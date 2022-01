‘Ze moesten een brandende poppenwagen je kutwerk binnenrijden.’ Nico Dijkshoorn in ‘Winteruur’

'Sergio over de grens' Axel Daeseleire ‘Ik heb altijd gedacht dat ik niet bang was voor de dood. Maar toen ze me kwamen zeggen: ‘We gaan je in coma brengen’, was ik doodsbang’ ‘Ik heb altijd gedacht dat ik niet bang was voor de dood. Maar toen ze me kwamen zeggen: ‘We gaan je in coma brengen’, was ik doodsbang’