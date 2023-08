Zelfs met Jeroom erbij wordt er in de Nederlandse versie van ‘De slimste mens’ nauwelijks gelachen

Belgisch avondje in de Nederlandse versie van ‘De slimste mens', want de nieuwe kandidaat was onze eigenste Jeroom. Die maakte na zijn introductie zelfs een Erik Van Looy-mop. Daar werd niet luidop mee gelachen.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Jeroom neemt deel aan de Nederlandse versie van ‘De slimste mens ter wereld’. Waar? NPO1 Waarom is het opvallend? Jeroom kent de Vlaamse versie natuurlijk door en door als jurylid, maar bij onze noorderburen is de quiz een heel ander beestje.

Het gebeurt soms dat ik tijdens het grensoverschrijdend zappen in Nederland verzeil, en op slag, vanuit eigen leunstoel nochtans, het gevoel krijg dat ik langs de treurbuis kan binnenkijken in een parallel universum. Alleen de klemtonen liggen er elders dan waar je ze gewend bent, en de reclameblokken vallen er vaker dan doorsnee onder de hoede van een leeuw. Ik mag ‘m wel, die Loekie. Maar dat terzijde, want gisteren overkwam het me weer. Ik zat naar ‘De slimste mens’ te kijken, en Jeroom was er zelfs ook als herkenningspunt, maar toch leek het in niets op de bonte avondbesteding die de quiz te onzent betekent. Neigt de Vlaamse versie soms iets te zeer naar de lengte van een langspeelfilm, wat wel zo toepasselijk is gezien de quizmaster, dan is de Nederlandse versie daarentegen zo gepiept.

Er wordt, om maar eens ter zake te komen, bijvoorbeeld niet in gelachen. Of toch niet hoorbaar. En dat scheelt toch al gauw een kwartiertje of twee in de montage, merk je. Ook niet met de quizmaster bijvoorbeeld, die in Nederland Philip Freriks heet: er wordt bij mijn weten amper de draak gestoken met zijn gebit, en al helemaal niet met zijn filmografie. Daar was Jeroom van op de hoogte, denk ik, want hij maakte na zijn introductie gewoon een Erik Van Looy-mop. Daar werd niet luidop mee gelachen. Dat kan aan het afwijkende promillage liggen van het publiek, of aan de deskundigheid van de dienstdoende publieksopwarmers, die het boven de Moerdijk misschien met een minder merk van microgolfovens moeten doen, maar het zou nog vaker gebeuren. Het was een vreemde gewaarwording. Twee stoelen naast Jeroom zat ene Kees Kwakman: kom daarmee aanzetten bij ons, en ze moeten terstond een extra monteur inschakelen om het hoongelach van de jury op maat gesneden te krijgen. Ook daar kun je vragen bij hebben, maar: Kees Kwakman.

Ook de jury zelf is in de Nederlandse variant niet meteen ingesteld op spierscheuren door lachsalvo’s. Nog eerder krijgt hij een vraag toegeworpen als ‘Zeg eens, Maarten, wat waren de precieze gevolgen van Pearl Harbor op het verloop van de Tweede Wereldoorlog?’, dan dat de Van Rossem in kwestie vanuit komisch oogpunt bevraagd wordt naar zijn schoenmaat. Of naar de laatste keer dat hij wezen vissen is. Voordeel, als je toevallig leergierig aangelegd bent, is dat je wel een ernstig antwoord krijgt op hoe de aanval op Pearl Harbor het verloop van de Tweede Wereldoorlog heeft beïnvloed. Vietnam bleek er niets mee te maken te hebben gehad, ook al duwde het dwaalspoor van de vrije associatie Jeroom dan in die richting toen hij een journaalfragment uit december 1941 nader moest identificeren. Persoonlijk vond ik het erger dat hij Wim Helsen niet bij naam wist te noemen aan de hand van diens voorstellingen, maar kenners ter zake zullen het eerder onvergeeflijk hebben gevonden dat Jeroom een seconde te laat ‘Stop!’ riep, en al doende zijn afleveringwinst, na een ex aequo, moest afstaan aan schrijfster Renée Kapitein. Een beginnersfout, wat gek is voor iemand die tien jaar geleden debuteerde in ‘De slimste mens’. Ja, vanuit je leunstoel is het makkelijk, et cetera. Gelukkig redde hij het in de finale van Kwakman. Ik typ dit met uitgestreken gezicht.

Moge hij de volgende aflevering wel winnen, en die daarna, en de finale als het moet. Maar als binnen afzienbare tijd de wereld ten onder gaat aan ernst, en daar ziet het er verdomme wel naar uit, dan hoop ik toch dat Jeroom snel weer naar huis komt.