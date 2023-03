Zes reeksen om te bekijken na ‘The Last of Us’

Nog aan het bekomen van de finale van ‘The Last of Us’ (★★★★½)? Geen zin om uw gebroken hart te lijmen door naar pakweg ‘De Vermeires’ of ‘The Masked Singer’ te kijken? It’s okay, we got you: zes reeksen om na ‘The Last of Us' op te zetten.

We kunnen het niet genoeg benadrukken: er bestaat een recente post-apocalyptische dramaserie die béter is dan ‘The Last of Us’. In ‘Station Eleven’, naar de roman van Emily St.John Mandel, is de verantwoordelijke voor de ineenstorting van de wereld geen schimmel maar een uiterst dodelijk griepvirus. Een meisje dat bij de start van de pandemie haar familie verliest wordt in huis genomen door een toevallige passant, en ‘Station Eleven’ volgt haar - met veel flashbacks en flashforwards - in de twee decennia waarin de mensheid weer recht probeert te krabbelen. Minder actie en spanning dan in ‘The Last of Us’ maar nog meer ontroering, in een serie die vorig jaar lang niet de aandacht heeft gekregen die ze verdiende.

De carrière van Craig Mazin, die samen met gamebedenker Neil Druckmann ‘The Last of Us’ heeft gemaakt, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Vijftien jaar lang schreef de man komedies à la ‘Scary Movie 3’ of de twee sequels op ‘The Hangover’, voor hij een andere niche vond: deprimerende reeksen waarin de wereld bijna vergaat. In ‘Chernobyl’ reconstrueert hij in vijf adembenemende afleveringen de nucleaire ramp uit 1986, en ook al was het ongeval met de kernreactor niet zo ingrijpend als de opmars van cordyceps, de sfeer van doem en wanhoop maakt deze miniserie even beklemmend als ‘The Last of Us’.

The Leftovers (Streamz)

Nog een post-apocalyptische serie die het niet van horror moet hebben maar van diepmenselijk drama. In ‘The Leftovers’ - net als ‘The Last of Us’ en ‘Station Eleven’ van HBO - gaan op een dag plotseling zowat 140 miljoen mensen, of twee procent van de wereldbevolking, in rook op. Drie jaar na die zogenaamde ‘Sudden Departure’ proberen de overblijvers hun leven weer op de rails te krijgen, iets wat de meesten onder hen niet echt lukt. Geen evidente reeks want bij momenten erg experimenteel maar het aantal keer dat je hart tijdens de drie seizoenen in duizend stukjes breekt is nauwelijks bij te houden.

Kingdom (Netflix)

Wie vindt dat er in ‘The Last of Us’ méér zombies hadden moeten rondlopen, heeft de reeksen waarin de ondoden een hoofdrol spelen natuurlijk voor het uitkiezen. Er is ‘The Walking Dead’ (Netflix, Disney+), ruim tien jaar de populairste zombieserie op de planeet maar eigenlijk enkel in de pilootaflevering even goed als ‘The Last of Us’. Er zijn horrorreeksen als ‘Zombie Nation’ of ‘All of us are dead’ (allebei op Netflix), die een maatschappijkritisch laagje bedekken onder een hoop bloed en uitpuilende hersenen. Maar de interessantste titel is het Koreaanse kostuumdrama ‘Kingdom’, dat zich afspeelt tijdens de Joseondynastie (1392-1897) en draait rond een machtsstrijd aan het koninklijke hof die alleen maar complexer wordt wanneer de onderdanen in het land elkaar beginnen op te eten. Denk ‘Game of Thrones’ meets ‘Squid Game’ meets ‘The Walking Dead’.

‘The Last of Us’ is niet de enige reeks waarin Pedro Pascal zich ontfermt over een jeugdig personage: sinds 2019 doet hij hetzelfde in Star Wars-serie ‘The Mandalorian’, maar dan het overgrote deel van de tijd met een helm op en met ‘baby Yoda’ onder de arm. Zijn odyssee hier is lang niet van hetzelfde niveau als die van Joel met Ellie, maar zoals Onze Man onlangs schreef in zijn recensie van het derde seizoen: als je de lat een halve meter lager legt, valt er wel plezier aan te beleven. Mocht u trouwens gewoon op zoek zijn naar meer Pedro Pascal, raden we ook ‘Narcos’ (Netflix) aan, de misdaadserie waarin hij te zien is als een Amerikaanse agent die jacht maakt op Pablo Escobar.

Een mysterieus virus gaat de wereld rond en heeft twee gevolgen: miljoenen mensen sterven en er worden enkel nog hybride baby’s - half mens, half dier - geboren. Omdat ze in de ogen van sommigen de apocalyps hebben veroorzaakt, worden de dierenkinderen opgejaagd en vermoord, zodat de meesten ondergedoken leven. Gus woont al tien jaar lang met zijn vader in het bos, maar als die laatste sterft aan het virus, moet het kind - dat misschien de sleutel tot een remedie is - de boze wereld in. Gelukkig ontmoet het hertenkind een goedmoedige metgezel die hem begeleidt, in deze mooie magisch-realistische reeks die u, in tegenstelling tot ‘The Last of Us’, wel met de kinderen kunt bekijken.