Wieltjeszuigers bij Patrick Lefevere: ‘Tuurlijk dans ik ook de quickstep. Vooral op 50 Cent’

Patrick Lefevere: wie is hij, wat doet hij, wat drijft hem? Met het wielervoorjaar in full swing borstelt Canvas een zesdelig, geen enkel heikel thema (nee, zelfs zijn fameuze passage in ‘Vive le vélo’ niet) schuwend portret van de sjah van Soudal Quick-Step. ‘Godfather van de koers’: zou Lefevere zelf blij zijn met die nogal beladen titel?

PATRICK LEFEVERE «Niet echt, nee. Wat mij betreft hadden ze er beter ‘grandfather’ van kunnen maken.

»Och, die documentaire… Weet je, eigenlijk wilde ik het niet doen, want ik zag er de meerwaarde niet van in. Maar ik ken Paul De Geyter (baas van productiehuis Zebra63, red.) nu al zo lang dat ik toch maar overstag ben gegaan. Met de belofte dat ik het resultaat op voorhand mocht zien.»

HUMO Wat vond u ervan?

LEFEVERE «Ik vond het goed, maar ik ben wel een beetje bang dat de mensen me nu gaan zien als iemand die constant met een glas champagne in zijn handen staat. Meestal wanneer ze kwamen filmen, hadden we juist een koers gewonnen: de Ronde van Vlaanderen met Asgreen, het WK in Leuven met Alaphilippe, noem maar op. Ja, en dan was het feest, natuurlijk. Terwijl er evengoed momenten waren dat we in zak en as zaten. Van de 275 koersen die we vorig jaar gereden hebben, hebben we er 47 gewonnen, en dus ook – wat is ’t? – tweehonderdenzoveel níét gewonnen. Maar dan was er telkens niemand in de buurt om te filmen. Goed, ik bemoei me daar niet mee. Net zomin als met het feit dat ze een oud-sponsor, 80 jaar oud ocharme, helemaal naar de VRT hebben laten afzakken voor opnames die twee uur duurden, maar waarvan geen seconde is gebruikt.»

HUMO U bent zelf 68.

LEFEVERE «Jammer genoeg, ja.»

HUMO Hoelang denkt u nog door te gaan?

LEFEVERE «Tot iemand hierboven mij uit koers slaat, zeker? Of tot ik iemand vind die het werk zou kunnen voortzetten.»

Beeld Geert Van de Velde

HUMO ‘Als ik sterf,’ zegt u ergens, ‘zal er niet op mijn zerk staan: ‘Hij heeft de Tour niet gewonnen.’’

LEFEVERE «Als ik gezond blijf en Remco de verhoopte progressie blijft maken, zou het er nog in moeten zitten. Maar anders heb ik er ook vrede mee, hoor. Dat ze mijn palmares maar eens proberen te evenaren.

»Serieus, ik ken collega’s die te voet naar Lourdes zouden gaan als ze één keer De Ronde van Vlaanderen mogen winnen. Wel, wij hebben ’m twaalf keer gewonnen. Net als Roubaix, trouwens.»

HUMO Deze kreeg u in ‘Godfather van de koers’ wellicht niet voor de kiezen: hebt u ooit de quickstep gedanst?

LEFEVERE «Tuurlijk, ik heb alles gedanst. Ik ben een danser, hè.»

HUMO U meent het.

LEFEVERE «Jaja, vooral op 50 Cent – ik ben fan. Let wel: voor een zeer beperkt publiek. Ik ken mezelf, ik wéét dat het geen gezicht is.»

‘Patrick Lefevere: Godfather van de koers’

Canvas, woensdag 8 maart, 21.20