Wie wordt de Slimste mens ter wereld? Ontdek hier alle kandidaten van het nieuwe seizoen

Dames en heren, ’t is gebeurd: ‘De slimste mens ter wereld’ heeft de kandidaten voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Mogen zich neervlijen in de zetels van Erik Van Looy: onder meer YouTuber Acid, Dorian ‘man van James Cooke’ Liveyns, Arjen Lubach, Steven Van Gucht, Klaasje Meijer, Joachim Coens en Flo Windey. Van Eddy Demarez is verrassend genoeg geen spoor te bekennen.

ACID (22)

ACID, Nathan Vandergunst als hij niet achter zijn computer zit, is hij één van de grootste Nederlandstalige YouTubers van België. Zijn beef met andere YouTubers haalde geregeld het nieuws en Martine Tanghe schrok van ’s jongens opvallende taalgebruik.

ALEXANDER HENDRICKX (28)

Samen met De Red Lions zette Alexander Hendrickx in Tokio het Belgische hockeyteam definitief op de kaart. Hij wordt de eerste mannelijke goudenmedaillewinnaar in ‘De slimste mens’.

ANNE-LAURE VANDEPUTTE (28)

Actrice, u mogelijks bekend van ‘Grenslanders’, ‘De Bende van Jan de Lichte’ of ‘Red Light’. Of van de tragikomische tienerwebreeks ‘Bathroom Stories’, die het opneemt tegen vastgeroeste stereotypes.

ANTHONY NTI (29)

Antwerpse regisseur en schrijver die op zijn tiende van Ghana naar België verhuisde. Met zijn bachelorfilm ‘Boi’ won hij in 2016 de prijs voor beste debuut op het kortfilmfestival van Leuven.

ARJEN LUBACH (41)

Presentator van ‘Zondag met Lubach’, de succesvolle satirische nieuwshow die dertien seizoenen liep. Aankomend voorjaar zal de Nederlandse presentator zijn eigen avondshow hebben op NPO 1. Won tien jaar geleden de Nederlandse versie van ‘De slimste mens’.

Beeld YouTube

CESAR CASIER (33)

Internationaal topmodel, woonde in Sydney en New York, kan koken, schrijven en ontwierp een eigen genderneutrale modecollectie. En vogue!

DAPHNE WELLENS (33)

Actrice, zangeres en sinds kort ook zoekende ziel Violet in ‘F** You Very Very Much’, de succesvolle Streamz-reeks die ze samen met haar beste vriendinnen Frances Lefebure en Evelien Bosmans maakte. Ze regisseert ook een eigen kortfilm: ‘Jan, Kelly, en alles daartussen’.

DENA VAHDANI (30)

Brusselse comédienne met Iraanse roots, door onze zuiderburen omschreven als een smaakvolle cocktail van frisse humor, authenticiteit en gezonde zelfspot.

DORIAN LIVEYNS (28)

Theater- en musicalacteur (Aladdin, ’40-’45, Titanic, Daens) die deze zomer in het huwelijksbootje stapte met niemand minder dan James Cooke.

Lees hier ons interview met Dorian Liveyns: ‘Zo’n bom vol charisma, die persoonlijkheid: ik ben als een blok voor James gevallen’

Beeld Kristof Ghyselinck

DORIANNE AUSSEMS (28)

Radiopresentatrice bij MNM en sidekick in het tv-programma ‘Van hier tot in Tokio’. Ook voor het WK wielrennen smeerde ze de benen in.

Lees hier ons interview met Dorianne Aussems: ‘We moeten beseffen dat we geen levens redden: we maken gewoon radio’

Beeld Instagram

EDDY PLANCKAERT (63)

Kasteelheer, tv-figuur en – u zou het haast vergeten – voormalig profwielrenner. Zakt van Frankrijk weer af naar zijn thuisland, alleen maar om die befaamde lach van Erik Van Looy eens van dichtbij te bewonderen.

Lees hier ons interview met Eddy Planckaert: ‘Ik voel me als een wielrenner die wéét dat hij straks als eerste de piste opdraait: dit leven is het leven dat ik wilde’

Beeld Johan Jacobs

EGBERT LACHAERT (44)

Nieuwbakken partijvoorzitter van Open VLD. Zijn kabinet fluisterde de productie van ‘De slimste mens’ alvast in dat hij veel weet en graag quizt, maar dat hij toch vooral dringend een lief nodig heeft.

