Zeven veelbelovende titels die komende week verschijnen op Netflix en co

1. ‘FINCH VANAF’ 5 NOVEMBER OP APPLE TV+

FILM Anderhalf jaar geleden sprong Tom Hanks uit zijn vel van woede toen het door hemzelf geschreven oorlogsdrama ‘Greyhound’ niet in de bioscopen verscheen, maar door Sony Pictures aan – wij citeren de acteur – ‘de wrede zweepmeesters van Apple TV’ werd verpatst. De ruzie tussen de Hollywoodster en de streaminggigant is intussen wellicht bijgelegd, want Hanks vertolkt nu de hoofdrol in ‘Finch’, een Apple Original Film over een uitvinder, een sprekende robot en een schattige hond die samen in een mobilhome door een postapocalyptisch landschap trekken. Het gaat er nét iets kleffer aan toe dan in ‘Mad Max: The Road Warrior’, maar dat zal ons niet tegenhouden om te kijken: Hanks is altijd genietbaar, en wie weet duikt Wilson de volleybal nog eens op! (es)

2. ‘THE UNLIKELY MURDERER’ VANAF 5 NOVEMBER OP NETFLIX

THE UNLIKELY MURDERER Beeld Netflix

SERIE In het voorjaar van 1986 werd de Zweedse politicus en toenmalige premier Olof Palme doodgeschoten in de straten van Stockholm, toen hij samen met zijn vrouw na een avondje bioscoop terug naar zijn woning stapte. De volgende jaren zouden niet minder dan 130 mensen de moord bekennen, maar de politie kon nooit met zekerheid zeggen wie de dader was. Tot het Zweedse gerecht vorig jaar bekendmaakte dat men zeker wist wie de trekker had overgehaald: Stig Engström, een bediende bij een verzekeringsmaatschappij vlak bij de plek van de moord. Omdat Engström zichzelf in 2000 van het leven had beroofd, werd het onderzoek als afgesloten beschouwd, maar de nieuwe Zweedse dramaserie ‘The Unlikely Murderer’ werpt een nieuw licht op de man. Wat waren zijn motieven? Hoe zag zijn leven eruit? En hoe kon Engström, die zich na de aanslag bij de politie meldde als ooggetuige, zo lang aan de aandacht van de rechercheurs ontsnappen? (sw)

3. ‘DR. BRAIN’ VANAF 4 NOVEMBER OP APPLE TV+

DR. BRAIN Beeld AppleTv+

SERIE De Korea-boom blijft knallen: na ‘Squid Game’ op Netflix en BTS in de Ultratop komt Apple TV+ met de zesdelige Koreaanse thriller ‘Dr. Brain’, die de lancering van de streamingdienst in Zuid-Korea kracht moet bijzetten. Acteur Lee Sun-kyun (de patriarch uit ‘Parasite’) speelt een briljante neurochirurg die gedachten kan lezen door zijn brein met dat van een ander te synchroniseren. Wanneer zijn gezin op mysterieuze wijze om het leven komt, zoekt hij antwoorden in het brein van de doden, terwijl de politie hem op de hielen zit. Een Koreaanse ‘Inception’ dus, met herinneringen die veel weg hebben van krankzinnige hallucinaties. (jmi)

4. ‘BIG MOUTH’ – SEIZOEN 5 VANAF 5 NOVEMBER OP NETFLIX

Beeld Courtesy of Netflix

SERIE ‘I Hate Myself for Loving You’ van Joan Jett is te horen in de trailer van het vijfde seizoen van ‘Big Mouth’, waarin de opgroeiende jongens en meisjes uit de animatiereeks niet alleen met hormoonmonsters moeten afrekenen, maar ook met love bugs en hate worms, diertjes die ervoor zorgen dat hun liefde razendsnel inhaat kan omslaan. Het is een beproefd recept van deze geweldige serie, die ondanks alle absurditeiten en vulgariteiten een heel herkenbaar beeld schildert van de lastige periode die de puberteit kan zijn. Afgaand op de trailer bevat het vijfde seizoen trouwens ook een ongetwijfeld erg schunnige kerstspecial, waarin de personages niet getekend zijn, maar door poppen gespeeld worden. (sw)

5. ‘DICKINSON’ – SEIZOEN 3 VANAF 5 NOVEMBER OP APPLE TV+

'Dickinson' Beeld Apple TV

SERIE In een ideale wereld zou het komische kostuumdrama ‘Dickinson’ een minstens even grote hit als ‘Bridgerton’ zijn, de Apple-serie staat immers wel mooi op plaats 52 in Humo’s Top 100 van Beste Series Aller Tijden en de Netflix-serie is er nergens te bespeuren. De troef van deze reeks over de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson? De clevere en heerlijk anachronistische manier waarop vroeger en nu samenkomen, alsof het Amerika van de 19de eeuw door jongvolwassenen uit de 21ste eeuw wordt bevolkt, met Billie Eilish in de soundtrack en rapper Wiz Khalifa als de verpersoonlijking van de dood. Helaas, het derde seizoen is het laatste: Emily (Hailee Steinfeld) ontmoet collega Walt Whitman en probeert een verschil te maken tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. (jmi)

6. ‘HEAD OF THE CLASS’ VANAF 5 NOVEMBER OP STREAMZ

HEAD OF THE CLASS Beeld rv

SERIE De omgekeerde wereld: in de sitcom ‘Head of the Class’ hunkeren de middelbare scholieren naar examens en debatten, en is het de nieuwbakken lerares die hen van het echte leven laat proeven. Het format scoorde in de jaren 80 in de VS en krijgt nu van HBO een hedendaagse remake, met Isabella Gomez uit Netflix-sitcom ‘One Day at a Time’ in de hoofdrol. Eerder familievriendelijke comfort-tv dan hoogstaande comedy, maar wel van Bill Lawrence, de man die ‘Scrubs’, ‘Cougar Town’ en ‘Ted Lasso’ heeft bedacht. (jmi)

7. ‘CAMP CONFIDENTIAL: AMERICA’S SECRET NAZI’S’, NU OP NETFLIX

Beeld Netflix

DOCU Het klinkt als een plotlijn uit ‘Inglourious Basterds’, maar het is echt: tijdens WO II hadden de Amerikanen een geheim kamp vlak bij Washington, waar belangrijke nazi’s waren ondergebracht – vooral wetenschappers die nuttige info konden verschaffen aan de geallieerden. Joodse soldaten kregen de opdracht om de gevangenen te ondervragen en aan de kant van de Verenigde Staten te krijgen. In de korte documentaire ‘Camp Confidential’, die afklokt op 34 minuten, vertellen enkele soldaten hoe het er in het geheime kamp aan toeging en worden hun verhalen in geanimeerde beelden gegoten. (sw)