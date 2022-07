Zelfs de nakende oorlog van Rusland kon het smorend gezellige sfeertje in ‘Buurman, wat doet u nu?’ niet kapot maken

Opdat we vooral onze kop zouden houden, wees Cath Luyten zelf alvast maar de kamerolifant aan in haar reportage rond basketbalspeelster Emma Meesseman. Ja, Rusland had recent in aanzien ingeboet als toeristische eindbestemming, maar, zo kaderde ze uitvoerig, er was toen zìj er langsging nog niets te merken van een nakende oorlog met Oekraïne, een nabij buurland dat bepaalde Russen met slagkracht sindsdien desondanks minder graag gedogen dan een verre bevriende natie. Ik geloofde haar vanzelfsprekend op haar woord, want ook van deze aflevering van ‘Buurman, wat doet u nu?’ ging inderdaad allerminst dreiging uit. Er is méér nodig dan een op knappen staande geopolitieke zweer om het smorend gezellige sfeertje aan te tasten dat aldoor over dit programma hangt als een lap kantkloswerk van een eikenhouten buffetkast.

‘Sjiek!’, beoordeelde Luyten toen ze nog maar de lobby van Meessemans appartementsgebouw binnengetreden was. ‘Amai, wat een kot!’, ging ze eens aangekomen op de juiste verdieping verder in dat elan. In dit programma is je interviewee bewieroken om z’n welgesteldheid inzake vastgoed min of meer een vaste begroetingswijze, begin ik eindelijk in te zien, want Meessemans Russische datsja in kwestie leek me nu ook weer niet bepaald de spiegelzaal van Versailles. Ook vermakelijk: zodra ze Meesseman trof in de deuropening, greep Luyten de kans om ‘r gastvrouw op haar rijzige gestalte te wijzen. Je weet maar nooit of die haarzelf misschien ontgaan was. ‘Nooit bij stilgestaan’, zei Meesseman inderdaad over haar fysieke nabijheid tot de deurlijst. Ik denk dat het om een poging tot afwimpelen ging.

Meesseman, die sinds de inval in Oekraïne haar geportretteerde Russische carrière eigenhandig heeft afgebroken, verbleef tot voor kort telkens zes maand per jaar in Jekaterinenburg, ‘de poort tot Siberië’. De geschiedenis heeft aangetoond dat een poort naar Siberië gebruikelijk maar één richting uitzwaait, maar ik dwaal af. Vanuit haar appartement overschouwde Meesseman de dichtgevroren rivier Iset. Erg leuk om doen, vertelde ze Luyten, was om toe te kijken hoe er in de lente toch nog altijd enkele lichtzinnigen zijn die hopen om de rivier te voet over te steken. Ik leidde daaruit af dat de Russische televisie niet veel soeps is. ‘Eén keer is er ook eens iemand écht doorgezakt’, herinnerde Meesseman zich nog, plots ernstiger dan voorheen.

Meesseman was het Russisch machtig, wat ik nog altijd indrukwekkend pleeg te vinden aan deze zijde van Jan Balliauw, en nog meer omdat Luyten zelf ondertussen aldoor de opvallende neiging vertoonde om in een lachje uit te lopen bij elke halve poging tot een standaardbegroeting in de plaatselijke taal. Eerder had ze nochtans nooit durven speculeren op een carrière in Rusland, vertelde ze: de stereotypen aan het Russische volk schrikten haar te zeer af. Over welke stereotypen ze het had, en of ze die sindsdien al aan de waarheid had kunnen toetsen: het had me op dat eigenste moment als een tweespan geschikte vragen geklonken, maar Luyten hield ze jammerlijk achterwege tot aan het eind van de aflevering, toen er enkel nog genoeg tijd restte voor diplomatische algemeenheden als ‘de Russische politiek laat niet iedereen toe om echt open te zijn’. Na die vaststelling hoefde je me alleszins niet op te rapen, en Jekaterinenburg leek me wel een mooie stad, maar - trojka hier, trojka daar - ze bleef naar mijn aanvoelen aldoor te ver weg.