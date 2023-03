Wie uit ‘De mol’ is het meest verdacht? ‘Is ze de mol of heeft ze gewoon iets tegen West-Vlamingen?’

Rare droom gehad na de eerste aflevering van ‘De mol’: in het nieuwe seizoen, ongelofelijk maar waar, zaten nu ook al BV’s. Gelukkig bleek daar na het ontwaken niets van aan te zijn, want in de tweede aflevering treden vanavond, zoals altijd, weer negen nobele onbekenden aan. Waarvan minstens één - we moeten een slag om de arm houden - alleen maar meegereisd is naar Arizona om de boel te saboteren. Maar wat gebeurde er ook weer vorige week? Wie liep het meeste in de kijker? Aflevering 1, hapklaar samengevat.

Comfort

Als het op saboteren aankwam, zat Comfort in een, euh, makkelijke zetel. Bij de opdracht met het koorddansen ging ze als allerlaatste over het ravijn om het spaarvarken op te halen, terwijl ze met haar geringe gestalte wellicht het minste kans maakte om zoiets tot een goed einde te brengen. Daartegenover staat wel dat Comfort bij de proef daarvoor zonder enige twijfel de slang in de juiste doos propte. Dat klinkt als een eufemisme, maar is het niet.

Comfort Beeld SBS

Conny

Wiskundelerares, wat nooit een gunstig teken is, en al helemaal niet als je dan ook nog onhandig getallen begint af te ronden, waardoor de opdracht rond seconden tellen op losse schroeven kwam te staan. Daarna doorprikte Conny met één oogopslag de dekmantel van Matteo Simoni, waardoor diens opdracht mislukte. Anderzijds: het feit dat Matteo Simoni ondanks zijn rijke acteercarrière gekozen had voor ‘Matteo Simoni met muts’ als vermomming, maakte dat nu ook weer niet zò’n prestatie. Daarna ging Conny ook nog de mist in bij het linedancen, maar erg was dat niet: linedancen is gelukkig de enige dans ter wereld waarbij je er net minder belachelijk uitziet als je de choreografie vergeet. Kans dat Conny de mol is: minstens 11,1 procent.

Lancelot

Maakte geen al te goede beurt in de eerste aflevering. Ook niet wat betreft mollengedrag. Zo spoorde Lancelot in de eerste proef Ruben aan om door te lopen en hun ploeggenoten te dumpen, wat aan de meet minder geld zou opbrengen. Daarna drong hij in dezelfde proef ook nog aan om seconden bij te tellen: goed mogelijk dat dat de finale mislukking in de hand werkte. Slaagde er wel in om de spin correct te identificeren. Daarna ging Lancelot ook nog de mist in bij het linedancen, maar erg was dat niet: linedancen is uiteindelijk ook maar tapdansen voor mensen die thuis geen parket hebben.

Lancelot Beeld SBS

Leïla

Bleek al iets beter in linedancen, en maakte deel uit van het ploegje dat voltallig over de streep kwam in de eerste opdracht. Tevergeefs, maar toch. Weinig verdacht voorlopig. Wat je evengoed verdacht kunt vinden. Soit.

Leïla Beeld SBS

Lieselot

Montere slagersvrouw die, jammer voor haar, het duel voor de vrijstelling verloor van Toos. Daardoor moest ze de eerste aflevering goeddeels uitzitten op de reservebank: als mol allerminst een interessante positie, want om vanop de bank doortastende daden van sabotage te plegen, daarvoor moet je al Yannick Carrasco zijn. Bracht zelfs als grote afwezige nog het meeste geld op, wachtend op haar bevrijding in haar caravan: verdacht is anders, zelfs voor iemand in een caravan.

Lieselot Beeld SBS

Ruben

Superfan van Matteo Simoni, maar pas echt kritiekloos als het aankomt op advies aanvaarden van mensen die Lancelot heten. Liet al doende de rest van zijn ploeg achter tijdens de eerste opdracht, wat niet meteen de meest strategische keuze was aangezien hij daardoor te vroeg over de meet kwam. Schaamde zich daar bovendien niet eens echt voor, wat mannen die te vroeg komen nochtans wel plegen te doen. Daarna stak Ruben wel nog geld in de spaarpot tijdens het koorddansen, maar liet hij tegelijk na om de taak van Comfort te vergemakkelijken door één en ander bereikbaarder te maken voor haar.

Ruben Beeld SBS

Samya

Samya bleef lange tijd buiten verdenking, onder meer door al koorddansend geld in het spaarvarken te stoppen, maar viel toch op door zich fel te verzetten tegen de terugkeer van Lieselot in de groep. Omdat ze iets tegen West-Vlamingen heeft? Of omdat ze als mol niet graag geld in de groepspot zag komen? Allebei zouden logische verklaringen zijn.

Samya Beeld SBS

Thomas

Langharig enigma. Draagt de kledij van zijn overleden buurvrouw: onverdacht kun je dat niet noemen. Viel ook buiten zijn vestimentaire keuzes op door zich tijdens de laatste opdracht uit te drukken in een mysterieuze codetaal. Experts beweren dat het gewoon om West-Vlaams ging, maar toch. Tot slot: linedancen ging ook Thomas duidelijk minder goed af, maar erg was dat niet, want iemand met zo’n kledingstijl kan zich nu eenmaal niet veroorloven om er nòg grappiger uit te zien.

De Mol - SPEL (BEL 2023) - seizoen 11 - S11E01 - caption: Thomas Beeld SBS

Toos

Won van Lieselot in het duel voor de vrijstelling, en bleek daarna ook nog erg bedreven in het koorddansen. Toch ging Toos als eerste over het touw, terwijl net de laatste kandidaat de belangrijkste rol had: dat werd Comfort, met de bekende gevolgen. Dat hij beter als laatste was aangetreden, besefte Toos zelf ook toen het al te laat was. Dat kon je verdacht vinden. Of net niet. Of net wel, omdat het er te dik op lag. Of zoiets. Enfin, spannend!