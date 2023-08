‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’ op Netflix: de eerste keer dat wij ons identificeren met Adam Sandler

Ondanks een aftakelend geheugen herinnert uw dienaar, een bijna 90-jarige aan reumatische pijnen lijdende ouwe zak, zich nog kristalhelder hoe het er in onze vlegeljaren aan toeging op onze verjaardag. ‘s Morgens mochten we een kaarsje uitblazen, ‘s middags mochten er twee vriendjes over de vloer komen, er werd welgeteld één keer ‘Happy Birthday to You’ gezongen, en dat was dat.

De kinderverjaardagen van tegenwoordig, daarentegen, lijken op uitzinnige bacchanalen die schijnbaar wékenlang blijven duren. Op woensdagmiddag een knutselfeestje, op donderdag een verjaardagsmomentje op school (hier met die kroon!), op zondag een koffietafel voor de familie en tot slot volgt er nog een afsluitend kinderfeestje in de snikhete binnenspeeltuin, alwaar de jarige voor de duizendste keer dat ellendige en intussen volledige betekenisloze ‘Happy Birthday to You!’ krijgt te verwerken. Yep, de tijdgeest is een raar beestje.

Die laatste observatie schoot ons ook te binnen tijdens ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’, een Netflixkomedie die op milde toon de spot drijft met de drang tot zelfbevestiging van de huidige tieners én met het wanbegrip van hun bepamperende ouders. In een film waarin de keppeltjes en de sjaloms niet van de lucht zijn, maken we kennis met enkele 13-jarige jongeren die zich klaarmaken voor hun bar mitswa, het traditionele inwijdingsritueel waarmee onze joodse medemensen de overgang van de kindertijd naar de volwassenheid vieren.

De gebroeders Coen, eveneens van joodse afkomst, vertelden ons tijdens een interview ooit dat dat hele bar mitsva-gedoe hen in feite gestolen kon worden. Niet zo voor de Amerikaanse tieners in ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’: hoe meer glitter het feest bevat, hoe beter. Hun diep in de portefeuilles tastende ouders huren feestzalen zo groot als sportpaleizen, de beste cateraars mogen aanrukken en vanop het centrale podium staat een dj de hipste dansnummers af te vuren.

‘In mijn tijd vierden we de bar mitswa gewoon in onze kelder,’ zo verzucht de vermoeide papa (Adam Sandler) van Stacy en Ronnie. ‘En in plaats van een virgin mojito-bar, hadden we gewoon een ballenbak.’ De Adam Sandler-haters onder u hoeven overigens niet meteen luid gillend weg te hollen: veel meer dan een typische ergerlijke Sandler-klucht, laat ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’ zich kwalificeren als een min of meer leuke middelbareschoolkomedie over het hormonale wel en wee van enkele tieners. Iemand wordt verliefd, er worden harten versplinterd, er gebeurt iets verbijsterends met een tampon, en verder zien we hoe Stacy en Ronnie uitsluitend schoenen kopen om vervolgens te kunnen twinnen.

Machteloos moeten toekijken hoe het meisje waarvan je dacht dat ze je bestie was, ineens arm in arm door de schoolgangen loopt met jouw droomjongen: voor een meisje van 13, zo blijkt uit ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’, betekent het het einde van de wereld (nou ja: voor Stacy is het toch erg genoeg om de achtergrondfoto van haar telefoon te wijzigen).

Dat ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’ momenteel op Netflix massaal wordt gestreamd, hoeft niet te verbazen: ziehier een film die zich heel tactisch richt op het héle gezin, oma en opa inbegrepen. De ietwat rijpere kijkers onder u zullen zich wellicht herkennen in de door Sandler vertolkte vader, die half geamuseerd, half onthecht staat te kijken naar het ondoorgrondelijke gedrag van zijn twee tienerdochters.

Kijk, wij wisten misschien niet wat twinnen betekent, maar wij zijn er wél trots op dat wij behoren tot de generatie die wéét waarom de vader een gestreepte kamerjas draagt wanneer hij samen met zijn dochter in de bioscoop een John Hughes-filmfestival bijwoont. Jeugdige kijkers zullen zich dan weer kunnen vereenzelvigen met Stacy en haar vriendinnen - allemaal bijdetijdse meisjes die in de weer zijn met gezichtsmaskers en roze en paarse nepnagels, dromen van lipfillers en - wanneer ze elkaar tenminste niet staan te ghosten - trieste video’s bekijken om te zien wie van hen het eerst kan huilen.

Gezien onze eigen gevorderde leeftijd ging onze sympathie logischerwijze uit naar de vader, die geregeld fulmineert dat iedereen in zijn huis een psychiater nodig heeft. Ongelooflijk eigenlijk: voor de eerste keer sinds het ontstaan van het ASCU (het Adam Sandler Cinematic Universe) konden wij ons identificeren met Adam Sandler! Ergens vonden we het zelfs jammer dat Sandler hier slechts een bijrol heeft, en dat de échte hoofdrollen - in een casting die ruikt naar familiebegunstiging - zijn weggelegd voor de twee prille actrices die ook in het echte leven zijn dochters zijn, met name Sunny en Sadie Sandler. We gaan de twee Sandler-meiden hier niet uitroepen tot de nieuwe Jessica Chastain en de nieuwe Margot Robbie, maar het dient gezegd dat ze het er niet slecht van afbrengen in deze vlotte, af en toe grappige en zeer makkelijk verteerbare film.

De kniesoor in ons moet wel nog opmerken dat ‘You Are So Not Invited’ ook een vrij hoge cringe-factor heeft: uw trommelvliezen krijgen een hoop sentimentele liedjes te verwerken, u krijgt op het eind een onuitstaanbaar zedenlesje in de strot geramd en het script telt minstens één flauwe tampongrap te veel. Oh, ja: bent u er intussen al achter waarom Sandler tijdens dat John Hughes-filmfestival die gestreepte kamerjas draagt?