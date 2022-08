Wij Belgen hebben betere smaak dan de rest van Europa, zo blijkt uit de Netflix-ranglijsten

Nog iets wat ‘Never Have I Ever’ van de bucketlist mag schrappen: de populairste reeks op Netflix worden.

Het heerlijke derde seizoen van de tienercomedy verscheen vorige vrijdag en verdreef ‘The Sandman’ meteen naar de tweede plaats. België vormt daarmee wel een beetje een uitzondering in Europa: in al onze buurlanden is de fantasyreeks op één blijven staan en enkel in Portugal delen ze onze goede smaak. ‘Locke & Key’ houdt vast aan plek drie, ‘Stranger Things’ valt voor het eerst sinds eind mei weg uit de top en zakt naar plaats vijf.

De briljante finale van ‘Better Call Saul’ zorgt ervoor dat de reeks rond Saul Goodman voor het eerst in de top vijf kan eindigen, en ook de zwanenzang van sitcom ‘Brooklyn Nine-Nine’ wordt druk bekeken. Twee films maken hun opwachting in de lijst. ‘Look both ways’ is een lichtvoetig drama waarin een jongedame een zwangerschapstest neemt en daarna twee parallelle levens leidt - een waarin ze moeder wordt en een waarin ze geen kind krijgt en een carrière uitbouwt. Iets minder ingewikkeld: ‘Day Shift’, een actieprent waarin Jamie Foxx als premiejager achter vampieren aanzit.

De Netflix-top 10 van vrijdag 19 augustus

1Never Have I Ever - seizoen 3 (lees hier onze ★★★★½-recensie)

2The Sandman - seizoen 1 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

3Locke & Key - seizoen 3

4Better Call Saul - seizoen 6 (lees hier onze ★★★★★-recensie)

5Stranger Things - seizoen 4 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6Virgin River - seizoen 4

7Brooklyn Nine-Nine - seizoen 8 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

8Look both ways

9Keep Breathing (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

10Day Shift