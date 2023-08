Wim Oosterlinck presenteert de avond op Willy: ‘Ik geef toe: dat ouderschapsverlof was óók voor mij’

Wanneer de batterijen leeg zijn, stopt zelfs het meest opgedraaide Duracell-konijn met ratelen: eind vorig jaar besliste de koning van de Vlaamse radioroyalty, Wim Oosterlinck (50), dat hij voor het eerst in zijn carrière maar eens een pauze moest inlassen. Nu, acht maanden later, is hij terug: in plaats van het ochtendblok, dat permanent wordt overgenomen door Tomas De Soete, mag hij vanaf maandag 28 augustus de avond op Willy vullen met keet schoppende muziekjes en onzin van hoge gisting.

HUMO Heb je de afgelopen acht maanden veel naar de radio geluisterd?

WIM OOSTERLINCK «In het begin: volstrekt niet! Dat had ik wel verwacht. En daarna langzaamaan weer wel, en rond de vierde of vijfde maand begon het ook echt te kriebelen. Vorige maand ben ik nog naar Los Angeles geweest, wat behalve het mekka van de film ook een soort bakermat van de radio is. Voor een lichte meerprijs kon ik in mijn huurauto de satellietzender SiriusXM ontvangen, waar ik natuurlijk meteen mijn portemonnee voor heb bovengehaald. Dag in dag uit heb ik daar naar de radio geluisterd! Niet moeilijk, want in L.A. zit je constant in de file. Sindsdien ben ik helemaal back on track.»

HUMO Heb je ’t gemist?

OOSTERLINCK «O ja, daar heb ik niet veel voor nodig. Ik heb enorm veel plezier gehad van mijn ouderschapsverlof, het is helemaal gelopen zoals ik gehoopt had. Alleen is mijn probleem dat de radio voor mij is zoals een etterbuil: zolang ik er niet aankom, kan ik het laten rusten. Maar als ik één vinger uitstrek, barst het helemaal open. Dan is er geen houden meer aan. Ik moet nog maar naar een film over radio kijken of met iemand over radio praten – en het hek is van de dam. Ik moet daarmee oppassen. Een gesprek als dit mag ik niet voeren vlak voor ik ga slapen, want dan lig ik wakker.

»In de notitiesapp op mijn smartphone staan ondertussen al bládzijden volgeschreven over het programma dat ik ga maken. In mei ben ik daarmee begonnen. Soms word ik te enthousiast, dat is echt een probleem.»

HUMO Een luxeprobleem.

OOSTERLINCK (lacht) «Dat is waar. Dat geluk heb ik wel: ik doe deze job zó graag.»

HUMO Wat heb je het afgelopen jaar allemaal gedaan dat voordien, toen je voor het ochtendblok om 20 uur ging slapen en om 4 uur weer opstond, onmogelijk was?

OOSTERLINCK «Het was mijn ouderschapsverlof, dus ik heb in de eerste plaats mijn best gedaan om er voor mijn kinderen te zijn. Dat is ook gelukt. Ik had opeens tijd om te helpen met hun huiswerk, wat niet onhandig was: mijn zoon zit in het eerste leerjaar en mijn dochter in het vijfde. Maar ik ben niet te beroerd om het toe te geven: dat verlof was óók voor mij. Ik had een enorme to-dolijst opgesteld. Eén van de items was: ‘Waar je ook komt, doe er telkens iets wat je vroeger nooit gedaan zou hebben.’ Vroeger stond wat ik deed altijd in het teken van mijn werk. Nu wilde ik bewust dingen opzoeken die daar helemaal niks mee te maken hadden, en die bij voorkeur ook nog eens volstrekt nutteloos waren. Dus stapte ik eens lukraak een museum binnen. En begon ik computerspelletjes te spelen.»

HUMO Met je podcast ‘Drie boeken’, waarin een bekende medemens vertelt over drie boeken die je volgens hem of haar gelezen moet hebben, ben je niet gestopt. Hoeveel boeken heb je dit jaar al gelezen?

OOSTERLINCK «Héél veel. Ik ben ook nog eens jurylid bij Boekenbon Literatuurprijs. Wat mijn voorlopige totaal dit jaar op een stuk of honderd boeken brengt, waarvan ik er 55 heb uitgelezen.

»De speciale jubileumaflevering van ‘Drie boeken’ is vorige week online gekomen: de 200ste! En daarvoor heb ik een fantastische persoonlijke held weten te strikken, van wie ik zeer onder de indruk was: de gevierde Italiaanse auteur Sandro Veronesi, van onder meer ‘De kolibri’, die mij speciaal vanuit zijn stee in Toscane te woord wilde staan. Ongelofelijk! Hij vertelde zo mooi hoe hij tot schrijven gekomen is, en over de leraar die hem had aangemoedigd. En ik maar denken: Sandro Veronesi! De cirkel is rond, want de eerste roman die in de eerste aflevering van ‘Drie boeken’ werd getipt – door Joke Devynck, nota bene – was Veronesi’s ‘Kalme chaos’.»

HUMO Een workaholic die zo lang niet werkt: een mens zou zichzelf nog tegenkomen. Is dat bij jou gebeurd?

