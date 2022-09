Zelfs al sprong Sergio met drie cobra’s in zijn nek uit een brandend vliegtuig, dan nog gebeurde er te weinig in ‘Het jachtseizoen’

Zeg van Sam Gooris en Sergio wat je wil, maar waar de twee vrienden opduiken, gebeurt er iets. Tenten vol, pinten leeg, hier en daar een politiek correcte scheen die lichtjes wordt gestampt. Maar die twee zijn nooit saai, nooit zomaar, nooit mwa. Helaas was de eerste aflevering van ‘Het jachtseizoen’ met hen in de hoofdrol bwa tot de bwade macht.

In ‘Het jachtseizoen’, door voice-over Wim Oosterlinck aangekondigd als een ‘kat-en-muisspel anno 2022’, waren Sam en Sergio de knaagdieren van dienst. Zij kregen vier uur om uit de handen te blijven van een trio speurders. Geen eliteteam zoals in ‘Klopjacht’ van Play4, wel de influencende actrice Jamie-Lee Six, de presenterende zangeres Laura Tesoro en de in de Ketnetband zingende acteur Maarten Cop. Jong grut op jacht naar de rijpere jeugd, dus. ‘Ik verlies niet graag van kinderen’, meesmuilde Sergio, die zijn gebrek aan conditie dacht te kunnen compenseren met levenservaring en strijdlust. Het enige wat hem en zijn drinkebroer kon tegenhouden, zei Gooris, was dat ze in een of ander baancafé zouden “bloave plèkke”.

De twee begonnen vrij sterk met de twee voertuigen die ze op voorhand mochten regelen: eerst een lift van Sergio’s boezemvriend Danny, daarna een zweefvliegtuigje in. Net Tom Cruise, schreef ik op, woorden die niet lang daarna al anders zouden uitpakken dan gedacht omdat alleen al mijn aandacht bij dit programma houden een mission impossible bleek.

Twee verklaringen daarvoor. Ten eerste gingen Sergio en Sam meteen aan het liften, wat hen nog veel te vlot lukte ook. Blijkbaar staat elke Kempenaar op een terras te springen om twee voortvluchtige troubadours op te pikken, met als gevolg dat een vrij groot deel van de aflevering zich afspeelde in auto’s.

Daarnaast is ‘Het jachtseizoen’ overgekocht van het Nederlandse SBS6, dat op zijn beurt een tv-versie brengt van wat het YouTube-kanaal StukTV al zes jaar met veel succes en branie maakt. De versie voor het internet klokt af onder het halfuur, terwijl VTM aan bijna drie kwartier geraakt. Dat was te veel voor wat er in deze eerste aflevering gebeurde en dat was het zelfs geweest mocht Sergio zich met drie cobra’s in zijn nek uit een brandend vliegtuig hebben geworpen.

Nu eindigde het programma in een maïsveld, waar de twee voortvluchtigen nogal dommig werden gevat en als straf een peper moesten eten. Iets waar ze, geheel in de beige geest van dit programma, niet van onder de indruk waren.

De trailer voor volgende week toonde hoe Guga Baúl en Chris Van Espen in Plopsaland rondlopen en met een boot varen. Kan nog wat worden, maar na één aflevering is ‘Het jachtseizoen’ echt niet meer dan agendavulling voor een handvol BV’s. Die amuseren zich, da’s duidelijk, maar kan iemand me vertellen welk deel van dit eindeloze tikkertje-met-streken mij moet amuseren, ontspannen, verrassen, intrigeren of wat dan ook? Of moet ik net als Sam en Sergio een peper in mijn mond proppen, gewoon om bij dit programma iets te vóelen?