Lees hier ons interview met Egbert Lachaert: ‘Bart De Wever zette onze partij weer op één lijn. Bedankt, Bart!’

ESTHER NWANU (23)

Radiotalent dat de voorbije zomer (als student!) de MNM-marathonradio met o.a. Peter Van De Veire en Dorianne Aussems presenteerde.

FLO WINDEY (26)

In ‘Faqda’ op StuBru stelt Flo Windey vragen die niemand anders durft stellen, in ‘Flowjob’ nam ze het seksleven van verschillende semi-bekende Vlamingen onder de loep. Met haar enthousiasme en gezond grote bek ongetwijfeld een ideale kandidate.

Lees hier De 7 Hoofdzonden volgens Flo Windey: ‘Groot, veel en spannend: daar hou ik van’

GEERT MEYFROIDT (49)

Als intensivist en kliniekhoofd van het UZ Leuven beheerde Geert Meyfroidt tijdens de coronacrisis de beschikbare bedden op de intensieve zorg. Dankzij uw en mijn prik heeft de man nu eindelijk weer tijd om te quizzen.

Lees hier Tussen Hemel & Hel met nieuwbakken liefdeskoppel Fatma Taspinar en Geert Meyfroidt: ‘Ik val op exotische types die niet op hun mondje gevallen zijn’

GLORIA MONSEREZ (20)

Amper 20 lentes oud, maar Gloria Monserez presenteerde al op Studio Brussel en is binnenkort ambassadrice voor De Warmste Week 2021. Verder is ze Ketnetwrapster, actrice en zangeres Het brede publiek leerde haar kennen door een openhartige Instagrampost over eenzaamheid in de lockdown.

Lees hier ons interview met Gloria Monserez: ‘Ik zal mijn keuzes altijd vanuit mijn gevoel maken. En ja, dat kan fout gaan’

HEIDI DE PAUW (49)

Toen Child Focus werd opgericht stuurde Heidi De Pauw haar cv naar premier Dehaene. Ze is er intussen bijna tien jaar algemeen directeur en schreef daarover het boek ‘Geen Paniek’. Een onverwacht goedlachse dame met een heel groot hart voor jongeren én – dat treft- voor James Cooke.

JAN VERHEYEN (58)

Erik Van Looy light. Dit najaar gaat Jan Verheyens langverwachte film ‘Red Sandra’ met enige vertraging in première en in december verschijnt ‘Bittersweet Sixteen’, een film die hij samen met zijn vrouw- en dochterlief maakte.

JAOUAD ALLOUL (35)

Muzikant en theatermaker Jaouad Alloul is niet alleen een multidisciplinaire artiest en ondernemer, maar ook een spreekbuis voor de lgbtq-gemeenschap en bruggenbouwer naar meer diversiteit en solidariteit. Vorig jaar bracht hij een eerste ep uit.

Lees hier ons interview met Jaouad Alloul: ‘Zingen geeft meer voldoening dan poseren in een badpak’

Beeld VRT

JEAN-MARC MWEMA (31)

Deze zomer was hij de strafste transfer in de Belgische basketbalcompetitie: na vijf seizoenen bij Oostende keerde de atletische vleugelspeler Jean-Marc Mwema terug naar de Antwerp Giants.

JEROEN PERCEVAL (43)

Het grote publiek leerde hem in het Oscargenomineerde ‘Rundskop’ kennen als Diederik Maes, een rol waarvoor hij een Ensor won. Verder kent u hem mogelijks van ‘D’Ardennen’ of ‘Tabula Rasa’. In november komt zijn langspeelfilm ‘Dealer’ uit.

JOACHIM COENS (59)

Joachim Coens gaf zijn job als CEO van de Brugse zeehaven op om voorzitter van CD&V te worden. Pensioen en energie zijn stokpaardjes, maar wij kijken vooral uit naar zijn doe-opdrachten.

