Wij laafden ons gulzig aan de knappe beelden, de imposante decors en de ijselijke atmosfeer van ‘The Last Voyage of the Demeter’

Van André Øvredal, met Corey Hawkins, Liam Cunningham en David Dastmalchian

Vampier aan bakboord!

HORROR De kenners van de Dracula-mythologie voelen bij de naam ‘Demeter’ een ijskoude rilling door hun halsslagader lopen: de Demeter is het gedoemde vrachtschip dat door Graaf Dracula werd gecharterd om vijftig kisten aarde vanuit de Bulgaarse havenstad Varna naar Londen te verschepen, met de Graaf himself in één van die kisten. Aan boord bevinden zich negen nietsvermoedende bemanningsleden die hem onderweg als snack dienen: dat zijn, zo merkte de nerd in ons op, er twee méér dan de zevenkoppige bemanning van de Nostromo, het ruimteschip dat de alien vervoerde. Naar de maatstaven van het horrorgenre ziet deze productie er buitengewoon verzorgd uit: zoals de demon zich laaft aan de bloedsomloop van zijn slachtoffers, zo dronken wij gulzig van de knappe beelden, de imposante decors en de ijselijke atmosfeer. ‘The Last Voyage of the Demeter’: spannend van de boegspriet tot de kiel.

Nu in de bioscoop.