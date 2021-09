Wie wordt de man van Sarah Vandeursen? ‘Ik had een enorm intiem, intellectueel moment op mijn kamer’

Ook dit najaar geen gebrek aan tv-programma’s waarin de liefde hartstochtelijk gezocht wordt, maar de opvallendste nieuwkomer in het genre vinden we in ‘De ideale wereld’ en draagt de struikelnaam ‘De debatchelorette’.

Zeven vrijgezellen proberen niet alleen het hart, maar vooral ook het brein te veroveren van één vrouw: Sarah Vandeursen. Als we haar bellen, is ze er nog altijd een beetje ondersteboven van.

SARAH VANDEURSEN «Al die mannen die om me streden, ik ga niet ontkennen dat het mijn ego streelde. Hoewel ik op den duur niet meer zeker wist of ze voor mij gingen, of voor de overwinning.»

HUMO Vorig jaar vertelde je in Humo nog dat ‘de liefde vinden’ niet meer op je lijstje stond. Waarom deed je mee?

VANDEURSEN «De ploeg van ‘De ideale wereld’ wilde zelf eens een realityreeks maken en het kwam goed uit dat ik beschikbaar was.»

HUMO Hoe zijn jullie aan die vrijgezellen gekomen?

VANDEURSEN «We hebben een oproep gedaan en uit de talloze acht inschrijvingen hebben we de zeven meest geschikte kandidaten geselecteerd. Die zeven mannen hebben zich echt gesmeten, hoewel ze soms toch echt wel wat verbijsterd waren door de bijzondere opdrachten.

»Zo moesten ze hun kijk op de hedendaagse rolverdeling tussen man en vrouw uitleggen aan mijn 13-jarige dochter en in een creatieve knutselopdracht gaven ze hun visie op het Israëlisch-Palestijns conflict.»

HUMO Zoiets zou je niet snel zien bij, we noemen maar eens een ander programma, ‘De bachelorette’.

VANDEURSEN «Bij ons gaat het over écht voor iets durven te staan, ongeacht of dat standpunt juist of fout is. Ik wilde geen jaknikkers en die heb ik gelukkig ook niet gekregen. Iedereen werd uitgedaagd om voorbij het uiterlijk te kijken. Misschien moet Elke (Clijsters, uit ‘De bachelorette’, red.) dat ook eens proberen.»

HUMO In de eerste aflevering bespeurde ik wel een lichte teleurstelling bij de mannen toen Ella Leyers niet de vrijgezel, maar de presentatrice bleek.

VANDEURSEN «Ja, dat klopt. Maar het feit dat ze gebleven zijn, laat zien dat ze naar meer op zoek waren dan een mooi snoetje, twee eindeloze benen, fiere pronte borsten en een fantastische, sprankelende persoonlijkheid alleen.»

HUMO Welk moment is je het meest bijgebleven?

VANDEURSEN «’s Nachts heeft een kandidaat mij opgezocht op mijn kamer en dat heeft gezorgd voor een enorm intiem, intellectueel moment. Meer kan ik daar nog niet over zeggen, dat begrijp je.»

HUMO Dan is het ook zinloos om te vragen of je de liefde uiteindelijk gevonden hebt?

VANDEURSEN «Daarvoor zul je inderdaad moeten kijken. In ieder geval heb ik zeven fantastische mannen echt leren kennen en heb ik niet gewoon twee keer gevogeld met de kandidaat die het meest op mijn ex leek.»

De Debatchelorette

Canvas, donderdag 7 oktober, 22.00