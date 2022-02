Will wordt Williams: ‘Ik zag mijn dochter in Venus en Serena’

De Fresh Prince of Bel-Air trekt zijn tennisschoenen aan in de biopic ‘King Richard’ over Richard Williams, de vader en coach van tennislegendes Venus en Serena. Will Smith (53) won al een Golden Globe voor zijn doorleefde acteerprestatie. Een Oscar lonkt.

– Waarom wilde je per se de notoire en opvliegende tennisvader portretteren?

WILL SMITH «Richard wordt versleten voor een heerszuchtige kerel die zijn dochters een tenniscarrière heeft opgedrongen. Zo zie ik dat niet, want zo zien Venus en Serena dat niet. Zij omschrijven hem als een zorgzame vader. Hij is bovendien een genie: hij heeft doelbewust twéé Michael Jordans op de wereld gezet. Het was een genot om iemand te vermenselijken die jarenlang is gedemoniseerd.»

- Hij schreef een 78 pagina’s tellend plan om van zijn dochters toptennissers te maken, nog voor ze geboren waren. Is dat niet arrogant?

SMITH «Richard eiste niets, hij wakkerde alleen het vuur in zijn dochters aan. Hij deed hun geloven in hun plek op de wereld, verzekerde hen van hun eigenwaarde, ondanks de racistische incidenten en de vele criticasters. ‘Als je niet dood bent, maak je een kans’: met dat motto gaat hij door het leven. Ik heb veel van hem opgestoken.»

– Je bent al in de huid gekropen van Muhammad Ali in ‘Ali’ en zakenman Chris Gardner in ‘The Pursuit of Happyness’: brengt een biografische film extra druk met zich mee?

SMITH «Absoluut. Zeker als de betrokkene nog leeft. Venus en Serena wilden eerst onze film zien voor ze hun naam eraan verbonden: het waren de langste twee uren uit mijn leven. Met Richard heb ik niet zoveel tijd kunnen doorbrengen als ik had gewild - corona, natuurlijk - maar ik maakte me zijn denkwijze eigen door zijn boek te lezen en alle mogelijke interviews te bekijken. Ik had weinig moeite om vaderlijke gevoelens voor de twee meisjes op te roepen, want ik zag mijn dochter Willow in hen.»

– Volgens de geruchtenmolen maak je een grote kans op je eerste Oscar. Ben je hoopvol?

SMITH «Ik ben op een punt in mijn leven gekomen dat ik me daar niet meer druk om maak. Vroeger wilde ik bevriend zijn met iedereen, in elke kamer die ik binnenkwam. Nu hoop ik te doen wat Richard Williams zijn hele leven heeft gedaan: niet per se de goedkeuring van Jan en alleman verdienen, maar wel ieders respect.»

– Mag ik je nog vragen: hoe goed ben je in tennis?

SMITH «Verschrikkelijk.»

King Richard is nu te zien in de bioscoop.