OOSTERLINCK «Nee, maar dan vooral omdat ik sowieso voortdurend aan diepe introspectie doe. Ik denk heel de tijd: wat wil ik? Doe ik het nog graag? Waar wil ik naartoe met mijn leven? Dan vraag ik me af wat ik moet doen om toch nog tien procent gelukkiger te worden. En dan dóé ik dat. Daarom ben ik met mijn podcast begonnen, daarom ben ik naar Willy gegaan, daarom wilde ik een pauze.

»Voor mij is het belangrijk dat er genoeg gebeurt. Er moet af en toe iets veranderen. Ik moet veel input krijgen, dingen kunnen doen die ik nog niet kan. Dan floreer ik. Als ik maar mijn goesting kan doen. Zoals bij Willy. Je hóórt toch dat ik doe wat ik wil? Dat Willy de zender bij uitstek is die je daarvoor nog de ruimte geeft?»

HUMO Als je zoveel aan introspectie doet, schakel je dan de hulp van een therapeut in?

OOSTERLINCK «Nee, maar ik ben vroeger wel een stuk of drie keer naar de psycholoog gegaan, al waren twee van hen eerder loopbaancoaches.»

HUMO Een loopbaancoach? Kan die, oog in oog met Wim Oosterlinck, überhaupt ooit een ander beroep aanraden dan radiomaker?

OOSTERLINCK «Goh, ik was niet op zoek naar een andere job, hoor, maar ik wilde mezelf eens onder de microscoop leggen. Hoe zit dat eigenlijk met mij? Wat ben ik voor iemand? Waar ligt mijn talent en waar zit het in mijn huidige job verkeerd?

»Ik zal je een voorbeeld geven van toen het verkeerd zat: anderhalf jaar lang ben ik programmadirecteur van Qmusic geweest. Tot ik durfde te zeggen: ‘Ik moet ermee stoppen, want dit is niet goed voor mij: ik zit dicht tegen een burn-out.’ Als programmadirecteur kon ik maar een deel van mijn talent gebruiken, terwijl de rest volledig geblokkeerd zat. Laat mij maar voor de microfoon blijven zitten.»

HUMO Aanvankelijk was het de bedoeling om terug te keren naar de ochtend, maar het is het avondblok geworden. Om je work-lifebalance toch iets meer onder controle te houden?

OOSTERLINCK «O, maar we hebben dat nooit zo uitgesproken. En we zijn gezegend met de geweldige Tomas De Soete! Nee, ik ben voor mezelf, voor Willy én voor de wereld dolgelukkig dat Tomas voortaan degene is die altijd om vier uur mag opstaan.»

HUMO Is je Willy-carrière een soort terugkeer naar je jonge dagen bij Studio Brussel?

OOSTERLINCK (twijfelt) «Ik weet het niet, veel mensen zeggen dat... Maar dat Tomas en ik er nu allebei rondlopen, dat is natuurlijk wel grappig. (Denkt na) Willy is in ieder geval een radiostation waar avontuur in zit. Je vóélt dat daar dingen gebeuren, dat er ruimte is voor experiment, losheid en vrijheid. En dat doet me inderdaad wel denken aan mijn vroege dagen bij Studio Brussel.»

HUMO Je stelt alles courant ter discussie, en radio dus ook. En toch blijf je er elke keer naar terugkeren, als naar een oud lief waar je maar niet van afraakt.

OOSTERLINCK «Ze blijven me maar vragen! (lacht) Dat helpt. Op den duur moet je aan jezelf toegeven – en dat kan ik nog maar een paar jaar – dat je er wellicht toch iets van kunt. Ik weet hoe ik een goed radioprogramma in elkaar moet steken. Dat had ik pakweg acht jaar geleden nooit durven te zeggen. En als je iets goed kunt, dan is het vaak ook leuk om te doen.

»Ik vind het wel interessant... Ik stel samen met jou vast dat radiomaken inderdaad een onwrikbare constante is in mijn leven. Ook al doe ik soms uitstapjes – een boek schrijven, een podcast maken, een nieuwsbrief op poten zetten – toch blijf ik terugkeren naar dat warme nest. En dat is ook niet moeilijk, hè. Wat wij doen, dat is... plezier scheppen. Plaatjes draaien voor mensen en hen daar oprecht blij mee maken. Vanaf dag één bij Willy stroomden de berichtjes binnen: ‘Dank u voor Urban Dance Squad! Merci voor Rage Against the Machine!’ Dat mogen combineren met vrolijke nonsens en afgekookte onzin? Dat is geen job, het is een voorrecht.»

HUMO Om de zoveel jaar heb je verandering nodig, zeg je. Hoelang blijf je nog bij Willy?

OOSTERLINCK «Ik heb twaalf of dertien jaar voor Studio Brussel gewerkt, en veertien jaar voor Qmusic. Ik heb me daar telkens rot geamuseerd. Nu zit ik nog maar drie jaar bij Willy, waarvan acht maanden op non-actief: een straffe die mij hier weg krijgt!»

Wim Oosterlinck, Willy, elke weekdag vanaf maandag 28 augustus, 16.00