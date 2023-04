Wij willen Daan hoogstpersoonlijk en oprecht bedanken dat hij in ‘Liefde voor Muziek’ Metejoor heeft gecoverd

Overal waar Daan Stuyven z'n karakterkop laat zien, hangt de vraag in de lucht wat hij nu weer zal uitsteken. Zo ook in ‘Liefde voor muziek’, dat deze week gewijd is aan het leven en het werk van Metejoor. Toen Daan tegen Jaap Reesema begon te orakelen over zijn liefde spoken word, wist de kenner snel wat er komen zou: het was tijd voor ‘Intro’.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Daan covert de gesproken intro van Metejoors debuutplaat. Waar? In ‘Liefde voor muziek’ op VTM Waarom is het opvallend? Omdat het idee als een grap klinkt, maar Daan het wel met serieux aanpakt.

Voor wie het oeuvre van Metejoor niet meester is: de man begint zijn debuutplaat met ‘Intro’, een toespraak van bijna drie minuten zonder begeleiding waarin hij iedereen bedankt die zijn plaat koopt. ‘Hey, ik wil jou oprecht en hoogstpersoonlijk bedanken, omdat jij mijn eerste album hebt aangekocht. Want dat betekent echt enorm veel voor mij. Dat wilt zeggen dat jij mijn liedjes wilt beluisteren, dat jij geniet van mijn muziek.’ En zo gaat het verder, over hoe zijn zus hem het podium op joeg, over de dood van een goede vriend en over hoe cool het potverdorie is dat de radio’s zijn muziek draaien. Voor alle duidelijkheid: het is Metejoor zelf die het woord ‘potverdorie’ gebruikt.

‘Intro’ is cult sinds de dag dat het uitkwam en werd een grap onder muzikanten, de meeste met meer tatoeages en minder fans dan Metejoor. Zelfs in Stijn Van de Voordes podcast op Studio Brussel was het al onderwerp van gesprek. Het zou lekker lachen worden als dandy Daan ging dollen met de naïviteit van iemand die vier jaar geleden nog turnleraar was.

Maar áls Daan het al lollig vond, dan verborg hij het goed. ‘Iedereen zegt dat je zo dankbaar bent. Dat is heel mooi, maar ook heel gedurfd’, zei hij tegen Metejoor. ‘Ik vond het zo inspirerend dat ik dacht: wacht, hier staat nog geen muziek op.’ Dat méénde hij, waarop hij naar het podium toog, croonde tot de laatste potverdorie en op de klokken ramde alsof het ‘Swedish Designer Drugs’ was.

Als dit een grap was, dan wel eentje voor de eregalerij. ‘Eurovision’ van Telex, ‘Ca plane pour moi’ van Plastic Bertrand of het bananenlied van Jean Blaute, maar dan voor een generatie die aubergines naar elkaar stuurt. Ceci n’est pas un Metejoor, maar wel zijn dankbaarheid.

Daan begrijpt waar het bij Metejoor om draait, omdat het er bij hemzelf ook om draait: de drang om te maken en de nood dat wat je maakt wordt gezien. Het is waarom alle deelnemers van ‘Liefde voor muziek’ ooit op het podium kropen, al dan niet kotsend van de stress zoals Metejoor. Hij krijgt, en dat moet je hem geven, in ‘Intro’ gezegd wat veel van zijn collega’s niet over hun lippen krijgen.

De wereld hangt aan elkaar van aalgladde praat en valse bescheidenheid. Geef ons meer onverbloemde flamboyantie en dankbaarheid waar je niks achter hoeft te zoeken. Geef ons meer Daan, geef ons meer Metejoor.