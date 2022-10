William Boeva jaagt BV’s de stuipen op het lijf in ‘Don’t scream’: ‘Het heeft niks gescheeld of Sam Gooris had een figurant op zijn gezicht getimmerd’

William Boeva, vanaf maandag te bewonderen in het nieuwe Streamz-vehikel ‘Don’t Scream’, neemt al op vóór wij een inleiding hebben kunnen verzinnen.

WILLIAM BOEVA «‘Don’t Scream’ is een spelshow waarin telkens twee teams van evenveel bekende Vlamingen in het holst van de nacht door een onheilspellende plek worden gejaagd – een verlaten kerk, een oud kasteel, een al jaren leegstaand kantoorgebouw – waar ze af te rekenen krijgen met een heel arsenaal aan radioactieve mutanten, bloeddorstige vampieren en akelig lachende stokoude nonnetjes. De bedoeling is dat ze daarbij zoveel mogelijk hun kalmte bewaren, en zo weinig mogelijk gillen. En er staat behoorlijk veel op het spel: het duo dat het vaakst gilt, verliest op het einde zijn hoofd.»

HUMO Letterlijk, mag ik hopen?

BOEVA «Jawel: we hebben een guillotine. Een paar BV’s minder, ça va nog, hè?»

HUMO Wat is jouw rol in dit heerlijke spektakel?

BOEVA «Ik ben zo’n beetje de master of puppets die handenwrijvend de actie zit te bekijken op een monitor, de gilletjes bijhoudt op een telraam, en af en toe een cue geeft aan de figuranten: ‘Man met Zeis, nu tevoorschijn komen!’ Eerlijk, ik stond ervan versteld hoe plezierig het is om andere mensen schrik te zien hebben.»

HUMO Laat ik voor de verandering ook eens eerlijk zijn: de trailer van ‘Don’t Scream’ deed me wat denken aan het spookhuis van wijlen Meli Park. Dat vond ik op mijn 9de al niet meer eng.

BOEVA «Misschien komt het in die trailer niet zo over, maar ik kan je verzekeren: de opnames waren écht beangstigend. Vooraf heb ik de locaties ook altijd zelf uitgetest: ik wist wat er ging komen, en toch schrok ik me nog een ongeluk. Je moet niet vragen hoe akelig het voor de deelnemers was, die we op voorhand enkel verteld hadden dat ze een parcours zouden afleggen en daarbij zo weinig mogelijk mochten gillen. Als je dan om drie uur ’s nachts naar een verlaten bos moet rijden waar het vol met clowns blijkt te lopen: geen kattenpis, hoor! Zeker omdat we vooraf waren nagegaan wie bang was voor wat. Zo zijn we er dus in geslaagd om Jens Dendoncker te doen gillen als een klein meisje – ronduit hilarisch! – en heeft het niks gescheeld of Sam Gooris had een uit het niets opduikende klopgeest op zijn gezicht getimmerd. Eén opname hebben we zelfs bijna moeten stilleggen omdat een kandidaat op het punt stond om over te geven.»

HUMO Hoe goed zou je het er zelf van afbrengen, denk je?

BOEVA «Niet zo goed. Meutes hongerige zombies die me op de hielen zitten, ik ben daar allemaal niet zo’n voorstander van.»

HUMO Ben jij dan geen horrorfanaat?

BOEVA «Jawel. Maar hoeveel horrorfilms ik ook bekijk, ik blijf het moeilijk vinden om nadien in het donker uit mijn bed te stappen om naar het toilet te gaan. Dan word ik héél, euhm, klein.»

Don’t Scream

Vanaf 3 oktober op Streamz