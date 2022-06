Zes televisietips voor een geslaagde vrijdagavond (17 juni)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Julieta’

Opnieuw een integer vrouwenportret van Spaans grootmeester Pedro Almodóvar, over een vrouw die ontdekt dat haar sinds lang spoorloos verdwenen dochter nog leeft. Ze wordt teruggeslingerd naar haar verleden in een klein vissersdorp. Pittoresk melodrama met prima acteerprestaties.

Om 21.20 uur op Canvas

‘Spiderhead’

Chris Hemsworth speelt de hoofdrol in ‘Spiderhead’, de nieuwste prent van regisseur Joseph Kosinski, die met ‘Top Gun: Maverick’ momenteel al een ongezien kassucces heeft. Waar de film over gaat? Dat vertelt Hemsworth ons zelf: ‘Ik speel een briljante dokter die denkt de mensheid te kunnen redden en daartoe drugtests uitvoert op gevangenen. Zo krijgt hij twee vreemden prompt aan het vrijen door hun een onbekend goedje toe te dienen.’ Lees hier verder.

Nu op Netflix

‘Les avontures de Rabbi Jacob’

Klassiek geworden Franse klucht met Louis de Funès als antisemitische zakenman die zich moet voordoen als rabbi om te ontkomen aan Midden-Oosterse gangsters. Hoogtepunten zijn een lange slapstickscène in een kauwgomfabriek en uiteraard de alom bekende dansscène.

Om 20.35 uur op VTM4

‘Love & Anarchy (seizoen 2)’

In het eerste seizoen van deze Zweedse romcomreeks begon Sofie, een overwerkte moeder, een affaire met haar jonge collega Max, nadat die haar na de kantooruren had betrapt op een stevige portie zelfliefde. Het duo begon elkaar uit te dagen, wat enkele van de beste pranks opleverde sinds Jims terreur tegen Dwight in ‘The Office’. Tijdens de seizoensfinale viel haar huwelijk definitief uiteen, nu valt af te wachten of Sofie en Max in het tweede seizoen voorbij het flirtstadium raken.

Nu op Netflix

‘Brian Cox: Seven Days on Mars’

Brian Cox – de Britse wetenschapper, niet de hoofdrolspeler uit ‘Succession’ – volgt bij de NASA de expeditie van Perseverance, de robot die zeven dagen lang op Mars op zoek ging naar water en tekenen van leven.

Om 22 uur op BBC 2

'48 HRS.’

Debuutfilm van de toen slechts 21-jarige Eddie Murphy, in de rol van kruimeldief die door flik Nick Nolte tijdelijk uit de cel wordt gehaald om een moordenaar op te sporen. Vuilgebekte buddy movie, met bakken ruwe, politiek incorrecte humor en een no-nonsense regie van Walter Hill.

Om 22.25 uur op VTM4

