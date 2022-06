Zien we daar in ‘Een goed jaar’ de vonk tussen Boris en Frances voor het eerst overspringen?

Een nieuwe fictiereeks met de titel ‘Een goed jaar’, dat moet, de huidige aaneenschakeling van anni horribili indachtig, al bijna een idyllisch historisch boerenfeuilleton zijn, of anders wel een zich in een verre toekomst afspelende sciencefictionserie. Maar nee! De nieuwe Streamz-worp (die later op VTM wordt uitgezonden) gaat net over één van de manieren waarop je een kutjaar als dit nog min of meer vlotjes krijgt doorgespoeld: met flessen wijn van goede makelij.

Het zit namelijk zo: wanneer hij van zijn oudtante een aftands krot in de Ardennen erft, ontdekt de in ongenade gevallen ingenieur Erik (Jurgen Delnaet is een fantastische, in zelfmedelijden gedrenkte loser) samen met gelegenheidscrimineel Lenny (Boris Van Severen) per abuis een geheime kamer van zijn voorvader, de befaamde verzetsstrijder Le Renard des Ardennes. Naast een volledig functioneel WO II-arsenaal vinden ze er ook nog iets anders: een krat wijn uit de jaren 30. Ideaal om te slijten aan een louche Brusselse antiquair. Alleen: ze verzinnen er voor de goede luim bij dat het om de privé-wijn van Adolf Hitler gaat, teneinde het onderste uit de spreekwoordelijke kan te halen, zoals het een doortastende sommelier betaamt.

Het zou natuurlijk geen vrolijke Vlaamse klucht zijn als er niet een hele sliert complicaties bij zouden komen kijken. Op kop in de bende misfits die de revue passeren: de experte die de waarachtigheid van de wijn moet verifiëren maar er een geheel eigen agenda op nahoudt (Joke Devynck), een uit visbokalen van glazen voor zich uit turende maffiabaas (de betreurde Johny Voners bestelt in zijn laatste rol voor één keer geen dagschotel maar een Château Pétrus), en zijn steeds meer op het gangsterleven uitgekeken rakende dochter (Frances Lefebure verliest zelfs onder een eindeloze laag schmink, bontjassen en kauwgoms haar francesheid niet). Iedereen worstelt naar getrouwe gewoonte met eigen familie- dan wel relatieproblemen, de personages veranderen sneller van richting dan de gemiddelde flipperkastbal, en af en toe wordt er iemand vierkant over de kling gejaagd: het warm water - de glühwein, zo u wil - wordt hier niet opnieuw uitgevonden.

Wat ‘Een goed jaar’ toch nog onderhoudend en vermakelijk maakt, zijn de fijne interacties tussen de acteurs - is het híér, in deze opnames uit 2020, dat we de vonk tussen Boris en Frances voor het eerst zien overspringen? - én het onvermoede laagje existentialisme. Al die losers grijpen als hongerige jakhalzen naar de wijn die zogezegd Hitler, of all people, toebehoorde omdat zij die centen nodig hebben om hun in duigen gevallen levens nog één keer van richting te doen veranderen. En het zijn niet, zoals je wel vaker ziet in dit soort dingen, sullige slachtoffertjes van het lot die er ook allemaal niets aan kunnen doen: het is niet door een dronken tegenligger, maar door hun eigen stompzinnigheid dat zij in de gracht zijn gereden.

Lenny vat zichzelf mooi samen: ‘Ik ben een goeie gast die wandelt over de pechstrook van het leven. Met de duim omhoog, maar niemand die mij oppikt.’ Net een regel dialoog uit een klassieke film noir, terwijl de rook door het invallende licht kringelt, maar daar drinken ze - toegegeven - vooral whisky.

