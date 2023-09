Wij konden onze pret niet op met ‘Sisu’, dat behoort tot het genre van de heerlijk uitzinnige, van de pot gerukte B-film-trash

Van Jalmari Helander, met Jorma Tommila, Aksel Hennie en Jack Doolan

Zuig eens op een luchtpijp.

ACTIE In het begin wisten we niet zo goed in wat voor genre we waren aanbeland: een cheape oorlogsfilm? Een afkooksel van Tarantino’s ‘Inglourious Basterds’? Een verwaaid Fins arthousedrama? Maar op het moment dat we een afgerukt nazibeen gracieus door het beeldkader zagen tollen, wisten we het wel zeker: ‘Sisu’, waarin een onsterfelijk gewaande Finse veteraan het in zijn eentje opneemt tegen een regiment boosaardig grijnzende nazisoldaten, behoort tot het genre van de heerlijk uitzinnige, van de pot gerukte B-film-trash. Wij konden onze pret niet op: regisseur Jalmari Helander (‘Big Game’) laat met veel genoegen een paard in duizend bloederige stukjes ontploffen, de lange leren nazijassen wapperen vrolijk in de Finse wind, één van de hoofdstukken heet toepasselijk ‘Kill ’Em All’, en in de meest hilarische scène leren we hoe de luchtpijp van een nazi als zuurstoffles kan dienen.

Vanaf 6 september in de bioscoop.