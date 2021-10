Zes veelbelovende titels komende week nieuw op Netflix, Disney+ en co

1. AMONG THE STARS - VANAF 6 OKTOBER OP DISNEY+

DOCU Na de niet helemaal overtuigende dramaserie ‘The Right Stuff’ brengt Disney+ opnieuw een stukje ruimtevaartgeschiedenis in de huiskamer, met de documentaire ‘Among the Stars’. Terwijl ‘The Right Stuff’ over het prille begin van de Amerikaanse ruimtevaart ging, keert deze zesdelige reeks maar een paar jaar terug in de tijd. ‘Among the Stars’ volgt hoe enkele astronauten in de herfst van 2019 een onderhoud uitvoerden aan de Alpha Magnetic Spectrometer, een toestel dat sinds 2011 op het ISS het universum afspeurt naar sporen van donkere materie. De levensgevaarlijke expeditie werd nog bemoeilijkt door het feit dat de ontwerpers van de AMS zo’n onderhoudsbeurt nooit hadden voorzien. Eigenlijk moest het apparaat na drie jaar uit dienst worden gehaald, zodat er nergens handgrepen of andere hulpmiddelen voor astronauten werden aangebracht. ‘Among the Stars’ toont hoe knappe koppen oplossingen bedachten voor een astronomisch probleem. (sw)

2. THE BABY-SITTERS CLUB – SEIZOEN 2 - VANAF 11 OKTOBER OP NETFLIX

SERIE Eén van de aangenaamste tv-verrassingen van 2020 was ‘The Baby-Sitters Club’, een verfilming van de gelijknamige boekenreeks van Ann M. Martin over enkele 13-jarige meisjes die samen een babysitservice opstarten in hun dorp. Het eerste seizoen van deze serie voor kinderen en jonge tieners was zo goed, oprecht en warm dat ook meekijkende ouders er probleemloos van konden genieten. Erg benieuwd of het tweede seizoen, dat de draad weer oppikt wanneer Kristy en haar vriendinnen aan een nieuw schooljaar beginnen, dat niveau kan evenaren. (sw)

THE BABY-SITTERS CLUB (L to R) SHAY RUDOLPH as STACEY MCGILL and MOMONA TAMADA as CLAUDIA KISHI in episode 202 of THE BABY-SITTERS CLUB Cr. KAILEY SCHWERMAN/NETFLIX © 2021 Beeld KAILEY SCHWERMAN/NETFLIX

3. THE BILLION DOLLAR CODE - VANAF 7 OKTOBER OP NETFLIX

SERIE In de jaren 90 slaagden twee Berlijnse computernerds erin om de wereld virtueel in beeld te brengen via satellietbeelden: het programma heette niet Google Earth, maar Terravision. Google lanceerde in 2001 zijn eigen variant en duwde de onbekende voorloper voorgoed in de vergetelheid. De waargebeurde Duitse minireeks ‘The Billion Dollar Code’ brengt het ontstaan van Terravision in beeld, alsook de ‘David tegen Goliath’-rechtszaak uit 2014, toen het bedrijfje erkenning eiste voor het pionierswerk waarmee Google miljarden heeft verdiend. Denk ‘The Social Network’, maar dan vanuit het perspectief van de verliezers. (jmi)

THE BILLION DOLLAR CODE Beeld Netflix

4. BAD SPORT - VANAF 6 OKTOBER OP NETFLIX

DOCU Na de sprong naar wereldfaam van Michael Jordan in ‘The Last Dance’ richt Netflix de camera op de donkere kant van de sportwereld in de true crime-reeks ‘Bad Sport’. Zes afleveringen, zes schandalen, waaronder dat rond de Amerikaanse autocoureur Randy Lanier die zijn raceteam financierde door marihuana te smokkelen, de Zuid-Afrikaanse cricketaanvoerder Hansie Cronje die samenzwoer met wedkantoren, en een frappante fraudezaak waarbij springpaarden voor het verzekeringsgeld om het leven werden gebracht. De spraakmakendste episode belooft die over het Calciopoli-schandaal te worden – u herinnert zich wel hoe in 2006 aan het licht kwam dat Juventus de landstitel had gekocht. De Italiaanse Operatie Propere Handen, zeg maar. (jmi)

BAD SPORT Beeld Netflix

5. HOUSE OF SECRETS: THE BURARI DEATHS - VANAF 8 OKTOBER OP NETFLIX

TRUE CRIME Op 1 juli 2018 kreeg de politie van Burari, een wijk in het noorden van de Indiase hoofdstad Delhi, een noodoproep binnen van een buurman van de familie Chundawat: één van zijn buren was niet opgedaagd voor hun traditionele ochtendwandeling en hun winkel was ook niet opengegaan. Toen agenten het huis van de familie binnengingen, deden ze een vreselijke ontdekking: tien mensen waren opgehangen, met een blinddoek aan, tape over de mond en de handen vastgemaakt achter de rug, het elfde en oudste gezinslid, de grootmoeder, was gewurgd. Wat was er gebeurd? Had iemand de volledige familie Chundawat uitgemoord? En waarom dan? De nieuwe true crime-serie ‘House of Secrets’ volgt hoe de politie langzaam maar zeker de bloedstollende en erg bizarre waarheid achter de dood van de familie Chundawat kon blootleggen. (sw)

HOUSE OF SECRETS:THE BURARI DEATHS Beeld Netflix

6. CHUCKY - VANAF 13 OKTOBER OP STREAMZ

SERIE Chucky, de psychopathische pop die kinderen liever vermoordt dan entertaint, is niet kapot te krijgen. Na zijn eerste optreden in 1988 in de horrorprent ‘Child’s Play’ volgden nog zes sequels; in 2019 kreeg de originele film een remake en nu is er ook een tv-serie rond het boosaardige speelgoed. ‘Chucky’ – gemaakt door de man die de hele zwik in de jaren 80 op gang heeft getrapt – sluit aan bij laatste sequel, ‘Cult of Chucky’ uit 2017, en draait rond een tiener die op een rommelmarkt zijn hand kan leggen op de rosharige pop. Daarna barst de hel uiteraard opnieuw los en moet de jongeman, met de hulp van enkele personages die in het verleden al met Chucky hebben gevochten, proberen het bloedvergieten te stoppen. (sw)