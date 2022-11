Wie wordt de Allerslimste mens vanavond? De drie finalisten en hun winstkansen ontleed

De champagne staat vast overal koud, maar worden de bubbels straks ontkurkt op de redactie van het Nieuwsblad, aan de Reyerslaan of in de kantoren van productiehuis Panenka? Vanavond weten we eindelijk of respectievelijk Liesbeth Van Impe, Danira Boukhriss Terkissidis of Bart Cannaerts zich tot Allerslimste mens ter wereld mag kronen. Tijd voor een finale vooruitblik op de Grote Finale!

Liesbeth Van Impe - Hoofdredacteur van het Nieuwsblad

Resultaat bij vorige deelname: 4e (seizoen 18)

Aantal deelnames dit seizoen: 4, waarvan 3 overwinningen

Wordt de Allerslimste Mens als: Erik Van Looy veel vragen over politiek stelt

Geef haar geen vragen over: basketters, voetballers, tennissers of beoefenaars van veredelde cafésporten

De grootste tegenstander heeft Liesbeth Van Impe al verslagen: borstkanker, het ongeluk dat haar onverwacht en op de meest gemene wijze een tweede keer overkwam. De politiek journaliste vroeg haar dokter zelfs om de behandeling tússen de voorrondes en de finaleweken uit te voeren, zodat ze ‘in bloedvorm’ terug kon komen. En van die vorm bleek geen trefwoord gelogen: sinds Van Impe zich in de finaleweken opnieuw in de oranje zeteltjes nestelde, soleerde ze in elk van de drie afleveringen recht naar de overwinning. Ook van de vier reguliere afleveringen waaraan ze deelnam, won ze er drie. Kan Van Impe, nog high van de overwinningsroes en bomvol vechtlust, vanavond opnieuw toeslaan?

Beeld SBS BE

Haar grote sterkte lijkt haar schier onuitputbare kennis over de politieke wereldgeschiedenis: geef Liesbeth Van Impe in de filmpjesronde een zwart-witfragment, en ze gaat met alle seconden van Danira Boukhriss Terkissidis lopen. Ook kennis over de actualiteit is gezien haar dagelijkse bezigheid geen probleem. Heeft de vrouw die na haar ‘slechts’ vierde plaats in ‘De slimste mens’ uit 2020 uit schaamte twee weken niet buitenkwam ook zwaktes? Vooral sport lijkt een manco te zijn: wanneer de Chef Sport van het Nieuwsblad in het publiek zit, zie je Van Impes hartslag meteen een paar tellen sneller slaan. En dat heeft niets te maken met het sex appeal van de beste man.

Danira Boukhriss Terkissidis - journaliste en presentatrice

Resultaat bij vorige deelname: 2e (seizoen 13)

Aantal deelnames dit seizoen: 12, waarvan 5 overwinningen

Wordt de Allerslimste Mens als: Erik Van Looy veel vragen over popcultuur stelt

Geef haar geen vragen over: de oprichting van de NAVO

Laat u niets wijsmaken door alle buzz rond STEM-richtingen: ook een studiekeuze in de zachte wetenschappen kan u richting eeuwige roem katapulteren. Naast Liesbeth Van Impe is Danira Boukhriss Terkissidis namelijk de tweede taal- en letterkunde-alumna die vanavond naar de titel van ‘Allerslimste mens ter wereld’ dingt. Ook op andere punten lijken Danira en Van Impe een gelijkaardig profiel te hebben: de dagelijkse actualiteit kent geen geheimen, maar qua sportkennis zetten de twee journalisten alle clichés over vrouwen kracht bij. Het grote verschil lijkt Danira’s minder uitgebreide kennis over politieke geschiedenis te zijn - of was haar complete blackout bij het fragment over de oprichting van de NAVO slechts een slippertje?

Beeld SBS

Als ‘Beyoncé van de VRT’ lijkt Danira wel te excelleren in popcultuur, of toch zeker in het gezelschap van haar medefinalisten. Waar notoire filmkenner Delphine Lecompte in de halve finale weinig wist te zeggen over ‘Top Gun: Maverick’, schudde Danira vlotjes alle antwoorden uit haar mouw. Een laatste voordeel is haar track record tegenover beduchte topfavoriet Bart Cannaerts: samen met partner-in-crime Olga Leyers maakte ze in de voorrondes een einde aan de schijnbaar onwrikbare heerschappij van de comedian, om daarna zelf een zegereeks van ‘U go girl’ neer te zetten.

Lees ook: Delphine Lecompte na ‘De allerslimste mens’: ‘Ik raakte betoverd door de hitsigheid van al die vedetten’

Bart Cannaerts - Comedian en presentator

Resultaat bij vorige deelname: 4e (seizoen 10)

Aantal deelnames dit seizoen: 17, waarvan 9 overwinningen

Wordt de Allerslimste Mens als: Erik Van Looy alleen maar vragen over hoofdsteden stelt

Geef hem geen vragen over: alles waar jonge millennials en Gen Z’ers van houden

Hoezee hoezee, vanavond is het tijd voor Bart Cannaerts’ grote rentree! De comedian leek in de voorrondes wel aan de oranje zeteltjes vastgeplakt met superlijm, maar aan zijn protestactie voor het klimaat kwam na 17 afleveringen - eentje minder dan het record van Ella Leyers - dan toch een einde. De bio-ingenieur van opleiding lijkt in vergelijking met zijn medefinalisten iets meer kennis te hebben over de niet-spreekwoordelijke bloemetjes en bijtjes, maar heeft wel één grote zwakte. Eén die de ‘Allerslimste mens’-redactie intussen ook heeft ontdekt, zo gaf Cannaerts openhartig toe. Nee, films en series op de streamingdiensten zijn Barts dada niet, evenmin als gehypete Ierse schrijfsters. Doet ‘Euphoria' en Sally Rooney bij Danira vast en zeker een belletje rinkelen, dan hoort Cannaerts het in Keulen donderen.

Lees ook: Bart Cannaerts na de uitschakeling in ‘De allerslimste mens’: ‘Ja, de redactie had mijn zwakke plek gevonden’

Beeld SBS

Keulen, dat is overigens niét de hoofdstad van Duitsland, weet Bart Cannaerts maar al te goed. Nerdy als hij is leerde de ‘De dag van vandaag’-presentator als kind ooit alle hoofdsteden uit het hoofd, en het is nog maar de vraag hoeveel andere encyclopedieën de kleine Cannaerts nog heeft gememoriseerd. Zijn allround kennis lijkt verder ook meer dan behoorlijk, maar hij heeft wel de pech dat hij als laatste weer aansluit. Cannaerts heeft dan wel 17 afleveringen de tijd gehad om zijn quizskills bij te schaven, maar die indrukwekkende overwinningsreeks ligt intussen al een maand achter ons.

Conclusie: wij geven Bart Cannaerts niet al te veel kans om na zo’n lange afwezigheid meteen een gooi te doen naar de titel van Allerslimste mens. De oorkonde gaat vanavond ongetwijfeld naar een vrouw. En omdat ‘De Allerslimste mens ter wereld' toch een gepopulariseerde quiz blijft en ‘De Canvascrack’ niet is, meerbepaald naar Danira ‘who run the world?’ Boukhriss.