht uit. Tijdens het kaartspel etaleerde Ruben plots een assortiment aan tics, die ofwel bedoeld waren als signaal voor de handlanger van de mol, en anders baat kunnen hebben bij een soort milde medicatie.

Ten slotte, hoe noem je eigenlijk een moment suprême, maar dan omgekeerd? Herman De Croo weet het ongetwijfeld, maar het is exact dat wat Ruben presteerde tijdens de proef met de bus. De enige bijdrage die Ruben leverde in de controlekamer met Comfort, was er één aan zijn suikerspiegel. Vervolgens mikte hij ook nog het telegeleide autootje onder de wielen van Toos, en fantaseerde hij plotseling gele kleuren waar er enkel groen te zien was. Tja.

Toos

In de zesde aflevering toonde Toos zich niet geheel nutteloos. Dat rijmt niet alleen, het is nog waar ook. Terwijl Lancelot voor de klas stond, leek Toos zich oprecht in te zetten voor het welslagen van de proef, en als chauffeur van de bus zat hij bij wijze van spreken op een troon: als Toos het waagde om ook maar één kilometer onder de aangewezen snelheid te gaan, ging de boel vanzelf al de lucht in, ongeacht hoe goed of slecht de rest het deed. Dat gebeurde niet, terwijl Toos wel kansen genoeg kreeg om overtuigend tot saboteren over te gaan. Moet wel gezegd: de eindbeslissing over welke kleur draad doorgeknipt moest worden, werd door de rest in handen van Toos geduwd. En die koos verkeerd. Tijdens het kaartspel tuurde hij wel heel lang in de ogen van Lancelot: misschien bloeit er gewoon iets moois, misschien is één van de twee overtuigd dat hij zijn mol gevonden heeft.