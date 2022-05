Heintje snerpte om z’n moeder in de soundtrack: het kon niet anders of ‘Junior Bake Off’ was toe aan een special ter ere van moederdag. Of er ironie was gekropen in die muziekkeuze was me niet zonneklaar, evenmin of er eigenlijk ooit écht sprake is geweest van ironie in de twijfelachtige stijlkeuzes in de verschillende ‘Bake Off’-varianten, maar een beetje feestdag is dan ook al gelegenheid genoeg in zuinige dagen als deze, en ter meerdere eer en glorie van die eeuwige moederfiguur waren drie BV’s bereid bevonden om in wedstrijdverband een resem baksels voort te brengen.

Naar de exacte toedracht achter de selectie van Christophe Stienlet had ik het raden, maar Sam Gooris leek me niet zonder voorbedachten rade in dit programma binnengelokt. Gooris beschreef zichzelf naar waarheid als keukenprins noch -piet, en beschikte naar eigen zeggen zelfs over twee krokodillenpoten. Dat zijn er nog twee minder dan de doorsnee krokodil, weten experten aangaande tropische fauna. Het zag er dus bepaald benard uit. Gloria Monserez, die het min of meer bekende deelnemersveld vervolledigde, vond moeders ‘echt crazy’. Op sommige dagen kun je zelfs na zevenen nog nietsvermoedend op Ketnet stuiten.

Bovenstaande trojka werd door Jeroom gelast om zonder kleerscheuren een letterkoek te bakken. ‘Ik vermoed dat het gaat om een koek in de vorm van een letter,’ zei Gooris. Een goed begin is het halve werk, kon je maar denken, en Gooris nam vervolgens ook een merkwaardige voorsprong in het bakproces: een pyrrusoverwinning, want bij nader inzien had hij gewoon enkele cruciale stappen in de bereiding overgeslagen. Ook het verschil tussen bloem en bloemsuiker was hem ontgaan. ‘Hier stopt het avontuur,’ zei Gooris na die laatste tegenslag, maar hij eindigde met z’n letterkoek toch nog een plaats hoger dan Stienlet. Monserez eindigde als eerste, op zich geen prestatie gezien de door haar concurrenten aangedragen aanfluitingen der patisserie. Regula Ysewijn had echter de mantel der liefde meegebracht ter garnituur: ‘Een mama is áltijd blij met gebak,’ hield ze vol met de drie uiteenlopende pogingen tot matricide voor zich. Zulke mensen hebben we nodig in barre tijden.

De volgende opdracht luidde: ‘een ode aan mama in taart’, waarbij de kandidaten bijstand kregen van hun telgen – voor Monserez was stiefvader Danny Timmermans opgetrommeld. ‘Zo vader, zo zoon,’ dacht je toen Kenji Gooris zich vervolgens oprecht verbaasde in het weetje dat wortels een ingrediënt zijn van worteltaart. ‘Ik dacht dat dat gewoon een titel was.’ Het baksel dat Kenji in samenwerking met zijn verwekker zou vervaardigen, moest New York verbeelden: tot op heden had de familie Gooris-Pfaff namelijk nog niet hun gedroomde reis kunnen maken naar die wereldstad, allicht omdat er vooralsnog geen productiehuis wanhopig genoeg bevonden werd om die te bekostigen, het voorbereidende werk van ‘Expeditie Gooris’ ten spijt.

Stienlet maakte in tandem met zijn zoon een veganistische taart in de vorm van een stofzuiger, want mevrouw Stienlet was volgens haar gezinsleden voltijds in de weer met hygiëne. Ondertussen wierp Monserez zich op een creatie met de slechts zijdelings erotiserende naam ‘Machtelds kruidentuintje’. Op Sam Gooris’ bain-marie na, die ei zo na slachtoffers eiste onder omstanders, bleven noemenswaardige culinaire wandaden verder uit. Wel sneu dat het eetbare Vrijheidsbeeld, het beoogde pronkstuk op de Gooris-interpretatie van New York, de jurytafel niet haalde. Maar: het maalde niet. ‘Dat je gewoon de moeite hebt gedaan, apprecieer ik al,’ zei moeder Kelly ontroerd. Kreeg Regula toch gelijk.

Hoewel Monserez won, overheerste het gevoel dat iederéén een beetje gewonnen had in deze special. De geest van moederdag ongetwijfeld, want is mama niet de liefste van de hele wereld? Veel gezelliger moest het niet worden.