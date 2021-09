Hij weegt momenteel 107 kilo schoon aan de haak. En dat valt voor zijn doen nog mee. Dus is het niet raar dat de makers van de tv-serie ‘Operatie Obesitas’ bij de zoektocht naar een geschikte presentator aanklopten bij Olivier Locadia – bij muziekliefhebbers beter bekend als Willie Wartaal. ‘Een maagverkleining? Ik? Eerlijk: voor mij is het niks. Voorlopig.’

Voor de meeste mensen is het simpel: als je wilt afvallen, moet je zorgen dat je meer calorieën verbrandt dan je opneemt. Maar velen in dit land van overvloed krijgen dat domweg niet voor elkaar. En bij sommigen leidt dat tot zo’n ernstige vorm van overgewicht, dat ze in hun wanhoop bij de dokter aankloppen voor een maagverkleining.

Olivier Locadia alias Willie Wartaal kan zich daar alles bij voorstellen. Het programma ‘Operatie Obesitas’ – vanaf vandaag op NPO 3 te zien – dat Locadia presenteert, is hem zogezegd op het lijf geschreven. Toch? ‘Nou ja, dat mag je best zo zeggen ja’, reageert hij laconiek.

LOCADIA «Ik weet uit eigen ervaring hoe mensen zich voelen die het maar niet lukt om op een gezond gewicht te komen, en dat dan ook te blijven. Eind vorig jaar woog ik 116 kilo. Nu is daar 9 kilo vanaf. Het moet nog verder naar beneden. Maar ja, dat heb ik vaker gedacht en gezegd.»

De rapper in dienst van De Jeugd van Tegenwoordig merkte het zo vaak, dat hij zich er al min of meer bij had neergelegd; en dat hij zich hoorde zeggen ‘ik kan alles, maar afvallen – dat lukt me niet’. Maar dat zijn dus allemaal smoesjes, en hij is nu steeds vaker streng voor zichzelf.

LOCADIA «Ik ben bijna 40, een leeftijd dus waarop niemand anders dan ik verantwoordelijk is voor de conditie van mijn lijf. Dit programma, waarvoor ik met obesitaspatiënten en met deskundigen heb opgetrokken, heeft mij de ogen geopend.»

Voor de duidelijkheid: de patiënten in de door Locadia gepresenteerde tv-serie zijn nog veel verder van huis dan hij. Dat zijn mensen die op enig moment de 200 kilo aantikten en geen andere uitweg meer zien dan een maagverkleining. Door middel van een zogenoemde ‘gastric bypass’ wordt bij hen de maag operatief teruggebracht tot de grootte van pakweg een kiwi. Daardoor verdwijnen het hongergevoel en de neiging om van alles naar binnen te proppen als vanzelf.

‘Maar maagverkleining is een hulpmiddel’, weet Locadia inmiddels, ‘ geen wondermiddel. Je moet ook daarbij over zelfdiscipline beschikken. Het is meer dan ‘effe op dieet en dan gaan we weer normaal doen’. Het is voor altijd. Je moet serieus je leefstijl veranderen; ook omdat de maag rekbaar is, waardoor je na verloop van tijd toch weer meer naar binnen kan werken dan goed voor je is.’

Van de levensmiddelenindustrie moeten mensen het bij pogingen om gezond te blijven ook al niet hebben. Locadia: ,,In de supermarkt leggen ze alles wat ongezond is, op ooghoogte. En wat ongezond is, is vaak ook nog eens heel goedkoop. Voor mij telt dit excuus niet meer, vind ik, maar weet je, te dik worden begint vaak al heel jong; ook bij mij. Ik heb als kind nooit geleerd bewust met voeding bezig te zijn.’’

Niet dat in huize Locadia de voorraadkast gevuld was met gevulde koeken en zakken chips, integendeel. Maar ook dan kan het misgaan, weet hij: ,,Mijn ouders hadden het niet breed. Als er wat lekkers in huis was – en trouwens ook al vond ik het niet eens lekker –, dan verdween het in mijn mond. Ik dacht alleen maar ‘hoeveel kan ik aan eten vinden zodat ik goed zit, qua hongergevoel, tot aan de volgende maaltijd’. Ik heb nooit leren doseren.’’

En van het een kwam het ander bij de jonge Olivier Locadia: ,,Als je dan opgroeit en je kijkt in de spiegel… dan word je niet blij. Mensen met een gezond zelfbeeld zullen denken ‘ga naar de sportschool’. Maar weet je, het is helemaal niet relaxed om als dikzak 1 kilo te stoten, terwijl naast jou iemand met een strak lijf met gemak 20 kilo wegstoot.’’

Natuurlijk is er veel ten goede gekeerd in Locadia’s eigen leven. Na een moeilijke jeugd in de Amsterdamse Transvaalbuurt - met een alleenstaande, drugsverslaafde moeder die hem grotendeels aan zijn lot overliet – ontdekte hij de muziek. En Locadia kreeg in 2004 als rapper bij De Jeugd van Tegenwoordig als het ware een nieuwe familie. Daarnaast heeft hij inmiddels ook een ‘echt’ gezin (vrouw en twee kinderen), waarmee hij in de Haagse nieuwbouwwijk Ypenburg woont.

Van optreden met ‘De Jeugd’ is het uiteraard al heel lang niet meer gekomen. ,,Maar we bestaan zeker nog wel’’, stelt hij zijn fans gerust. ,,Als er geen gekke dingen gebeuren, gaan we in de herfst ook weer toeren. Zin in man! En goed natuurlijk om weer wat extra kilo’s kwijt te raken. Want die corona helpt ook niet echt in de strijd tegen het overgewicht.’’

Zou hij in geval van nood zelf een maagverkleining laten uitvoeren? ,,Een maagverkleining? Ik? Eerlijk: voor mij is het niks. Voorlopig. Dankzij dit programma weet ik nu waarop ik moet letten. Die kennis had ik nooit. Dus eerst wil ik proberen om het uit mezelf te halen; om af te vallen. Pas als dat niet lukt, zien we verder. Want ja, het kán een hulpmiddel zijn om gezond te worden.’’

