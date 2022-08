‘Word wakker’: actrices wijzen ‘GOT’-ster Sean Bean terecht na controversiële uitspraken over seksscènes

Sean Bean staat erom bekend om in zowat al zijn rollen het loodje te leggen, maar nu ligt het hoofd van de Brit ook in het echte leven op het kapblok. Reden zijn zijn uitspraken over intimiteitscoördinatoren, iemand die naaktscènes begeleidt op de filmset.

Sinds de #Metoo-beweging Hollywood door elkaar schudde is de personeelslijst van vele filmsets over de grote plas weer wat langer: na de stuntcoördinator is er sinds enkele jaren ook een intimiteitscoördinator. Net als die eerste alles in goede banen leidt tijdens stuntwerk, doet een intimiteitscoördinator hetzelfde tijdens naaktscènes. Emotionele veiligheid staat voorop, en ook een strak uitgelijnde ‘sekschoreografie’ zorgt daarvoor.

De instructies ‘Leg je hand nu op zijn borstkas’ en ‘lik nu haar linkerborst’ weerklinken dus allang niet meer enkel op een pornoset, maar acteur Sean Bean kan er maar moeilijk aan wennen. Bean, onder meer bekend als Ned Stark in ‘Game of thrones’ en Boromir in ‘The lord of the rings’ noemt de aanwezigheid van een intimiteitscoördinator ‘beperkend’ en laakt de remming op spontaniteit. «Iemand die zegt ‘Doe dit, leg je hand daar, terwijl je zijn zaakje aanraakt ...’ Ik denk dat de natuurlijke manier waarop geliefden zich gedragen wordt verpest door iemand die het reduceert tot een technische oefening», klinkt het in een interview met The Times.

Bean heeft door die uitspraken bij vele vrouwelijk co-sterren de bonen gefret. Rachel Zegler, die in ‘West Side Story’ seksscènes speelde met de 25-jarige Ansel Elgort toen ze zelf nog maar 17 was, maande Bean op Twitter aan om ‘wakker te worden’. «Spontaniteit in intieme scènes kan gevaarlijk zijn.»

intimacy coordinators establish an environment of safety for actors. i was extremely grateful for the one we had on WSS— they showed grace to a newcomer like myself + educated those around me who’ve had years of experience.



spontaneity in intimate scenes can be unsafe. wake up. https://t.co/bpxT2DVU1R — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) 8 augustus 2022

Jameela Jamil, onder meer bekend uit ‘The good place’, twitterde dat seksscènes net puur technisch zouden moéten zijn. «Niemand wilt een geïmproviseerde betasting», klinkt het.

It should only be technical. It's like a stunt. Our job as actors is to make it not look technical. Nobody wants an impromptu grope... — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 8 augustus 2022

Lena Hall speelde aan de zijde van Sean Bean in ‘Snowpiercer’. De twee namen samen een naaktscène op, maar die haalde de final cut uiteindelijk niet. Bean vond hun samenwerking tussen de lakens wél fijn, zo liet hij optekenen in The Times. «Het hangt ook af van de actrice. Zij had een achtergrond in theater en cabaret en was voor alles te vinden», aldus de acteur. Hall reageerde fijntjes: «Gewoon het feit dat ik in de theaterwereld zit (niet in cabaret, hoewel ik het af en toe wel speel), wil niet zeggen dat ik opensta voor alles». Ze noemde intimiteitscoördinatoren «een welkome toevoeging aan de set».

2. Just because I am in theater (not cabaret, but I do perform them every once in a while) does not mean that I am up for anything. Seriously does depend on the other actor, the scene we are about to do, the director, and whatever crew has to be in there to film it. — Lena Hall (@LenaRockerHall) 8 augustus 2022

Film- en televisierecensent John Rocha stelde gevat dat er «een reden was dat er nog geen enkele actrice geklaagd had over intimiteitscoördinatoren». Leef je nog, Sean?