Lees ons interview met zoon Felix Coens: ‘Papa is niet de saaie, afstandelijke vent die je op tv ziet’

KLAASJE MEIJER (26)

Begin dit jaar zorgde haar onverwachts aangekondigde vertrek bij K3 voor een bommetje in showbizzland en voor tranen bij de jonge fans, hun papa’s en Gert Verhulst. Vandaag focust ze zich op een solocarrière. Wordt ‘De slimste mens’ haar springplank?

LAURA TESORO (26)

Jonge spring-in-'t-veld bekend van - hou u vast - het songfestival, ‘The Voice’, ‘The Voice Kids’, ‘Liefde voor muziek’, ‘Familie’ en ‘The Masked Singer’. En binnenkort ook van ‘De slimste mens’.

LISBETH IMBO (45)

Lisbeth Imbo legt met veel overgave het vuur aan de schenen van politici in ‘De zevende dag’ en ze kijkt naar de wetstraat als naar een aflevering van ‘Mooi & Meedogenloos’. Een van de topfavorieten.

MARCELO BALLARDIN (39)

Deze Braziliaans-Italiaanse sterrenchef van het Gentse restaurant Oak was jurylid in het VTM-programma ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ en nam deel aan ‘Snackmasters’. Een rusteloze ziel die houdt van de bossanova en klaar is om dit seizoen menig vrouwenhart te veroveren.

MEROL, MEREL BALDÉ (30)

U kent de geëmancipeerde Merol van weinig subtiele nummers als ‘Hou je bek en bef me’, Lekker met de meiden’, ‘Knaldrang’ en ‘Foefsafari’. Vastbesloten om de orgasmekloof te dichten, zet ze ook achter de schermen in op inclusiviteit.

NIELS DESTADSBADER (33)

De West-Vlaamse zanger, acteur en presentator zorgde enkele weken geleden voor het transfernieuws in medialand. Na zeven jaar VTM – waar hij onder meer programma’s presenteerde als ‘The Masked Singer’ en ‘K3 zoekt K3', keert hij terug naar de VRT waar het destijds allemaal begon. Nu maakt hij een eenmalig uitstapje naar Play4.

SANDRA BEKKARI (48)

Van bestsellerauteur van kookboeken tot virtuele voedingscoach: Sandra is een fenomeen. Of ze ook ‘De slimste mens’ weet te kruiden, valt nog af te wachten.

SARAH MOUHAMOU (26)

Als kind wou ze oorlogsjournalist worden, maar tot grote opluchting van haar ouders plukte Ketnet haar van de schoolbanken. Intussen wrapt, acteert, presenteert en zingt deze jonge mama zich door het leven.

Beeld BELGA

STEVEN VAN GUCHT (45)

Viroloog, dokter in de dierengeneeskundige en interfederaal woordvoerder van het crisiscentrum. Steven Van Gucht werd ongevraagd wereldberoemd in ons land dankzij de coronacrisis – de grootste uitdaging van zijn carrière. Tijd voor ontspanning.

Tussen Hemel & Hel met Steven Van Gucht: ‘Na mijn scheiding kampte ik met extreme slapeloosheid, waarvan de coronacrisis me genezen heeft’

TINE EMBRECHTS (46)

Een bom talent én ervaring. Tine draait al meer dan twintig jaar mee als theater- en televisieactrice en zangeres. Na vele jaren aandringen gaf ze nu eindelijk haar jawoord aan Erik.

TOM VERMEIR (45)

Opgegroeid in Koksijde en via een omweg langs de Ardennen en de Gentse binnenstad terechtgekomen op een zeilboot in Oostende. Een muzikale zwerver die tien jaar geleden overtuigd koos voor een leven als acteur, met een opvallende hoofdrol in ‘Belgica’ van Felix Van Groeningen. Verder zag u hem mogelijks in ‘De dag’, ‘De twaalf’, ‘De bende van Jan De Lichte’ en ‘Beau Séjour’.

WIAM (29)

Creator, performer, actrice en comédienne met meer dan 11.000 volgers op Instagram. Wiam inspireert vrouwen om een leven te leiden waarin mannen vooral níét centraal staan. Een taboedoorbrekende, lichtjes mysterieuze persoonlijkheid met veel lef. Benieuwd!