‘Without Sin’ op Streamz is een genadig korte misdaadreeks die tot aan het verrassende einde blijft boeien

Nadat je dochter brutaal van je is ontnomen ook nog eens moeten beslissen of je wil praten met de man die haar heeft vermoord over wat er is gebeurd: het is een situatie waar hopelijk niemand van ons ooit mee geconfronteerd wordt, maar ze levert in het Britse ‘Without Sin’ een degelijke misdaadserie op.

Drie jaar nadat de dochter van Stella en Paul om het leven is gebracht, zitten de twee samen aan de tafel in de woonkamer. Tussen hen in: een iPad, met daarop een boodschap van Charles Stone, die veroordeeld is voor de moord en in de gevangenis zit. Hij vraagt de ouders of ze hem willen ontmoeten voor een bemiddelingsgesprek, zodat hij kan uitleggen hoe alles verlopen is en zij ‘misschien verder kunnen’. Voor Paul is het geen optie: hij heeft ondertussen een nieuwe en zwangere vriendin en wil geen oude wonden openrijten. Maar Stella zit al drie jaar in een neerwaartse spiraal van schuldgevoelens en rouw en staat op advies van haar moeder - ‘Wat heb je te verliezen zoals je nu leeft?’ - uiteindelijk open voor een tripje naar de gevangenis. Alleen loopt het daar niet echt als gepland: Charles biedt noch excuses of verheldering maar claimt dat hij onschuldig is en erin werd geluisd, en dat er een ander meisje dat van meer weet ondertussen is verdwenen.

In wat volgt, kun je je nooit van de indruk ontdoen dat ‘Without sin’ beter was geweest als Charles gewoon bekend had en de moordenaar en de moeder samen naar een vorm van verlossing hadden gezocht. Het eerste halfuur van de Britse serie - vorig jaar uitgezonden op ITV, nu te zien via Streamz - is immers het beste, omdat het op eenvoudige maar prangende wijze de rauwheid van Stella’s verdriet laat zien, de wanhoop van een vrouw die alles wat de moeite waard was om voor te leven is verloren maar niet anders kan dan verder te gaan. Maar doordat Charles bij dat gesprek een zaadje plant in het hoofd van Stella (een indrukwekkende Vicky McClure, ook bekend van ‘Happy Valley’) verandert de toon: het wordt minder een psychologisch drama over schuld en boete en meer een zoektocht naar de mysterieuze en verborgen kantjes van een moord.

Dat gezegd zijnde is ‘Without sin’ een meer dan degelijke reeks die makkelijk tot het einde kan boeien. Er zijn een paar dingen waar je, zoals een koppel in ‘Blind gekocht' bij een eerste bezoek aan hun toekomstige huis, door moet kunnen kijken: dat Stella er dankzij de tips van Charles zo snel achter komt dat er een geurtje zit aan de moord laat bijvoorbeeld vermoeden dat de politie haar werk niet echt naar behoren heeft gedaan. En natuurlijk lijkt gaandeweg zowat iedereen in Millfields, het grauwe industriestadje waar alles zich afspeelt, verdacht en loopt er niemand rond die helemaal vrij van zonde is. Maar ‘Without sin’ is voor een misdaadserie genadig kort - nauwelijks vier afleveringen van drie kwartier - en het mysterie wordt in dat tijdsbestek erg secuur ontrafeld, met efficiënte cliffhangers en een verrassend maar geloofwaardig einde.

Een klassieker zal de Britse reeks niet worden maar in vergelijking met pakweg de Harlan Coben-verfilmingen die Netflix met de regelmaat van de klok uitbrengt, biedt ‘Without sin’ een pak meer spanning, en dat in de helft van de tijd.