Wij vrezen dat er met de ‘Liefde voor muziek’-aflevering over K3 direct een royale laag vet van de soep is gegaan

Het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’ begon met Daan Stuyven die achter het stuur zacht voor zich uit zong. ‘Mooi, het leven is mooi.’ Bots, een putje in de weg. ‘Ondanks de tegenslagen, zorgen en pijn.’ Toen hij uitstapte, zag ook de kijker dat hij in rode letters ‘LOODGIETER’ op zijn witte BMW heeft gestickerd. Dit was wat een blijgemutste Metejoor zei: ‘In z’n hemdje en al, zeg!’

Zonder de beloofde aanwezigheid van Daan hadden wij niet half zo hard uitgekeken naar de tv-avond, want eerlijk: wat valt er na acht seizoenen nog over ‘Liefde over muziek’ te zeggen? Muzikanten eten ‘s ochtends spek met eieren, voeren in de namiddag zwembadgesprekken die zelden onveilig diep worden en coveren ‘s avonds elkaars muziek zo doorleefd dat op het einde van de aflevering alle ogen in het nat staan. Hier en daar voel je de aarzelende hartenklop van een carrière die een defibrillator kan gebruiken. Iedereen die deelneemt aan ‘Liefde voor muziek’ heeft samengewerkt met Regi, is Regi of wil Regi zijn.

Maar dit jaar heb je dus Daan, een man van wie je niet weet of je hem moet geloven als hij zegt dat K3 popart is, de nacht ervoor van een rommelmarkt heeft gedroomd en de sfeer beschrijft als: ‘Oef, we kunnen hier gewóón zijn.’ In een format als ‘Liefde voor muziek’, met kunst en kitsch samen aan de onderhandelingstafel, is er geen betere bemiddelaar dan hij.

Van de K3'tjes, die met hun muziek centraal stonden in deze aflevering, wilde Stef Bos weten hoe zijn dochter met podiumambities het nu moest doen, dat zingen. Dicht bij jezelf blijven, was het antwoord van Marthe de Pillecyn alias de zwarte, die daarvoor nochtans aan Jente Pironet van Portland had verteld dat ze tijdens optredens achter een maskertje van vrolijkheid kon schuilen. Het was te verwachten dat niemand de gelegenheid zou nemen om daar dieper op in te gaan. Later haalde Stef Bos de filosofische schade in met een citaat dat zijn landgenoot Johan Cruijff erg gewaardeerd had: ‘Het is niet nu of nooit, het is nooit te laat. Ik ben ook maar een man van sturm und drang.’

Bos liet ook horen dat ‘Verliefd' van K3 een prachtig nummer is, ook en vooral als je enkel de titelregel overhoudt en de ontstane leegte volsmeert met de melancholie van een ouder wordende man. Zijn landgenoot Jaap Reesema maakte van ‘Oma’s aan de top’ een instant begrafenisklassieker en hengelde samen met Metejoor al te opzichtig naar de Radio 2 Zomerhit. Aan wat Portland deed met ‘Mijn held’, over een grootouder met dementie, hield ik de gedachte over dat ik de fabelachtige stem van de pas vertrokken Sarah Pepels pas zal vergeten als ik zelf alzheimer heb.

‘Geef me één procent van je coolheid', smeekte Reesema toen Daan ‘De drie biggetjes' had geëlektrocuteerd. En dan moest de babyshower voor Hanne ‘de rosse' Verbruggen nog komen, waarop Stuyven - de alcoholvrije pils losjes in de hand - het een lumineus idee vond om het alfabet te zingen voor het ongeboren kind. ‘Het is goed als hij geletterd is.’

Vind daar maar vanalles van, maar er gebeurde wel nog eens wat in ‘Liefde voor muziek’ en dat was toch alweer geleden van toen Margriet Hermans een nummer van 2Fabiola coverde. Eén ding vrees ik wel, namelijk dat er met de aflevering over K3 direct een royale laag vet van de soep is gegaan. Het zal nog wel eens gaan stuyven, maar niemand verwacht ook maar een mespunt verrassing van Stef Bos die Metejoor covert.