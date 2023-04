Wij hoopten op de eerste pedagogische tik in ‘Blind Gekocht’, maar Anouchka en Mathias werden gewoon keihard gedumpt

Haal opgelucht adem, Lancelot: de wisselbeker voor meest gehate deelnemer aan een tv-programma in 2023 mag van je schouw. Of toch voor even. Het Tervurense koppel Anouchka en Mathias zorgde voor een primeur in ‘Blind gekocht’ door het programma te verlaten zónder huis, maar met een volle spaarrekening en tig haatberichten in de mailbox.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Anouchka en Mathias krijgen de bons van Bart en Kinga en moeten ‘Blind Gekocht’ verlaten zonder huis Waar? ‘Blind Gekocht' op Play4 Waarom is het opvallend? Nu de lat door miljonairskoppel Caroline en Filip huizenhoog is gelegd moeten de makers steeds verder gaan om het programma van de nodige dosis drama te voorzien

Nu ja, dat laatste valt bezwaarlijk een primeur te noemen, want de programmamakers van ‘Blind gekocht’ wéten na Caroline - badkamers! studio’s! lintbebouwing! - en Filip exact wat vereist is om hoge kijkcijfers te halen: een stel zuurpruimerige kandidaten en een hoop onrealistische eisen. Tweeëndertig onrealistische eisen (inclusief een van het huis verwijderde mancave waarin amateurDJ Mathias zijn kutmuziek kon draaien) om precies te zijn, in het geval van Anouchka en Mathias, die na meerdere opdringerige bezoekjes en telefoontjes van Bart, Kinga en Jani hun wensenpakket toch decimeerden tot een lijstje van slechts vier criteria.

Een haalbare kaart, zou u op basis van dat getal denken, ware het niet dat manlief Mathias beroepsmatig tuinman was en een loods nodig had om al zijn grasmaaiers, verticuteermachine en regenboogplankjes ter bescherming van de knietjes te stockeren. Dát, naast minstens vier slaapkamers en een weelderige tuin, op maximaal twintig minuten rijden - en geen milliseconde meer! - van hun huidige woning. En ohja, het moest allemaal mínder kosten dan de verkoopprijs die ze op dat huidig stulpje hadden gezet - kwestie dat hun zoontje zijn eerste levensjaar afsloot met een goedgevulde ‘Blind Gekocht’-pamperrekening.

Na láng zoeken had Kinga dan toch een woning gevonden voor Anouchka en Mathias. ‘Dit is perfect’, klonk het unisono bij de makelaar en interieurarchitect Bart, maar bij de eerste bezichtiging kwam uit de mond van het Tervurense koppel, naast een diepe zucht van afgrijzen, toch iets helemaal anders. Naarmate het koppel de woning ontdekte maakten de aanvankelijk nog voorzichtige 'hmm’s en ‘oei’s plaats voor ‘fuck dees!’ en ‘oh nee, hier ook scheve muren!’, om uiteindelijk te landen bij ‘dit is erger dan je ergste nachtmerrie’, ‘hier verhuis ik niet naar’ en ‘ik hoop dat ze het terug kunnen verkopen’. Het quasi instapklare huis moest volgens Anouchka en Mathias eens innig kennismaken met de sloophamer en ook de tuin - volgens Bart het hof van Eden, volgens Mathias een privacyloos stuk grond dat nog niet kon dienen als hondenweide voor de labradoodle van de Vermeires - kon maar beter volledig in lichterlaaie worden gezet, tuinterras van bangkiraihout inclusief.

‘We hebben misschien wat overgereageerd’, klonk het de dag na hun dramatische huisbezoek bij Anouchka en Mathias, maar het kwaad was al geschied. Sluwe makelaar Kinga had aangevoeld dat het jonge koppel te emotioneel gehecht was een hun huidige stekje en eigenlijk helemaal niet wilde verhuizen, en besloot slechts een optie te nemen op de bezichtigde woning. Een optie die, wellicht tot jolijt van de programmamakers, meteen na de tumultueuze bezichtiging in de prullenbak verdween. ‘We gaan iets moeten doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan’, zei Bart, en elke Vlaamse huiskamer hoopte dat hij de vlakke hand zou hanteren om Anouchka en Mathias met een mep in het gezicht van wat zin voor realiteit te voorzien. Hij hield het echter beschaafd, door voor het eerst in de geschiedenis van ‘Blind Gekocht' een koppel uit het programma te zetten. ‘We stoppen ermee’: met die woorden was de eerste ‘Blind Gekocht’-break-up een feit.

Na drie afleveringen blijven Anouchka en Mathias dus achter zonder huis, wat ze bij nader inzien toch ook niet zó erg vonden. ‘Ik ga vooral Jani missen’, besloot Anouchka, en daarmee was de boodschap duidelijk. Makelaar Kinga kan zich nu weer focussen op een opdracht van een heel ander allooi, een die de programmamakers ongetwijfeld met voorbedachte rade achter het drama van het ‘veeleisende' koppel hebben gemonteerd: een alleenstaande moeder met een uiterst beperkt budget die een goed geïsoleerde woning zoekt voor haar en haar chronisch zieke dochtertje. Gelukkig kijken er na het Tervurense drama weer genoeg mensen naar ‘Blind Gekocht’ om die onmogelijke zoektocht wél tot een goed einde te zien komen. En gelukkig hebben Anouchka en Mathias geen binnenspeeltuin die overspoeld kan worden met éénsterrenreviews van misnoegde kijkers.